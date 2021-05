L’enfance de la reine et de la «coquine» princesse Margaret racontée dans un journal jamais publié | Royal | Nouvelles

The Windsor Diaries, publié le 4 mai, écrit par Alathea Fitzlan Howard, est un livre contenant ses rares entrées de journal. Mme Howard a grandi avec le futur monarque et la princesse Margaret. Les entrées détaillées du journal racontent l’amitié étroite que Mme Howard entretenait avec la reine et la princesse Margaret, ainsi que les conversations privées qu’ils ont partagées sur la vie quotidienne et le prince Philip.

Isabella Naylor-Leyland, la nièce de Mme Howard, a adapté le livre après le décès de Mme Howard en 2001.

S’adressant à Town & Country, Mme Naylor-Leyland a déclaré: «Je pense qu’avec la reine, c’était une sorte d’amitié adolescente typique, et ils riaient, riaient et appréciaient la compagnie de l’autre et ne discutaient de rien de trop sérieux.

«La princesse Margaret était le genre de méchante. Et je pense qu’Alathea l’adorait vraiment et admirait son esprit.

«Et, involontairement, elle souhaite souvent que Lilibet, comme on l’appelait à l’époque, ait plus de l’étincelle de sa sœur, mais, bien sûr, nous savons tous que c’est extrêmement chanceux qu’elle ne l’ait pas fait et qu’elle était beaucoup plus caractère ferme. “

Le livre a un double objectif en tant que document historique et ensemble de récits évocateurs qui offrent un nouvel aperçu de la famille royale.

Mme Howard a rencontré la reine et sa sœur lorsqu’elle a déménagé à Windsor Great Park pour vivre avec son grand-père au Cumberland Lodge pendant les années de guerre.

Mme Howard était l’aînée des trois filles et avait une relation «fraternelle» très étroite avec une jeune Elizabeth et Margaret.

Dans des extraits du journal, Mme Howard se réfère affectueusement à la reine et à Margaret par leurs surnoms, Lilibet (L) et M respectivement et le roi et la reine comme K et Q.

LIRE LA SUITE: Queen lance un nouveau gin après des problèmes d’argent alors que les palais royaux rouvrent leurs portes

«Monty m’a demandé si j’en avais un et à la fin, je leur ai dit que c’était Robert Cecil, ce qui a amusé L. M a dit qu’elle était si contente que j’aie un ‘beau’! Nous avons tous ri terriblement. L dit qu’elle coupe des photos dans le papier!

«Je dois dire qu’elle est bien plus adulte que je ne l’étais il y a deux ans. Quand je suis parti, Lilibet a déclaré: “Nous nous séparons aujourd’hui du plus sage pour deux secrets” et je suis rentré chez moi en vélo, très heureux et fier d’avoir été laissé entrer dans un si grand secret, que je ne trahirai jamais. “