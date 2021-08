L’enfer est beau dans la bande-annonce de la comédie d’horreur Val ⋆ .

]]>]]>

Dread a publié une affiche et une bande-annonce pour la prochaine comédie d’horreur Val qui suit Fin, un criminel en fuite qui fait irruption dans la maison d’une escorte de grande classe Val, qui se trouve également être un démon qui propose de lui enlever tous ses problèmes s’il peut suivre ses règles; jetez un oeil ici…

Fin est un criminel en fuite, recherché pour le meurtre de son patron et le tir accidentel d’un officier. Il s’introduit par effraction dans la maison d’une escorte de grande classe, seulement pour découvrir que vous obtenez plus que ce que vous avez négocié avec VAL, abréviation de “Valefar” – un démon qui propose de faire disparaître tous ses problèmes s’il accepte de suivre ses règles. Mais dans le monde de Val, il n’y a pas d’accidents, et alors que Fin rencontre ses autres “clients”, il apprend que Val l’attendait depuis le début, et il n’est pas facile de s’échapper du donjon de Val.

Réalisé par Aaron Fradkin, Val met en vedette Misha Reeves, Zachary Mooren, Erik Griffi, Sufe Bradshaw, Kyle Howard et John Kapelos.

Val arrive dans certains cinémas le 1er octobre, à la demande le 5 octobre et sur Blu-ray le 2 novembre.

