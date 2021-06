L’énergie nucléaire spatiale approche de la masse critique en tant que prochaine frontière de la dernière frontière

in

Une conception d’artiste montre un vaisseau spatial mettant en marche son système de propulsion nucléaire thermique. (Illustration DARPA)

L’idée de placer des armes nucléaires dans l’espace peut sembler être un cauchemar pour la sécurité nationale, mais le bon type d’armes nucléaires sera probablement indispensable pour l’exploration spatiale à long terme.

C’est du moins ainsi qu’un panel d’experts à l’intersection de l’industrie spatiale et de l’industrie nucléaire a décrit l’état des choses cette semaine lors de la réunion annuelle virtuelle de l’American Nuclear Society.

« Pour mener une activité importante dans l’espace, vous avez besoin de puissance. Et pour obtenir cette énergie… c’est compliqué », a déclaré Paolo Venneri, PDG d’une entreprise d’énergie nucléaire basée à Seattle appelée USNC-Tech.

Même si vous construisez une usine de production d’hydrogène sur la Lune ou une usine de production de méthane sur Mars, le pouvoir de faire fonctionner ces usines doit venir de quelque part. Et des études suggèrent que l’énergie solaire seule ne suffira pas.

“Le soleil, c’est génial, mais seulement dans une certaine région du système solaire”, a déclaré Venneri. “Et donc si vous voulez avoir des applications à haute puissance soutenues, vous avez besoin d’un système d’énergie nucléaire.”

George Sowers, un vétéran de l’industrie spatiale qui est maintenant professeur d’ingénierie à la Colorado School of Mines, a calculé les chiffres sur les besoins en énergie d’une opération lunaire qui extrairait la glace polaire pour produire du carburant ainsi que de l’eau potable et de l’air respirable pour les futurs astronautes . Il pense qu’il faudrait une centrale nucléaire de 2 mégawatts pour convertir le H2O en hydrogène et en oxygène.

L’énergie nucléaire est également à l’étude pour la propulsion dans l’espace : le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, Blue Origin est l’une des sociétés travaillant sur un projet du Pentagone visant à démontrer un système de propulsion thermique nucléaire au-delà de l’orbite terrestre basse en 2025. (Les systèmes de propulsion thermique nucléaire génèrent chaleur pour entraîner le propulseur de fusée, tandis que les systèmes de propulsion électrique nucléaire produisent de l’électricité pour les propulseurs ioniques.)

Le projet est financé par la Defense Advanced Research Projects Agency, ou DARPA, et est connu sous le nom de Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, ou DRACO. Les partenaires commerciaux de Blue Origin dans DRACO sont General Atomics, qui concevra le réacteur nucléaire ; et Lockheed Martin, qui travaillera avec Blue Origin sur le concept du vaisseau spatial.

Au cours de la phase de conception initiale de 18 mois de DRACO, General Atomics devrait obtenir 22,2 millions de dollars, tandis que Blue Origin et Lockheed Martin ont reçu respectivement 2,5 et 2,9 millions de dollars. La DARPA publiera des sollicitations distinctes pour les phases futures.

La DARPA s’intéresse à la propulsion nucléaire thermique car elle promet d’être jusqu’à cinq fois plus efficace que la propulsion chimique traditionnelle, avec un rapport poussée/poids 10 000 fois supérieur à celui des systèmes de propulsion électrique.

Venneri a déclaré que USNC-Tech aidait Blue Origin et General Atomics sur DRACO. « Nous travaillons également avec Blue Origin sur quelques autres choses, mais c’est un TBD [to be determined] en termes d’information », a-t-il ajouté.

USNC-Tech s’associe également à la recherche sur la propulsion thermique nucléaire avec Aerojet Rocketdyne, qui possède des installations à Redmond, dans l’État de Washington. Venneri a déclaré que sa société était impliquée dans une autre collaboration avec First Mode, basée à Seattle, pour développer un nouveau type de batterie atomique rechargeable pour l’espace. missions. Au cours des derniers mois, USNC-Tech a reçu des subventions de la NASA totalisant 250 000 $ pour des études axées sur les batteries atomiques et une installation à ultra-haute température pour tester des matériaux qui pourraient être utilisés dans l’espace pour les réacteurs nucléaires.

