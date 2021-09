L’énergie non conventionnelle sera un grand pas vers un avenir durable : des experts à contempler à REI Expo 2021

L’événement avec ses 3 jours de conférence puissante autour du thème plus large de “De l’ambition à l’action ….. Faire des pas de géant en avant” réfléchira sur une vaste gamme de nouvelles innovations et technologies.

Le Renewable Energy India (REI) Expo organise cette année sa 14e édition dans un format physique du 15 au 17 septembre 2021 à l’India Expo Mart, Greater Noida. L’événement tant attendu et le plus respecté dans le domaine de l’énergie sera inauguré avec le soutien de l’Indian Biogas Association (IBA), du Cleantech Business Club (CBC), du Bridge to India (BTI), de la National Solar Energy Federation of India (NSEFI) et de l’Indo Forum allemand de l’énergie-Bureau de soutien (IGEF-SO). L’événement de trois jours organisé par Informa Markets en Inde devrait attirer plus de 40 000 visiteurs professionnels et 120 exposants devraient présenter leurs expositions lors de l’événement.

L’événement avec ses 3 jours de conférence puissante autour du thème plus large de “De l’ambition à l’action….. Faire des pas de géant en avant” réfléchira sur une vaste gamme de nouvelles innovations et technologies. Le Royaume-Uni participera à l’événement en tant que « pays partenaire » et l’Union européenne (UE) en tant que « partenaire international ». L’UE sera le fer de lance de deux des sessions de conférence les plus importantes, à savoir Rooftop Solar : Unlocking the Potential et « Offshore & Onshore » & Wind : Libérer le potentiel.

Les experts d’Informa Markets lors de l’exposition indienne sur les énergies renouvelables en Inde 2021 souligneront la nécessité d’adopter les énergies non conventionnelles pour un avenir durable. Les conférences spéciales sont organisées autour de sujets pour discuter des signes avant-coureurs menant à l’épuisement des ressources énergétiques non renouvelables en raison de notre surdépendance sans tenir compte des effets néfastes sur notre avenir. Le groupe de réflexion de l’exposition examinera également les efforts de l’Inde pour renforcer le secteur des énergies non conventionnelles, le pays se classant au troisième rang des plans et investissements en matière d’énergies renouvelables en 2020.

Avec un Bounce-Back dans son avatar physique, REI a été reçu avec beaucoup d’enthousiasme par les parties prenantes mondiales, le Royaume-Uni se joignant en tant que « pays partenaire » et l’Union européenne (UE) en tant que « partenaire international ». L’exposition mettra en vedette les piliers de l’industrie à Adani Solar, LONGI Solar, Goldi Solar, Premier Energies, Vikram Solar, Growatt, Solis, Sova Solar, Panasonic Life Sciences, Renesola, Longi Solar, JaksonEngg, Patanjali Renewables, HPL Electric & Power, Bergen Group et Gautam Solar, pour n’en nommer que quelques-uns.

S’exprimant sur la participation et le partenariat avec REI, Jennifer Fagan, première secrétaire, Commerce et investissement – Énergie, ministère britannique du Commerce international, a déclaré : pavillon pour souligner l’excellente force du Royaume-Uni dans les technologies d’énergie renouvelable et en même temps un réseau avec des entreprises partageant les mêmes idées. Plus tôt cette année, les Premiers ministres britannique et indien ont convenu d’intensifier la collaboration entre le Royaume-Uni et l’Inde sur le changement climatique et la transition à faible émission de carbone. Cela a été fait grâce à un nouveau partenariat sur les énergies renouvelables et l’énergie, y compris l’éolien offshore, l’efficacité énergétique et le stockage et la mobilité électrique, et pour explorer un travail conjoint sur l’hydrogène vert. Nous sommes convaincus que de telles opportunités nous aideront à explorer davantage les domaines potentiels de collaboration. »

