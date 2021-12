L’enfer des navires de croisière: l’épidémie de Covid voit 48 tests positifs malgré le fait que 95% soient complètement vaccinés | Sciences | Des nouvelles

Les cas sont maintenant en quarantaine après que le Symphony of the Seas de Royal Caribbean a été touché par une épidémie. Sur les 48 personnes testées positives, 98% étaient complètement vaccinées. Le taux global de vaccination parmi les près de 6 100 passagers et membres d’équipage était déjà de 95 %, selon Royal Caribbean. Et tous les voyageurs de plus de 12 ans devaient présenter la preuve d’un résultat de test négatif avant le voyage, selon la compagnie.

Cela survient après que les compagnies de croisières ont resserré leurs protocoles COVID-19 au cours de l’été, qui lorsque les cas de la variante Delta ont grimpé en flèche.

La compagnie de croisière a déclaré que quatre des 48 personnes testées positives étaient des contacts étroits de six passagers qui sont descendus du bateau plus tôt dans le voyage.

Le bateau géant regorge de divertissements à bord, avec une discothèque, un théâtre et plus de 30 restaurants et bars.

Il a quitté Miami le 11 décembre pour un voyage de sept jours et a fait plusieurs escales, notamment les îles des Caraïbes de Saint-Martin et Saint-Thomas.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) des États-Unis ont déclaré qu’ils étaient au courant de cette épidémie et qu’ils travaillaient avec Royal Caribbean pour « rassembler plus d’informations sur les cas et les expositions possibles ».

Les responsables ont déclaré que des spécimens seraient prélevés pour le séquençage génétique, selon le Washington Post.

Le CDCP a déclaré que les compagnies de croisières avaient signalé 1 359 cas le mois dernier, dont un grand nombre impliquant des membres d’équipage ou des passagers entièrement vaccinés voyageant sur des navires américains entre le 26 juin et le 21 octobre.

Au cours de cette période, il y a eu 49 hospitalisations et 38 évacuations médicales en raison de cas de Covid et de maladies similaires.

Une personne est décédée après avoir été testée positive lors d’une croisière.

L’agence a déclaré dans son rapport : « La reprise des voyages de passagers aux États-Unis a conduit à l’introduction et à la transmission soutenue du COVID-19 parmi les navires de croisière, malgré des taux de vaccination élevés parmi les équipages et les passagers. »

Royal Caribbean a déclaré que les passagers et les membres d’équipage à bord du navire Symphony of the Seas ont été immédiatement isolés pour empêcher la propagation de l’infection.

Mais la compagnie de croisière a déclaré que la plupart des cas positifs étaient soit asymptomatiques, soit ne présentaient que des symptômes légers.

Le passager Frank Sousla a déclaré à NBC : « Je veux dire, ils ont testé tout le monde hier, mais ils ne nous l’ont pas dit.

« Je l’ai découvert sur Facebook, et je pense que c’est extrêmement irresponsable. »