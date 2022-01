L’énergie nucléaire et le gaz naturel vont désormais devenir des énergies vertes, selon l’UE | Vie

Bruxelles lance sa proposition controversée de classer l’énergie nucléaire et le gaz comme sources d’énergie nécessaires à la transition vers une production sans émission de CO₂.

Bien que ces deux types d’énergie ne soient ni vertes ni propres, l’Union européenne pourrait quand même les appeler vertes. Et est-ce la Commission européenne envisage de reclasser l’énergie nucléaire et certaines formes de gaz naturel en vert, ouvrant la porte à des milliards de dollars pour entrer dans la nouvelle catégorie d’investissement durable.

L’objectif principal de la politique environnementale de l’UE est d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050. en 2020, la taxonomie de l’UE a été créée, un système de notation qui détaille les investissements que vous considérez comme étant respectueux de l’environnement. Vous pouvez consulter le pdf ici.

Le système a été conçu pour aider orienter les capitaux vers les catégories sans émissionscomme l’énergie solaire et éolienne. Eh bien, l’énergie nucléaire n’émet pas de gaz à effet de serre, mais elle n’est pas actuellement sur la liste des taxonomies et le gaz naturel, qui produit beaucoup moins de pollution que les combustibles fossiles traditionnels, non plus.

Avec cela sur la table, le plan de l’UE est qu’en gardant cela à l’esprit, les deux énergies sont maintenant sur cette liste, selon certaines fuites de ce plan.

Le projet de loi précise qu’« en fournissant une source d’approvisionnement énergétique stable, l’énergie nucléaire facilite le déploiement de sources renouvelables intermittentes et ne nuit pas à leur développement ».

Maintenant bien, seules les centrales nucléaires utilisant les réglementations les plus récentes en matière d’élimination des déchets recevront le label vert.

Dans le cas du gaz, le label vert sera attribué aux usines en exploitation qui émettent moins de 100 grammes de dioxyde de carbone (CO₂) par kilowattheure.

De @GreenpeaceEU nous demandons que toutes les activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire soient complètement exclues de la taxonomie de l’UE #EUTaxonomie Ça ne filtre pas : même s’ils y mettent un autocollant vert, le GAZ FOSSILE et le NUCLÉAIRE ne sont pas durables.https : //t.co/rtzNaadfWp – Greenpeace Espagne (@greenpeace_esp) 1er janvier 2022

Son inclusion logiquement dynamise les marchés internationaux de l’énergie. La Banque centrale européenne estime que seulement 1,3 % des marchés d’actions et d’obligations de l’UE, soit quelque 290 milliards d’euros, financent actuellement des activités durables, mais ce chiffre pourrait atteindre 10 % selon la nouvelle taxonomie.

La proposition, comme on pouvait s’y attendre très controversée, il divise les hauts fonctionnaires de la Commission européenne. Ceux qui sont contre considèrent qu’incorporer les deux sources d’énergie risque de ruiner la crédibilité d’une taxonomie qui aspirait à devenir une référence mondiale. Bien sûr, ne parlons pas de groupes comme Greenpeace qui rejettent complètement cette proposition.