Dans un sens, l’énergie nucléaire spatiale existe depuis des décennies : les générateurs thermoélectriques à radio-isotopes alimentés au plutonium, ou RTG, ont fourni de l’énergie électrique pour les missions de la NASA allant des alunissages d’Apollo et des sondes spatiales Voyager aux rovers Curiosity et Perseverance sur Mars.

Mettre un réacteur nucléaire à part entière sur un vaisseau spatial, ou à la surface de la Lune ou de Mars, ferait monter les choses d’un cran. En 2004, la NASA a présenté un plan pour installer un réacteur à petite échelle sur une sonde qui aurait étudié Jupiter et ses lunes – mais la mission a été annulée l’année suivante, en raison de problèmes techniques et de limitations budgétaires.

La NASA et la National Nuclear Security Administration du ministère de l’Énergie ont terminé avec succès les essais au sol d’un réacteur nucléaire de nouvelle génération surnommé KRUSTY en 2018 pour le programme de réacteur spatial Kilopower de la NASA.

L’objectif du programme est de mettre un réacteur de démonstration de 10 kilowatts sur la surface lunaire d’ici 2027. Mais Dave Poston – qui a conçu le réacteur Kilopower au Laboratoire national de Los Alamos et est le directeur de la technologie d’un spin-off de Los Alamos appelé Space Nuclear Power Corp. – a déclaré que les progrès étaient lents.

“Rien ne s’est vraiment passé ces trois dernières années”, a-t-il déclaré. La NASA dit qu’elle travaille toujours sur une demande de propositions pour un système d’énergie nucléaire basé sur la lune.

Lorsqu’il s’agit d’armes nucléaires dans l’espace, la sécurité est un problème majeur : dans le cadre du système réglementaire actuel, chaque lancement d’un générateur alimenté au plutonium doit recevoir une approbation présidentielle. Les batteries atomiques de nouvelle génération qui utilisent de l’uranium au lieu du plutonium pourraient ne pas être confrontées à des limites aussi strictes. Néanmoins, tous les projets qui appellent au lancement de matières nucléaires dans l’espace feront l’objet d’un examen attentif.

Même au sein de l’industrie nucléaire, il existe un débat sur l’utilisation d’uranium hautement enrichi (UHE) par rapport à l’uranium faiblement enrichi (UFE) dans l’espace. Les problèmes de sécurité sont parmi les raisons pour lesquelles les plans nucléaires de la NASA se sont enlisés.

« Je ne vais pas débattre ici HEU contre LEU », a déclaré Ron Faibish, directeur principal du développement commercial pour la division des technologies et des matériaux nucléaires de General Atomics. « Je pense que chaque système a ses mérites. Je vais juste dire que c’est un problème de conception, et vous pouvez concevoir pour la sécurité.

Une directive de politique spatiale qui a été publiée au cours des derniers jours de l’administration Trump pourrait aider à ouvrir la voie à l’énergie nucléaire pour qu’elle devienne une partie acceptée de l’effort spatial américain. Mais Rick Tumlinson, un défenseur de longue date de la commercialisation de l’espace qui est le partenaire fondateur d’une société de capital-risque centrée sur l’espace appelée SpaceFund, a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour les faux pas.

“C’est un domaine très confus, parce que c’est nouveau, et cela devra donc être réglé très soigneusement”, a déclaré Tumlinson. « L’autre défi est qu’il y a quelques pays très intéressés par l’espace qui n’ont pas à se soucier de l’opinion publique lorsqu’il s’agit de lancer des armes nucléaires. Et je pouvais les voir faire un bond, pendant que nous luttons tous pour savoir qui réglemente ceci et qui fait cela.

L’énergie nucléaire deviendra-t-elle un facteur de la rivalité spatiale croissante des États-Unis avec la Chine ? Cela ressemble vraiment à un cauchemar de sécurité nationale.

L’éditeur collaborateur Alan Boyle a été le modérateur de la table ronde « Per Nuclear Ad Astra » lors de la réunion annuelle de l’American Nuclear Society cette semaine.