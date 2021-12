L’énergie verte pousse pour la durabilité future en Inde

Avec une économie en croissance, la demande d’énergie des secteurs commercial et industriel va augmenter.

Par Manjesh Nayak

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié son dernier rapport, qui met en évidence les avancées les plus récentes en matière de changement climatique. L’influence des activités humaines sur la planète a encore réchauffé la terre, l’océan et l’atmosphère. Il indique en outre que les niveaux de CO2 dans l’atmosphère sont à leur plus haut niveau en deux millions d’années, que l’élévation du niveau de la mer est à son plus rapide en trois mille ans et que la banquise arctique est à son plus bas depuis au moins 1000 ans. Les initiatives engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont assez ambitieuses et permettront de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C voire 2°C au-dessus des niveaux préindustriels. La COP 26 récemment conclue (Conférence des Parties) vise à réduire les émissions de GES de 50 % d’ici 2030 et à atteindre « net-zéro » d’ici 2070. L’Inde a également commencé à installer la capacité d’énergie renouvelable à 500 gigawatts (GW), ce qui représentera pour la moitié de la consommation totale d’énergie d’ici 2030.

La demande d’énergie et la contribution des énergies renouvelables

L’objectif principal du déploiement des énergies renouvelables en Inde est de promouvoir la croissance économique, d’améliorer la sécurité énergétique, d’augmenter l’accès à l’énergie et de réduire le changement climatique. Le développement durable est possible grâce à l’utilisation d’énergies propres et en garantissant l’accès à une énergie abordable et fiable pour chaque citoyen. L’Inde est devenue l’un des marchés d’énergie renouvelable les plus attrayants au monde, grâce au soutien solide du gouvernement et à l’amélioration de sa situation économique. Pour parvenir à une croissance durable et éviter un changement climatique catastrophique, le gouvernement passera rapidement à la technologie des énergies renouvelables. Les clients prennent conscience des économies d’énergie grâce à l’utilisation des énergies solaire, éolienne, biomasse, des déchets et hydroélectrique, car il est évident que l’énergie propre est abordable. L’Inde s’est fixé pour objectif d’installer 175 GW d’énergie renouvelable d’ici 2020. L’objectif est réparti en 100 GW d’énergie solaire, 60 GW d’énergie éolienne, 10 GW de bioénergie et 5 GW de petite hydraulique. Les investisseurs ont prévu de créer une capacité totale de plus de 270 GW à savoir, 191 GW par des sociétés privées GW, 58 GW par des sociétés étrangères, 18 GW par le secteur privé ont contribué 18 GW et Indian Railways a contribué 5 GW. Selon les prévisions récentes, le potentiel solaire et éolien sera supérieur à 750 GW et 410 GW d’ici 2047.

Croissance du marché Véhicules électriques et sa contribution à la croissance durable

Pour la première fois en 2019, les ventes annuelles cumulées de voitures électriques à batterie et de véhicules électriques hybrides rechargeables ont dépassé la barre des deux millions dans le monde. Le secteur des véhicules électriques a considérablement progressé, les constructeurs automobiles investissant des milliards dans tout, de la R&D à la refonte des usines pour proposer de nouveaux véhicules électrifiés. Les fabricants d’équipement d’origine (OEM) traditionnels, les nouveaux équipementiers, les institutions de financement captives et les concessionnaires seront tous confrontés à des possibilités et à des problèmes substantiels à mesure que les véhicules électriques gagneront en popularité au cours des années précédant 2030. Les véhicules électriques ont deux caractéristiques distinctes qui en font des candidats idéaux pour la future technologie des véhicules. Pour commencer, ils peuvent être chargés avec de l’électricité provenant de sources à faible ou non émission de CO2, permettant une décarbonisation plus poussée que les véhicules fonctionnant aux biocarburants. Deuxièmement, les moteurs électriques sont beaucoup plus efficaces que les moteurs à combustion interne (ICE) ou d’autres technologies suggérées comme les véhicules à air comprimé.

Un autre domaine majeur où de nombreuses avancées sont attendues est le stockage d’énergie. Les batteries détiennent la clé pour se sevrer des combustibles fossiles, et elles joueront sans aucun doute un rôle essentiel dans les décennies à venir. En raison d’une R&D considérable et d’une énorme augmentation de la production de batteries lithium-ion au cours de la dernière décennie, les coûts ont chuté de 80 à 85 %, rendant non seulement le stockage d’énergie mais aussi les voitures électriques financièrement viables.

