L’enfer de la prison au Royaume-Uni : une détenue a accouché d’un mort-né dans les toilettes après qu’une « infirmière a confondu les douleurs menstruelles » | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’enquête d’un chien de garde a révélé que Louise Powell, 31 ans, a vécu une « expérience terrifiante, douloureuse et traumatisante » au HMP Styal dans le Cheshire après qu’une infirmière de la prison a confondu son travail avec des douleurs menstruelles. L’affaire est décrite comme un exemple de « l’échec catastrophique des soins de santé dans les prisons ».

L’ombudsman des prisons et de la probation (PPO), Sue McAllister, a déclaré que le personnel avait commis une « grave erreur de jugement » en ne visitant pas ou n’évaluant pas correctement Mme Powell après qu’elle a commencé à saigner et a déclaré avoir mal.

Des professionnels de la santé ont été appelés trois fois en deux heures alors que les inquiétudes concernant l’état de santé de Mme Powell grandissaient parmi le personnel.

L’infirmière de garde a finalement « conclu à tort qu’elle saignait et souffrait de graves douleurs à l’estomac à la suite de règles douloureuses ».

Mme Powell ne savait pas qu’elle était enceinte et ne croyait pas qu’elle pourrait l’être.

Elle est lesbienne et ne se souvient pas d’avoir eu des relations sexuelles avec pénétration.

Elle était derrière les barreaux pour une peine de huit mois après avoir admis des voies de fait simples, des dommages criminels et avoir utilisé des mots ou un comportement menaçants.

LIRE LA SUITE: Six chiots jetés comme des ordures dans une caisse au bord de la route – appel de la RSPCA

Dans une déclaration à BBC Newsnight, elle a déclaré: « La douleur de la mort de Brooke ne me quittera jamais. Je ne peux pas pardonner à la prison de m’avoir quittée alors que j’appelais à l’aide et que j’avais l’impression de mourir.

« J’avais une urgence médicale et j’aurais dû être aidé de toute urgence à la place, je suis resté. Je veux que justice soit rendue à Brooke afin qu’aucune autre femme n’ait à vivre cette horreur en prison. »

On pense que le bébé est né entre 27 et 31 semaines, en juin 2020.

Les codétenus et le personnel ont déclaré qu’ils n’avaient « aucun soupçon » de grossesse jusqu’à ce que la petite fille soit née prématurément.

L’incident tragique a été décrit dans le rapport du chien de garde comme « profondément triste et angoissant ».

Publié mardi, il déclare : « Quelle que soit la cause, il n’est pas acceptable que quelqu’un souffre d’une douleur aiguë inexpliquée pendant plusieurs heures sans évaluation appropriée ni prise en compte du soulagement de la douleur. »

La ministre des prisons Victoria Atkins a déclaré : « Les événements tragiques détaillés dans ce rapport ne devraient tout simplement jamais arriver à une femme ou à un enfant, et mes plus sincères condoléances vont à la mère.

« Nous avons déjà mis en œuvre les recommandations du rapport et des améliorations importantes ont été apportées aux soins reçus par les femmes enceintes en détention. Nous examinons également comment nous pouvons mieux dépister les grossesses dans les prisons afin qu’aucune femme ne passe entre les mailles du filet.

« Mais il y a clairement beaucoup plus à faire pour s’assurer que les femmes enceintes en prison reçoivent le même soutien que celles de la communauté – quelque chose que je continuerai de privilégier. »

Une porte-parole de Spectrum Community Health CIC, qui gère les services de santé à la prison au nom du NHS et de la santé publique, a déclaré qu’elle était « pleinement engagée à garantir que les leçons sont tirées et que les recommandations du rapport sont reconnues et mises en œuvre à la suite de cet incident tragique. « .

L’entreprise sociale à but non lucratif accepte les conclusions du rapport.

Le NHS a déclaré qu’il avait pris « des mesures rapides » pour que « des tests de grossesse soient proposés à toutes les femmes à leur arrivée en prison ».

Il a ajouté que le personnel pénitentiaire est formé pour détecter les premiers signes du travail et « savoir quoi faire en cas d’accouchement inattendu ».

Ce sont, parmi beaucoup d’autres, des mesures recommandées dans le rapport qui vient d’être publié.

Dans une interview à Newsnight l’année dernière, Mme Powell a déclaré: « Je ne blâme personne de ne pas savoir que j’étais enceinte, car je ne le savais pas à l’époque.

« Mais le fait que personne ne soit venu me voir, le fait que personne ne m’ait emmené voir des soins de santé… une douleur abdominale aiguë aurait pu être n’importe quoi.

« Pour moi, je me souviens leur avoir dit que je pense que je suis en train de mourir, j’ai besoin d’une ambulance. Alors j’ai l’impression que beaucoup plus aurait pu être fait. »

Son avocate, Jane Ryan, a ajouté: « Et c’est aussi un sujet de préoccupation publique que, encore une fois, cela se soit produit. »