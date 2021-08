L’enfant va à l’université ? Voici le guide des parents sur la finance étudiante ⋆ .

Malgré les prêts étudiants, les parents sont censés soutenir financièrement leurs enfants par le biais de l’université (Photo: .)

Avec le retour des résultats du niveau A, des centaines de milliers de familles commenceront trois ans ou plus à jongler financièrement pour s’assurer que leurs enfants adultes ont le meilleur départ possible dans la vie.

Malgré la perception que le coût des études universitaires pèse sur l’enfant – sous la forme d’une dette étudiante – la vérité est que les parents sont censés soutenir financièrement leurs enfants tout au long de leur cursus universitaire et doivent budgétiser en conséquence.

« Les prêts étudiants sont calculés en fonction du revenu du ménage », explique Laura Brown, rédactrice en chef de Save The Student. « Plus les parents gagnent, moins un élève reçoit généralement.

L’enquête la plus récente du site Web montre que l’étudiant moyen a reçu 131 £ par mois des parents pour compléter ses prêts, tandis que beaucoup en ont reçu beaucoup plus.

De nouveaux chiffres de NatWest révèlent que le loyer moyen des étudiants a augmenté de 20 % au cours de la dernière année, ce qui signifie que les parents devront contribuer encore plus pour aider leurs enfants à joindre les deux bouts.

Un étudiant sur quatre manque d’argent chaque mois, explique Andy Nicholson, responsable des comptes étudiants de NatWest. « L’augmentation des loyers des étudiants met encore plus de pression sur les finances », dit-il.

Bien qu’il y ait beaucoup d’écrits sur la façon dont les étudiants peuvent économiser de l’argent pendant leurs études universitaires, voici comment les parents peuvent se préparer à trois ans de coûts d’éducation financière, peut-être inattendus.

Comprendre le système

Il n’est pas facile de comprendre le système de financement des étudiants, ou comment le financement attendu des parents est élaboré.

Les étudiants universitaires doivent couvrir deux types de dépenses différents : les frais de scolarité pour fréquenter l’université et leurs frais de subsistance pendant qu’ils y sont.

Les parents sont censés contribuer aux frais de subsistance de leur enfant, mais pas à leurs frais de scolarité, qui sont conçus pour être couverts par le prêt pour frais de scolarité accessible à tous, quel que soit le revenu parental.

Cependant, le prêt d’entretien d’un étudiant, destiné à couvrir les frais de subsistance, dépend du revenu des parents. Le maximum qu’un étudiant peut recevoir lorsqu’il étudie loin de chez lui à Londres est de 12 382 £, tandis qu’en dehors de Londres, il est de 9 488 £.

Cela peut chuter fortement si le revenu des parents est élevé. Par exemple, un étudiant qui vit loin de chez lui et étudie à Londres ne recevra que 6 166 £ de prêts d’entretien pour l’année si le revenu parental est de 100 000 £ par an.

Si le revenu parental est de 50 000 £, ils recevront 8 929 £ et si 30 000 £, il est de 11 692 £.

Le calculateur sur le site Web du gouvernement vous aidera à comprendre combien votre enfant recevra, et donc quelle sera probablement votre contribution (voir gov.uk/student-finance-calculator).

“Même si vous obtenez un financement complet, cela ne couvre souvent pas tout pour l’étudiant moyen”, prévient Claire Hattrick, qui dirige le blog parental Clipboardclaire.com et qui a récemment demandé à des jumelles de suivre le processus de financement universitaire en même temps.

Apprenez à connaître les détails des prêts de votre enfant (Photo : .)

Calculez votre contribution probable

Une fois que vous savez combien votre fils ou votre fille pourrait recevoir sous forme de prêt, il est temps de voir jusqu’où il s’étendra. L’UCAS, le service d’admission des universités et collèges, a un outil sur son site Web pour montrer à quel point il est coûteux d’aller à l’université dans tout le pays.

