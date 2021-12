L’énergie nucléaire est-elle une réponse au changement climatique ? Tout savoir

De nombreuses études ont été menées sur les émissions de dioxyde de carbone de l’énergie nucléaire.

Énergie nucléaire et changement climatique : Depuis un certain temps déjà, les partisans de l’énergie nucléaire disent qu’elle peut aider à réduire la dépendance du monde aux combustibles fossiles et, par conséquent, à préserver l’environnement de la pollution causée par l’énergie à base de combustibles fossiles. Un rapport de DW a cité une étude du Global Carbon Project (GCP) disant qu’en 2021, les émissions de dioxyde de carbone devraient monter en flèche de 4,9% par rapport à 2020. Alors que les émissions en 2020 avaient diminué en raison de la pandémie mondiale et de la fermetures et l’augmentation des émissions cette année était attendue, l’ampleur est bien plus que prévu. Le rapport indique en outre qu’à un niveau de contribution de 40%, le secteur de l’énergie reste le plus gros contributeur en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.

Pendant ce temps, les partisans de l’énergie nucléaire ont assimilé l’utilisation de l’énergie nucléaire à la protection du climat, en particulier à l’époque du récent sommet COP26. Cependant, l’énergie nucléaire n’est pas une source d’énergie à zéro émission, selon le rapport, ajoutant que l’extraction, le transport ainsi que le traitement de l’uranium conduisent à la production d’émissions. En dehors de cela, la construction de centrales nucléaires ainsi que la démolition des centrales qui ont été déclassées entraînent également des émissions. De plus, le transport et le stockage des déchets nucléaires dans des conditions strictes provoquent également des émissions, selon le rapport.

ENCO, une société de conseil autrichienne, a préparé une étude en 2020 sur le rôle que l’énergie nucléaire pourrait éventuellement jouer aux Pays-Bas, et l’a considérée positivement, affirmant que l’énergie nucléaire serait sans émission. D’autre part, Scientists for Future a présenté un document à la COP26 qui a conclu que l’énergie nucléaire ne serait en aucun cas exempte d’émissions de carbone. Le rapport DW a souligné qu’ENCO pourrait avoir un certain intérêt dans la question concernant l’énergie nucléaire car elle travaille non seulement avec les parties prenantes du secteur nucléaire de manière régulière, mais a également été fondée par des experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

De nombreuses études ont été menées sur les émissions de dioxyde de carbone de l’énergie nucléaire, et elles fournissent des chiffres très variables en termes d’émissions, en grande partie en raison de certaines études ne prenant en compte que le processus de production d’électricité par l’énergie nucléaire et d’autres considérant la vie entière cycle d’une centrale électrique. Selon un rapport du GIEC de 2014, les émissions de l’énergie nucléaire variaient entre 3,7 et 110 grammes par kilowattheure (kWh).

L’hypothèse a longtemps été qu’une moyenne de 66 grammes de CO2 est émise par kWh par les centrales nucléaires, mais beaucoup pensent que les chiffres réels sont bien plus élevés que cela. Une étude du cycle de vie menée par le World Information Service on Energy ou WISE basé aux Pays-Bas, a révélé que les centrales nucléaires provoquent 117 grammes d’émissions de CO2 par kWh. Cependant, l’étude peut ne pas être entièrement fiable en raison du fait que WISE est en soi un groupe anti-nucléaire.

Cependant, de nombreuses études ont montré que les émissions se situaient dans une fourchette similaire.

Le rapport indique que si l’ensemble du cycle de vie d’une centrale nucléaire est pris en compte lors du calcul de l’empreinte carbone, l’énergie nucléaire s’avère toujours bien meilleure que l’énergie générée par les combustibles fossiles. Cependant, il est beaucoup plus nocif pour l’environnement par rapport aux énergies renouvelables. Cela signifie que si le financement prévu pour les centrales nucléaires était réorienté vers les énergies renouvelables, le résultat serait beaucoup plus respectueux de l’environnement, et cela fournirait également de l’énergie plus rapidement et moins cher que l’énergie nucléaire, selon l’expert nucléaire Jan Haverkamp.

