L’enfer de la circulation sur la M6 alors que les voies se ferment dans les deux sens – une ambulance aérienne atterrit dans un accident «grave» | Royaume-Uni | Nouvelles

L’autoroute en direction nord et sud a été fermée entre J16 et J17. L’incident s’est produit vers 10 heures du matin et impliquait une voiture et deux camions, selon l’agence de la circulation Inrix.

National Highways a qualifié l’incident de « collision grave ».

Dans une mise à jour, Inrix a déclaré: « Tout le trafic est temporairement bloqué et le trafic stationnaire en raison d’un accident, une voiture et deux camions impliqués sur M6 dans les deux sens entre J16 A500 (Stoke-On-Trent / Crewe) et J17 A534 Old Mill Road ( Sandbach / Crewe). »

La police des autoroutes du Nord-Ouest a confirmé qu’une ambulance aérienne était envoyée à la suite de la collision routière (RTC).

Dans un communiqué, la force a déclaré: «Nous avons actuellement affaire à une jonction RTC Northbound M6 16 à 17.

« Évitez la zone dans laquelle nous fermons la direction sud également pour qu’Helimed atterrisse. »

Il s’agit d’une nouvelle en développement, d’autres suivront.