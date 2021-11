L’énergie déclenche les prix des exportations et des importations industrielles

29/11/2021 à 09:17 CET

L’indice général des prix à l’exportation des produits industriels enregistré une augmentation de 15,7% sur un an en octobre dernier, trois points de plus qu’en septembre et sa plus forte hausse sur un an depuis le début de la série, en janvier 2006, comme l’a rapporté lundi l’Institut national de la statistique (INE).

Pour sa part, les prix à l’importation de ces produits ont augmenté de 22,8% Par rapport à octobre 2020, le taux est près de 7,5 points plus élevé que le mois précédent et le plus élevé également depuis janvier 2006.

Aux chiffres d’octobre, principalement influencés par l’énergie, les prix des exportations ont dix mois consécutifs de hausses en glissement annuel, tandis que ceux des importations ajoutent huit mois de taux positifs.