La saisie du lieu d’études souhaité ou confirmé par votre enfant devrait vous donner une meilleure idée de ce que pourrait être le manque à gagner du prêt, et donc de ce que vous, en tant que parent, pourriez devoir contribuer.

Jeremy Walker, directeur de Cambria Wealth Management, prévient que les étudiants seront moins susceptibles d’avoir leur propre pécule pour faire face à des coûts qui dépassent le montant de leurs prêts, à cause de Covid.

« En règle générale, de nombreux étudiants auraient passé l’été dans des emplois à temps partiel à épargner tout en vivant à la maison », dit-il. «Cependant, avec bon nombre de ces emplois occasionnels dans l’industrie hôtelière, les classes de retour de septembre 2021 auront beaucoup

moins d’un tampon sur lequel compter que les années précédentes.

En tant que parent, vous pourriez encourager votre enfant à rechercher des bourses d’études pour l’aider à réduire sa dépendance à votre égard.

Certaines bourses et bourses sont destinées à ceux d’une partie spécifique du pays ou aux enfants de professions particulières. Vous pourriez donc être surpris par ce qui est disponible, en particulier auprès de petites fiducies accordant des subventions.

Site Web Le Scholarship Hub permet des recherches gratuites et illimitées de bourses, tandis que Turn2Us dispose d’un site vous permettant de rechercher des subventions provenant de fonds caritatifs.

Vous pouvez également trouver le livre The Guide To Educational Grants, publié par The Directory for Social Change, dans la plupart des bibliothèques publiques, qui donne plus d’informations sur les fonds disponibles pour lesquels votre enfant peut demander.

Plus d’argent



Avoir la conversation sur l’argent

Alors que les parents assument une grande partie de l’addition pour les frais de subsistance d’un étudiant à l’université, la communication et des attentes claires sont vitales avant même le début du trimestre.

Il est vraiment important de vous assurer de parler du montant de la contribution que vous êtes en mesure de donner à votre enfant et de ce qu’il doit faire s’il n’a plus d’argent.

S’assurer qu’ils comprennent les dangers des dettes à coût élevé, comme les cartes de crédit pour étudiants, leur permettra, espérons-le, de ne pas accumuler de frais d’intérêt élevés, tout en les aidant à choisir un compte étudiant avec un découvert sans intérêt leur donnera un tampon si les temps deviennent durs.

Danny Cox, du groupe d’investissement Hargreaves Lansdown, affirme que les cartes de crédit pour étudiants sont souvent plus chères que les autres types de cartes, car les étudiants n’ont pas accumulé de dossier de crédit.

“Vous devez rembourser ces dettes pendant que vous essayez de vous remettre sur pied financièrement, alors cela vaut la peine de prendre le temps de comprendre ce que vous entreprenez avant de vous lancer”, dit-il.

Étude de cas : « J’ai été surpris par le montant que les parents sont censés payer »

Lauren Rosenberg se prépare à ce que le troisième de ses cinq enfants aille à l’université, elle est donc bien consciente des dépenses que cela implique pour les parents.

« J’ai été surprise par le montant que les parents devaient payer », dit-elle. “Vous devez demander la subvention et ensuite c’est aux parents de la compléter vraiment, et cela s’additionne, surtout avec le loyer.”

Lauren suggère que les étudiants peuvent économiser de l’argent en restant à la maison (Photo : Lauren Rosenberg)

L’expert de la peur et de la phobie est enthousiasmé par les avantages financiers d’étudier à domicile. Même si la famille vit à Londres, l’une des filles aînées de Lauren vient de terminer ses études à l’Université de Leeds et a fait la navette pour sa dernière année.

Avec sa fille cadette, qui étudiera les soins infirmiers, Lauren dit qu’elle l’a encouragée à ne postuler qu’à Londres, en partie par crainte de nouvelles fermetures de coronavirus mais aussi à cause des dépenses.

“Elle va rester à la maison et faire la navette tous les jours, ce qui signifie qu’elle n’aura pas à payer de loyer”, dit Lauren.

