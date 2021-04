L’énergie sombre n’existerait pas

04/01/2021 à 10h00 CEST

Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que 70% de l’Univers en constante expansion et accélération était constitué de soi-disant énergie sombre. Maintenant, une nouvelle étude développée par des chercheurs de l’Université de Copenhague supprime l’énergie noire de l’équation et soutient que ce pourcentage du cosmos est en fait composé de matière noire sous la forme de forces magnétiques, ce qui aurait le même effet sur l’expansion. de l’Univers que l’énergie noire.

Bien que cela n’ait jamais été prouvé, l’existence de l’énergie noire a été justifiée sur la base de la soi-disant constante cosmologique, développée par Albert Einstein en 1917. Cette substance mystérieuse est généralement créditée de l’expansion constante et accélérée de l’univers. Cependant, il y a toujours eu des doutes sur son existence, même d’Einstein lui-même.

Dans la nouvelle recherche, des scientifiques danois ont testé un modèle qui suggère que l’expansion de l’univers est en fait due à une forme de matière noire dominée par un type spécial de force magnétique. Si le modèle est maintenu et vérifié, cela signifierait que l’énergie noire n’existe tout simplement pas. Comment donc se produit l’expansion constante de l’Univers?

Selon un communiqué, les scientifiques ont ajouté quelques propriétés supplémentaires à la matière noire, ce qui lui donne le même effet sur l’expansion du cosmos qui est actuellement attribué à l’énergie noire. Comme ce dernier ne peut être mesuré directement et que même la plupart de ses conditions et caractéristiques sont une grande inconnue, la nouvelle théorie ne semble pas exagérée et présente même des fondamentaux à prendre en compte.

De la matière pour l’énergie

Par exemple, alors que la distribution d’énergie actuellement acceptée dans l’Univers indique qu’il n’y a que 5% de matière conventionnelle, 25% de matière noire et 70% d’énergie noire, le nouveau modèle offre des qualités exceptionnelles pour 25% qui correspond à la matière noire: que un quart de l’essence universelle, dans les nouvelles conditions, rendrait 70% de l’énergie noire superflue.

Pour Steen Hansen, l’un des auteurs de l’étude publiée dans arXiv, «la réalité est que nous ne savons pas trop sur la matière noire, seulement qu’elle est constituée de particules lentes et lourdes. Peut-être que la matière noire a une qualité analogue au magnétisme. De cette manière, quelque chose de similaire à ce qui se passe avec les particules normales pourrait se produire dans l’Univers lorsqu’elles se déplacent et créent du magnétisme, ou lorsque des aimants attirent ou repoussent d’autres aimants. Cette expansion constante de la matière noire est susceptible d’être produite par une sorte de force magnétique », a-t-il déclaré.

La clé est la force magnétique

À partir de ces questions, les chercheurs ont développé un modèle de simulation informatique qui comprenait des variables telles que la gravité, la vitesse d’expansion de l’Univers et X, la force inconnue qui élargit le cosmos et qui est le fondement de l’énergie sombre.

En supposant que les particules de matière noire ont un type spécial de force magnétique, le modèle développé par les scientifiques a déterminé que cette force aurait exactement le même effet sur le taux d’expansion de l’Univers que l’énergie noire a actuellement. Si ce modèle était précis, l’énergie noire n’aurait aucune raison d’exister.

Considérant que l’étude modifierait la compréhension actuelle de l’Univers, les chercheurs ont été prudents dans leurs conclusions et ont indiqué que des preuves supplémentaires basées sur des enquêtes plus approfondies sont nécessaires pour enfin confirmer cette explication. L’énergie noire ne sera-t-elle bientôt qu’un rappel d’anciennes théories désaffectées?

Référence

Analyse de cohérence d’une force dépendant de la vitesse de la matière noire comme alternative à la constante cosmologique. Loeve, Karoline; Nielsen, Kristine Simone; Hansen, Steen H. arXiv (2021).

Photo:

Bien que la matière noire soit invisible, cette illustration représente son emplacement ou sa distribution possible en bleu. Crédit: NASA / ESA.