Yogesh Mudras, directeur général, Informa Markets en Inde, élaborant sur le redémarrage des expositions physiques et le retour de REI dans sa version physique, a déclaré : « L’industrie indienne des énergies renouvelables a considérablement mûri au cours des 4 à 5 dernières années. Le pays vise environ 450 GW de capacité d’énergie renouvelable installée d’ici 2030, dont environ 280 GW devraient provenir de l’énergie solaire. Selon des rapports récents, l’Inde semble avoir atteint une réduction d’émissions de 28% par rapport aux niveaux de 2005, contre l’objectif de 35% pour 2030. Des politiques et réglementations favorables pour stimuler le secteur de l’énergie propre par le gouvernement joueront également un rôle crucial pour l’Inde pour aller de l’avant pour élargir ses objectifs. Au fil des ans, la Renewable Energy India Expo n’a cessé de se renforcer, devenant l’un des rares canaux fiables et stimulants pour les affaires, les innovations, l’identification des tendances et le réseautage pour faire avancer l’industrie des énergies renouvelables malgré le dynamisme de ces derniers temps. Avec une pléthore d’associations, d’organismes gouvernementaux, de dirigeants indépendants, d’experts de l’industrie pour discuter des tendances du marché, des investissements, des innovations technologiques, le salon donnera aux professionnels de l’industrie un aperçu inestimable de la voie que le secteur se taille.

Commentant la participation de l’UE à l’Expo REI, Ugo Astuto, ambassadeur de l’UE en Inde a déclaré : Action… Faire des pas de géant en avant ». L’UE et l’Inde ont toutes deux des objectifs très ambitieux en matière d’énergies renouvelables et prennent des mesures concrètes et innovantes pour faire en sorte que ces ambitions deviennent réalité. Le partenariat UE-Inde pour l’énergie propre et le climat est une priorité clé pour la coopération UE-Inde, en se concentrant sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l’intégration dans le réseau, la finance et l’action climatique. La communauté internationale doit redoubler d’efforts en faveur de la transition énergétique, à l’approche de la COP26 ».

En parlant de l’Inde, les experts présenteront également les données du Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT), qui montreront que les entrées d’IDE dans le secteur indien de l’énergie non conventionnelle s’élèvent à 9,83 milliards de dollars entre avril 2000 et décembre. 2020 ; et plus de 42 milliards de dollars ont été investis dans le secteur indien des énergies renouvelables depuis 2014.

La contribution des énergies renouvelables à l’approvisionnement en énergie primaire et électrique est actuellement insuffisante. En raison de son utilisation pour le chauffage et la cuisson résidentiels, la plus grande source d’énergie renouvelable dans les pays en développement, qui comprend les solides, les biocarburants et le charbon de bois, représente 60,7 % de l’approvisionnement mondial en énergies renouvelables ; la deuxième source la plus importante est l’hydroélectricité, qui fournit 18,5% des énergies renouvelables, et le reste des énergies renouvelables représente une part plus faible.

En ce qui concerne l’Inde, le pays sous la direction actuelle investit énormément vers un avenir plus vert. Selon les chiffres disponibles auprès de sources gouvernementales, environ la moitié de l’électricité sera produite par des énergies renouvelables d’ici 2040, car des batteries plus efficaces seront utilisées pour stocker l’électricité, réduisant encore le coût de l’énergie solaire. On estime que l’utilisation d’énergies renouvelables à la place du charbon permettra d’économiser des roupies indiennes. 54 000 crores par an. Selon les estimations de la Central Electricity Authority, la part de la production d’énergie renouvelable passerait de 18% à 44%, tandis que celle de l’énergie thermique diminuerait de 78% à 52% d’ici 2029-30.

Mudras a également ajouté : « Depuis la pandémie, Informa Markets en Inde a organisé 8 événements en direct dans 6 villes différentes, en respectant strictement nos normes et engagements Informa All Secure. Témoignant d’une telle réponse et d’un tel soutien de l’industrie dans notre Re-Start 2.0, nous sommes impatients de faire passer REI à un nouveau niveau dans les années à venir », a-t-il conclu.

