L’enfer de Michael Porter Jr. : pourrait rater une autre saison

Michael Porter Jr., qui a déjà raté deux saisons avec des problèmes de dos, pourrait être sur le point d’en manquer une troisième. Les Nuggets en avant vous avez un problème nerveux dans le dos et pouvez nécessiter une intervention chirurgicale, selon Mike Singer du Denver Post. Les Nuggets lui ont donné une semaine pour voir s’il y avait une amélioration avant d’envisager d’autres options de traitement.

Porter est absent depuis deux semaines depuis que son problème s’est aggravé lors d’un match contre les Rockets de Houston. Apparemment, la jeune star, qui a reçu un traitement quotidien, aurait dû faire face à cette blessure au dos toute la saison, et essayer de jouer a aggravé le problème.

Cela se reflétait dans ses statistiques, puisqu’il avait obtenu une moyenne de 9,9 points par match en neuf matchs après une moyenne de 19,0 l’an dernier. De plus, il tirait à 35,9 % sur le terrain (54,2 % l’an dernier) et à 20,8 % sur des tirs à longue distance (44,5% l’an dernier).

Il a déjà subi deux opérations majeures du dos au cours de sa carrière. Le premier l’a mis KO pendant la majeure partie de ses études au Missouri, tandis que le second lui a coûté son année recrue, après que les Nuggets l’aient repêché en 2018. L’attaquant, bien qu’il ait été l’un des joueurs les plus appréciés et suivi par leur génération, il est tombé à la 14e place précisément à cause des doutes que de nombreuses franchises avaient concernant leurs problèmes de dos.

Denver a signé avec Porter une prolongation de contrat de cinq ans et 172 millions de dollars d’une valeur pouvant aller jusqu’à 207 millions de dollars cette saison, avec l’espoir apparent qu’il pourrait former un trio avec Nikola Jokic et Jamal Murray. Maintenant, Avec Porter ayant ces problèmes et Murray toujours absent pour le décompte, les Nuggets devront survivre sur Jokic..