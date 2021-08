L’énergie verte a besoin d’investissements gouvernementaux, selon les Britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Prince Charles : L’agriculture peut jouer un grand rôle dans la protection de la planète

Des milliers de scientifiques du monde entier ont exhorté les gouvernements à mettre en œuvre des changements de politique qui réduiront considérablement les émissions de CO2 maintenant, après que de nouvelles recherches ont révélé qu’une grande partie des dommages causés à notre planète sont irréversibles. Selon nos lecteurs, il est de la responsabilité du gouvernement, et de la responsabilité des responsables des grandes entreprises, d’investir dans les énergies renouvelables, plutôt que de faire peser ce fardeau sur les familles ordinaires.

Un lecteur a dit : « Que diriez-vous de blâmer ceux qui s’enrichissent en vendant des produits comme le pétrole qui sont mauvais pour la planète ? C’est trop facile de blâmer Joe public alors qu’en fait ce sont quelques privilégiés qui sont à blâmer.

Un énorme 83 pour cent de nos lecteurs ont déclaré qu’ils ne seraient pas heureux d’investir 10 000 £ dans une énergie plus verte au cours des 20 prochaines années afin de donner à leurs petits-enfants une meilleure chance de survie climatique, dans un sondage mené auprès de 4 162 personnes entre 12 heures le 11 août et 10h le 17 août.

Cependant, il est important de noter que certains électeurs peuvent ne pas être en mesure d’investir 10 000 £ au cours des 20 prochaines années dans l’énergie verte pour leur maison (500 £ par an).

Un électeur a déclaré: “En tant que retraité vivant seul, je n’ai certainement pas 10 000 £ à dépenser pour cela.”

Un autre a déclaré : « Comme la plupart d’entre nous n’ont pas de 10 km de rechange, la réponse est NON ! Essayez de demander à la Chine et à l’Inde d’arrêter de construire des centaines de centrales à charbon.

En revanche, 12% des participants (491 personnes) ont déclaré qu’ils seraient heureux de faire l’investissement au profit des générations futures.

Boris a de grandes aspirations pour atteindre le zéro net pour la Grande-Bretagne d’ici 2050 (Image: .)

Mais en fin de compte, la plupart des lecteurs ont exprimé l’avis que les personnes en position de pouvoir devraient passer à grande échelle aux sources d’énergie renouvelables pour l’ensemble du pays.

Un lecteur a fait un argument convaincant. Ils ont déclaré: «Nous avons maintenant la technologie pour exploiter les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne, marémotrice et hydraulique, et elles deviennent rapidement moins chères à convertir en carburant utile que les combustibles fossiles.

“En plus de cela, les énergies renouvelables sont disponibles gratuitement sur toute la planète habitée, alors pourquoi quelqu’un voudrait-il persister à creuser et à percer des trous dans les entrailles de la Terre pour extraire le pétrole, puis dépenser une fortune pour le raffiner et l’expédier à travers le globe?

«Des guerres sont menées pour son contrôle et son approvisionnement, seulement pour mettre le feu aux produits finis, libérant du carbone dans l’atmosphère et bouleversant le cycle naturel du carbone de la Terre.

“Cela n’a aucun sens de le faire, alors qu’il existe des alternatives plus propres, plus efficaces, moins chères et plus largement disponibles.”

D’un autre côté, de nombreux électeurs pensaient que les efforts du Royaume-Uni pour atteindre le zéro net d’ici 2050 et une « Grande-Bretagne plus verte » étaient vains à moins que les grands pays ne modifient également leurs politiques.

Un électeur a fait remarquer : « Sans les grands pays, la Chine, la Russie, l’Amérique, l’Inde prenant des mesures immédiates, une petite île d’environ 68 millions d’habitants n’apportera aucun changement significatif au changement climatique. Une action mondiale immédiate est nécessaire.

L’industrie de la viande est le plus grand contributeur aux gaz à effet de serre dans le monde, créant plus de pollution que toutes les formes de transport combinées.

En fait, le bétail et ses sous-produits représentent au moins 32 000 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an, soit 51 % de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre.

La quantité moyenne de viande consommée par les Britanniques est presque le double de la moyenne mondiale, à 226 g par jour, et si tout le monde partageait le régime riche en viande de l’Américain moyen, le monde ne pourrait nourrir que 2,5 milliards de ses 7,7 milliards d’habitants.

Mais lorsqu’on leur a demandé si les lecteurs seraient heureux de réduire leur consommation de viande, une grande partie des électeurs, 71,7%, ont répondu qu’ils ne le feraient pas.

Alors que 4,1% ont déclaré qu’ils réduiraient leur consommation de viande de trois quarts, 8% ont déclaré qu’ils réduiraient de moitié et 7,5% ont déclaré qu’ils en élimineraient un quart.

Au total, 298 électeurs (7,3%) ne mangent déjà pas de viande, et 1,4% ont déclaré qu’ils prévoyaient de devenir végétariens.

La majorité des lecteurs n’étaient pas désireux d’avoir à payer pour toute forme de produits d’énergie verte ; 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’achèteraient jamais de panneaux solaires, 50 % ont déclaré qu’elles n’achèteraient jamais de chaudière à condensation verte et 73,4 % des personnes ont déclaré qu’elles n’achèteraient jamais de voiture électrique.

Un lecteur a commenté : « Est-ce qu’il remorquera ma caravane sur 350 milles sans s’arrêter pour recharger ? Se rechargera-t-il en moins de 10 minutes ? Sinon, je n’en achèterai pas et j’utiliserai ma voiture diesel jusqu’à ce qu’elle tombe en morceaux.

Un propriétaire de voiture électrique a fait remarquer : « J’ai une voiture électrique, et elle est chère et un peu gênante, mais elle a une bonne accélération et son fonctionnement est bon marché. J’ai aussi une voiture à essence pour les longs trajets, car je ne peux pas être dérangé par les tracas de la recharger.

Mais certains lecteurs avaient d’autres idées pour que les familles réduisent leur empreinte carbone tout en aidant l’environnement.

L’un d’eux a déclaré : « La voie à suivre est d’isoler correctement. Il est possible de faire fonctionner une maison très isolée avec 20 % du combustible nécessaire pour chauffer une maison mal isolée.

Certains lecteurs ont nié que le changement climatique soit causé par l’homme, qu’il existe ou qu’il y ait de quoi s’inquiéter.

Un négationniste du changement climatique a écrit : « Il n’y a pas de réchauffement climatique rapide et sans précédent, mais il y a beaucoup d’air chaud et de mensonges.

Mais un autre a répondu : « Le réchauffement actuel se produit plus de dix fois plus vite que n’importe quel cycle naturel connu depuis au moins un million d’années. C’est rapide et sans précédent.