Initiatives pour la transition vers les énergies renouvelables

Selon le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables, la capacité totale d’énergie renouvelable installée de l’Inde, à l’exclusion des grandes centrales hydroélectriques, a dépassé 100 GW, représentant environ 26 % de la capacité totale. Les sources d’énergie renouvelables, dont la grande hydraulique, représentent actuellement 150 GW, soit 40 % de la capacité totale de production d’électricité de l’Inde.

Au-delà de l’impératif climatique et de la volonté du gouvernement indien, il y a une autre raison à l’attrait croissant de l’énergie verte. Alors que la plupart des décideurs politiques ont reconnu l’importance de la transition vers la production d’électricité non fossile il y a une décennie, l’état de la technologie à l’époque signifiait que les projets d’énergie solaire ou éolienne à grande échelle étaient économiquement non viables sans subventions gouvernementales.

Investissements mondiaux massifs dans la technologie des énergies renouvelables, tels que l’amélioration de l’efficacité des modules photovoltaïques dans l’énergie solaire ; abaisser le solde des coûts de l’usine; et l’amélioration de la technologie des éoliennes, en particulier les grands diamètres de rotor et des hauteurs de moyeu plus élevées, ont entraîné une réduction significative du coût de l’énergie verte. Alors que le coût de l’énergie éolienne a diminué de 30 à 40 %, le coût de l’énergie solaire à concentration (CSP) a diminué de 47 %. La réduction la plus significative de ces dernières années a concerné le coût de l’électricité solaire photovoltaïque (SPV), qui a été réduit de 82 %. Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), les nouveaux projets de production d’énergie renouvelable sont actuellement moins coûteux que l’entretien de nombreuses installations au charbon existantes.

Initiatives prises par le gouvernement

Dans sa tentative de promouvoir l’utilisation de sources d’énergie non conventionnelles, le MNRE s’est fixé pour objectif d’atteindre 500 GW de capacité d’énergie renouvelable installée d’ici 2030. Le gouvernement déploie un certain nombre d’efforts pour stimuler l’industrie des énergies renouvelables du pays, notamment en poussant les développeurs du secteur privé à utiliser des technologies de pointe dans les projets d’énergie renouvelable pour en tirer le meilleur parti. La majorité des projets d’énergie renouvelable dans le pays étaient réalisés par des promoteurs du secteur privé sélectionnés par le biais d’une procédure d’appel d’offres transparente. Le gouvernement a publié des critères d’appel d’offres standard pour aider les titulaires de licence de distribution à obtenir de l’électricité à des prix compétitifs de manière rentable. Il aide également les développeurs en autorisant jusqu’à 100 % d’investissements étrangers directs (IDE) par le biais de la méthode automatique. De plus, pour atteindre l’objectif de 175 GW, les charges et les pertes du système de transmission inter-États (ISTS) pour la vente inter-États d’énergie solaire et éolienne sont également supprimées pour les projets d’énergie renouvelable mis en service d’ici décembre 2022. Les normes pour l’obligation d’achat d’énergie renouvelable (RPO) ont a été fixé jusqu’en 2022. L’intégration au réseau de l’ajout de capacité d’énergie renouvelable à l’échelle des services publics sera facilitée par le développement de corridors d’énergie verte. Le gouvernement a lancé PM-KUSUM, la phase II des toits solaires, la phase II du programme d’entreprise du secteur public central (CPSU) de 12 000 MW, entre autres initiatives pour un meilleur avenir des énergies renouvelables en Inde.

Résumé

Avec une économie en croissance, la demande d’énergie des secteurs commercial et industriel va augmenter. La mise en place de nouvelles centrales électriques est inévitablement dépendante de l’importation de combustibles fossiles très volatils. Ainsi, il est essentiel de répondre à la demande d’énergie par une utilisation judicieuse des ressources énergétiques renouvelables abondantes, telles que la biomasse, l’énergie solaire, hydraulique et éolienne. Outre le débat sur l’approvisionnement énergétique, les ressources renouvelables aideront l’Inde à atténuer le changement climatique. Les énergies renouvelables ont la capacité de créer de nombreuses opportunités d’emploi à tous les niveaux, en particulier dans les zones rurales. En mettant l’accent sur la présentation de l’image réelle du potentiel massif d’énergie renouvelable, il serait possible d’attirer des investissements étrangers pour annoncer une révolution énergétique verte en Inde.

(L’auteur est le directeur et directeur financier d’Oorjan Cleantech. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de FinancialExpress.com).

