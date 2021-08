L’enfant d’Eminem s’en prend à la révélation de l’adoption dans la foulée de l’annonce non binaire

in

L’enfant d’Eminem, Stevie, a récemment appelé le rappeur sur TikTok pour une raison majeure. Selon le Daily Mail, Stevie a contesté le fait qu’Eminem n’ait pas révélé qu’ils avaient été adoptés par lui. Stevie est l’enfant de l’ex-femme d’Eminem, Kim Scott, et de feu Eric Hartter. Stevie a posté ce message peu de temps avant qu’ils ne soient publiés comme non binaires sur les réseaux sociaux (le Daily Mail a noté que Stevie utilise les pronoms eux, lui et elle).

Dans le clip, Stevie a répété les démentis qu’ils avaient été adoptés. Ils ont apparemment raconté une conversation qu’ils ont eue avec une autre personne, au cours de laquelle la personne a dit: “Ce n’est pas ton vrai père. Tu es adopté.” À ce stade, Stevie a exprimé son déni et a ensuite demandé des éclaircissements à son père. Ils ont demandé à leur père adoptif (Eminem, dont le vrai nom est Marshall Mathers) et, à leur tour, ils ont répondu : « Je suis ton vrai père. Stevie a poursuivi en affirmant qu’ils avaient reçu un article sur la mort de son père biologique, qu’il a montré à sa grand-mère.

Stevie a raconté que leur grand-mère avait dit: “Je suis désolé qu’ils ne vous parlent pas de lui.” Elle a terminé la vidéo en synchronisant les lèvres avec la phrase “Ça doit être si déroutant pour une petite fille”, qui provient de la chanson d’Adventure Time “Remember Me”, la bande originale du clip TikTok. Le père biologique de Stevie, Hartter, est décédé en 2020. Le Daily Mail a rapporté que Hartter était un tatoueur. Il était lié à Scott lorsqu’elle s’est séparée d’Eminem. Le rappeur a adopté Stevie en 2005, peu de temps avant que lui et Scott ne divorcent. En plus de Stevie, Eminem et Scott partagent également leur fille Hailie Jade Mathers. Eminem est également le père adoptif d’Alaina, qui est la fille de la défunte sœur jumelle de Scott, Dawn.

Comme mentionné précédemment, peu de temps après avoir publié une vidéo concernant leur adoption, Stevie est sorti comme non binaire. Ils ont posté une vidéo qui les a présentés au fil des ans, sous-titrée “Regardez-moi devenir plus à l’aise avec moi-même”. Dans la vidéo, Stevie a présenté un changement de pronoms sous leur nom. Elle a terminé le clip avec une dernière image, qu’elle a légendé en écrivant que “tous” les pronoms fonctionnent pour elle.

Stevie semble avoir le soutien de sa famille, car leur nouveau nom a été utilisé dans la récente nécrologie de la mère de Scott, Kathleen Sluck. La mère de Scott est décédée le 23 juillet à l’âge de 65 ans. Le Sun a rapporté que sa nécrologie disait : « Kathleen était une maman exceptionnelle pour ses deux filles ; Kim et Dawn ; et était ravie de devenir la grand-mère de ses petits-enfants ; Alaina, Adam, Hailie, Stevie, PJ et Parker.”