L’énergie solaire dans les immeubles commence à décoller en Espagne

01/01/2022

Le à 13:09 CET

Ramon Diaz

Produire et partager. Le chemin vers la production d’énergie renouvelable et durable passe par les communautés solaires et l’autoconsommation communautaire. De plus en plus de groupes de personnes se réunissent en Espagne pour partager l’électricité produite sur leurs toits ou dans d’autres bâtiments par des toitures photovoltaïques. Énergie propre, proche et coopérative avec des coûts ajustés. Il existe déjà plusieurs communautés autonomes qui promeuvent l’autoconsommation d’électricité. L’avenir est ici.

Avec un certain retard par rapport à la plupart des pays de l’Union européenne (jusqu’en 2018, l’autoconsommation partagée n’était pas autorisée en Espagne), les premières communautés énergétiques du pays ont commencé à fonctionner. En réalité, il y a déjà environ deux cents communautés solaires en Espagne.

La loi sur l’autoconsommation de 2019 nous permet de produire de l’électricité en commun, de déverser l’énergie excédentaire dans le réseau et de la facturer. Dans le cas des bâtiments privés, la réglementation en vigueur stipule qu’un accord de 33% d’une communauté est nécessaire pour installer des panneaux solaires photovoltaïques, quel que soit le nombre de personnes qui vont en profiter.

Autoconsommation collective | Pixabay

Le dernier projet de communauté solaire vient d’être rendu public dans les Asturies. Le Gouvernement de la Principauté, la Mairie d’Aller et Repsol ont signé un accord pour le développement de deux communautés solaires pour l’autoconsommation collective d’électricité renouvelable dans cette commune.

Dans Aller ils vont installer panneaux photovoltaïques dans les écoles des villes de Moreda et Cabañaquinta pour approvisionner les centres eux-mêmes, ainsi que les entreprises et les résidents dans un rayon de 500 mètres.

Lutte contre la « précarité énergétique »

En plus de contribuer à la décarbonation, le projet vise également à lutter contre « la précarité énergétique & rdquor;. Ainsi, des remises supplémentaires sont annoncées aux résidents des logements sociaux et des petites entreprises.

Les communautés solaires d’Aller permettront à une partie des besoins en énergie électrique des utilisateurs d’être 100% renouvelable, ce qui réduira leur facture. Certaines études suggèrent que ce type d’installation représente une économie de près de 40 % pour les utilisateurs. C’est le premier expérience de coopération public-privé pour le déploiement de communautés solaires pour l’autoconsommation dans les Asturies. Les autorités aspirent à étendre ce modèle à d’autres domaines de la communauté autonome.

« Nous sommes convaincus que ce projet sera couronné de succès car il combine plusieurs éléments : lutter contre le changement climatique et la précarité énergétique ; sensibilisation aux questions énergétiques et environnementales, étant situé dans un centre éducatif, et la génération d’activité économique liée au territoire & rdquor;, a souligné le ministre de l’Industrie de la Principauté, Enrique Fernández.

Mais celle d’Aller n’est qu’un des nombreux exemples de communautés solaires promues ces derniers mois en Espagne. L’une des plus uniques est celle de la stade San Mamés, siège de l’Atlétic Club de Bilbao.

Le stade des « lions » accueille le première communauté solaire de la ligue espagnole de football et il fournira 100% d’énergie renouvelable à tous les foyers de la zone qui le souhaitent et qui se trouvent au maximum à 500 mètres.

Alliances de quartier

300 équipements solaires d’une puissance totale de 100 kW ont été déployés sur le toit du complexe sportif. Un chiffre qui couvre non seulement les besoins de toutes les installations du stade, mais alimente également le quartier.

Le projet montre que pour consommer de l’énergie solaire il n’est pas nécessaire d’être propriétaire d’une maison individuelle et l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit lui-même, une exigence difficile à satisfaire dans un pays où 66,5% de la population vit dans des appartements situés dans des blocs de construction, selon les données d’Eurostat.

Panneaux dans un immeuble | Pixabay

Une autre formule qui se répand en Espagne pour la consommation d’énergie solaire est celle issue de alliances de quartier pour créer des coopératives, qui sont en charge de la construction et de la gestion d’une centrale photovoltaïque communautaire. Ce type d’initiative s’inscrit dans ce que l’on appelle la « génération distribuée ». A Madrid, par exemple, l’école San Viator a adhéré à ce modèle énergétique.

Les utilisateurs de ces modèles restent connectés au réseau électrique, ce qui garantit un approvisionnement à tout moment, y compris la nuit et les jours de pluie.

Les coopératives de production d’énergie renouvelable représentent une autre étape dans la lutte contre le changement climatique et dans la responsabilisation des citoyens, puisque les consommateurs parviennent à jouer un rôle actif dans la gestion des installations et dans la production de leur propre énergie.

Le succès de ce type de modèle énergétique est démontré en vérifiant que 2020 s’est terminé avec l’installation de 4 639 MW de nouvelles énergies renouvelables, dont 623 MW correspondaient à des installations d’autoconsommation, 13,5% du total, selon une étude de l’Association des entreprises d’énergies renouvelables (APPA).

Économies sur les factures d’électricité

Selon ce groupe, l’autoconsommation, d’un point de vue pratique, permet aux utilisateurs de « favoriser la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique tout en économisant sur leur facture d’électricité & rdquor;.

L’autoconsommation photovoltaïque est basée sur la utilisation du rayonnement solaire pour produire de l’électricité. Pour ce faire, le effet photoélectrique, qui est un phénomène par lequel, dans certains matériaux, lorsqu’ils reçoivent un certain niveau de rayonnement, les électrons sont excités et sautent à un état d’énergie plus élevé, générant une différence de potentiel.

Équipements communautaires | Pixabay

Dans ce cas, le silicium est utilisé comme matériau de base et un traitement est appliqué pour le convertir en un semi-conducteur de deux types différents. La combinaison des deux matériaux offre des caractéristiques idéales pour la circulation du courant.

Le photovoltaïque a un avantage différentiel : c’est le forme de génération la plus simple et la plus modulaire qui existe. Il suffit d’un simple module et d’un onduleur pour obtenir de l’électricité, ce qui donne un attrait incontestable à cette technologie, avec énorme potentiel, tant pour la production à grande échelle que pour l’autoconsommation.

Grâce à la ressource solaire dont jouit la plus grande partie de l’Espagne (c’est le pays avec le rayonnement solaire le plus élevé d’Europe), la Le photovoltaïque est la forme d’autoconsommation renouvelable la plus répandue.

Guide de traitement de l’autoconsommation : https://www.appa.es/wp-content/uploads/2019/04/2019_04_10_guia_autoconsumo_v1_IDAE.pdf