«Je veux dire, d’une certaine manière, cela aurait été bien pour elle d’avoir l’expérience de partir. Mais vraiment, il y a le coût de devoir tout acheter parce que je sais ce qui s’est passé avec mon autre fille. Nous avons dû aller acheter tout le linge de lit, les couettes, les couverts, la vaisselle et tout, alors elle reste ici.

Si tout va mal

Si votre fils ou votre fille manque d’argent plus tôt que prévu, vous devrez, en tant que parent, décider si vous êtes prêt (ou capable) de continuer à les recharger ou si vous les soumettrez à quelques inconfortables. semaines.

Jon Dale, de l’Université du Sussex, dit que chaque université a des conseillers financiers qui peuvent aider votre fils ou votre fille étudiant à se remettre sur la bonne voie avec leurs finances.

«Si vous pensez que vos finances échappent à votre contrôle, prenez contact et voyez quel soutien ils peuvent offrir», conseille-t-il aux étudiants.

Plus: Journal Metro



Commencer tôt – Devriez-vous investir maintenant pour que votre enfant obtienne son diplôme sans dettes ?

Pour les parents de jeunes enfants qui lisent cet article maintenant, être proactif en matière d’épargne pour l’université pourrait vous laisser moins de problèmes plus tard.

Les chiffres de Fidelity suggèrent que choisir d’investir 180 £ par mois dans un Junior ISA non imposable à partir du moment où un enfant est né pourrait générer un pot d’argent d’une valeur de 55 000 £, suffisant pour couvrir les frais universitaires.

Pour ceux qui ont moins à investir, une économie mensuelle de 100 £ pourrait générer des rendements de 30 874 £, soit plus de trois ans de frais de scolarité.

Junior Isas (ou Jisas) sont remis à l’enfant une fois qu’il atteint l’âge de 18 ans, de sorte que l’argent pourrait être utilisé par lui pour payer les frais universitaires, et même sans dette dans certains cas.

Cependant, Myron Jobson, militant des finances personnelles de la plateforme d’investissement Interactive Investor, déclare que bien que l’idée que votre enfant puisse quitter l’université sans dette soit attrayante, la nature unique de la dette étudiante signifie que ce n’est pas toujours la meilleure décision.

«Si vous avez eu la chance d’amasser des actions décentes et de partager le pot Junior Isa, cela pourrait réduire considérablement votre dette étudiante. Que vous l’utilisiez pour l’université est beaucoup plus difficile et personnel », dit-il.

Les taux d’intérêt sur les prêts étudiants peuvent être élevés (actuellement 5,6 %), mais vous ne commencez à rembourser le prêt qu’une fois que vous avez gagné un peu plus de 27 000 £ et que la dette est effacée au bout de 30 ans.

“Le gouvernement s’attend seulement à ce que 25 % des étudiants de premier cycle à temps plein qui contractent des prêts les remboursent intégralement”, a déclaré Myron.

« Bien que financer vous-même l’université soit un objectif louable, ce n’est pas l’approche la plus financièrement pertinente à adopter dans de nombreux cas, car de nombreux diplômés n’auront pas besoin de rembourser la totalité de la dette.

“De la même manière, les taux d’intérêt sur les prêts étudiants peuvent être époustouflants, il n’y a donc pas de réponses faciles.”

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Ce sont les cinq villes universitaires les moins chères pour être étudiant



À SAVOIR : Results Day 2021 : Comment trier les logements étudiants en dernière minute



PLUS : Results Day 2021 : Pas intéressé par l’uni ? Voici quelques alternatives

Comment obtenir votre dose de journal Metro

Journal du métro est toujours disponible pour vous permettre de récupérer tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos actualités, fonctionnalités, énigmes préférées… et l’édition exclusive du soir !

Téléchargez gratuitement l’application du journal Metro sur App Store et Google Play

L’e-mail lifestyle de Metro.co.uk

Le correctif

Recevez vos actualités et fonctionnalités indispensables sur le style de vie directement dans votre boîte de réception.

Pas convaincu? En savoir plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();