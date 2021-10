L’enfant de ‘Cosby Show’ se marie après un divorce et une bataille de paternité avec le mari de l’ex-star de ‘RHOA’

La star du Cosby Show, Keshia Knight-Pulliam, est une femme mariée. Pulliam est surtout connue sous le nom de Rudy Huxtable en tant que fille fictive du “père préféré de l’Amérique” Bill Cosby dans la sitcom NBC à succès, qui a duré huit saisons. Pulliam a connu quelques années difficiles. Elle a épousé Ed Hartwell, ancienne star de Real Housewives of Atlanta, une ancienne star de la NFL mariée à Lisa Wu. Pulliam et Hartwell ont choqué les fans en annonçant leur mariage surprise pour le réveillon du Nouvel An en 2016. Des mois plus tard, après avoir annoncé leur grossesse, Hartwell a commencé à nier la paternité de leur fille à naître, Ella Grace. Un test de paternité prouverait le contraire mais la bataille s’ensuivit.

Hartwell a accusé Pulliam d’être tombée enceinte exprès. Elle l’a accusé de l’avoir abandonnée et de passer rapidement à une autre relation. Il paie désormais une pension alimentaire et Pulliam a trouvé l’amour ailleurs.

Pulliam a annoncé samedi 2 octobre qu’elle avait sauté le balai avec son collègue acteur Brad James lors d’une cérémonie “intime” et “fantastique”. Ils se sont mariés dans leur maison commune. “La semaine dernière, ma vie a changé à jamais… J’ai épousé mon meilleur ami chez nous entouré de ma famille et c’était magique !!!” Knight Pulliam a écrit dans la légende d’un post Instagram annonçant le mariage sur une photo où elle et James sourient avec bonheur.

Elle attribue à James le mérite d’avoir restauré sa croyance en l’amour véritable, en écrivant : “Merci à @mrbradjames mon mari incroyable, ma personne, mon âme sœur. Merci d’avoir renouvelé ma vulnérabilité et ma foi en l’amour inconditionnel.”

Les deux se sont rencontrés sur le tournage de Pride and Prejudice : Atlanta. Dans le film, Pulliam a joué Caroline et James a joué M. Bingley. Elle a déclaré à Mag TV en avril 2021 à propos de la réunion : “Nous nous sommes croisés avant de tourner le film Orgueil et préjugés : Atlanta… Je ne vais pas mentir, je ne me souviens pas l’avoir rencontré avant ça.” il a proposé en décembre 2020, par Yahoo News.

Au moment de la proposition, le représentant de Pulliam a déclaré à People Magazine : “Keshia et Brad sont ravis de retrouver leur bonheur pour toujours.” La bague est “une bande d’éternité en diamants personnalisée faite par Fevzi, d’Aydin Jewelers”. Ils ont célébré les fiançailles avec « une soirée magique, intime et conforme à la COVID remplie d’amour ».