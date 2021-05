L’enfer se fige, alors que CNN même fait une reconnaissance à propos de Joe Biden et des masques – RedState ⋆ .

Comme je l’ai déjà noté, beaucoup d’entre nous ont parlé jusqu’à ce que nous soyons bleus face au message incohérent sur le coronavirus «Faites confiance à la science» qui est sorti de la Maison Blanche de Biden, qui a en fait commencé bien avant l’inauguration du président Biden.

Il y a eu la sape méprisable de la confiance du public dans le vaccin de la part de Biden, de son vice-président de l’époque, Kamala Harris, et de nombreux médias l’année dernière dans ce qui était une tentative claire de nuire aux chances de réélection de Trump. Tout a changé après le jour du scrutin, bien sûr.

Il y a également eu une confusion quant à ce qui constitue un «retour à la normale», confusion qui a été rendue possible par la myriade de messages contradictoires de cette Maison Blanche quant à ce que signifiait «normal» et à quel moment exactement cela commencerait à se produire.

Mais là où l’incohérence a été la plus importante, à mon avis, c’est lorsqu’il s’agit de porter un masque une fois que vous avez été complètement vacciné. Cette semaine encore, le CDC a révisé ses directives sur le port de masque en plein air, et pourtant Biden continue de porter son masque à l’extérieur – souvent à double masque. Il insiste également pour le porter à l’intérieur lorsqu’il est entouré d’autres personnes qui ont également, comme lui, été entièrement vaccinées. Cela aussi va à l’encontre des directives du CDC, comme indiqué clairement ici.

Son insistance à porter un masque contrairement aux directives du CDC n’a fait qu’engendrer plus de confusion et d’hésitation aux vaccins, ce que même certains de ses apologistes de CNN reconnaissent maintenant. Voici ce que le correspondant de CNN à la Maison Blanche, Jeremy Diamond, a rapporté plus tôt dans la journée, sur les questions qu’il a posées à la Maison Blanche à ce sujet:

J’ai demandé au coordinateur de WH Covid, Jeff Zients, si le président envisageait une interdiction de voyager en Inde et pourquoi le président ne faisait pas plus pour montrer aux gens ce que vous pouvez faire une fois que vous êtes vacciné.

Il a esquivé la première (en indiquant les protocoles existants) et n’a pas répondu à la deuxième question. – Jeremy Diamond (@ JDiamond1) 30 avril 2021

Biden a déclaré à @craigmelvin qu’il porterait un masque s’il était assis près de lui, même s’ils étaient tous les deux vaccinés.

Cela va à l’encontre des dernières directives du CDC, selon lesquelles «vous pouvez vous rassembler à l’intérieur avec des personnes entièrement vaccinées sans porter de masque ni rester à 6 pieds de distance». – Jeremy Diamond (@ JDiamond1) 30 avril 2021

Diamond n’est pas le seul CNNer à avoir finalement pris note du problème avec les signaux que Biden continue d’envoyer en portant son masque, lorsque le CDC dit que vous n’êtes pas obligé de le faire. L’hôte «Prime Time» du réseau, Chris Cuomo, a interrogé le conseiller principal en réponse aux coronavirus de Biden, le Dr Andy Slavitt, plus tôt cette semaine sur les vaccinations et le port de masques, lui demandant à quatre reprises pourquoi le message cohérent du CDC / de la Maison Blanche ne peut-il pas être aussi complètement vacciné. les gens peuvent revenir à la normale, pas de masques, pas de distanciation sociale à l’intérieur ou à l’extérieur? Cela pourrait, a fait valoir Cuomo, être un excellent moyen de décourager l’hésitation à la vaccination et d’accélérer le retour du pays à ses activités habituelles.

Slavitt n’a jamais répondu directement à sa question.

Comme je l’ai dit à l’époque, ce segment, en un mot, a révélé tout le problème des messages de santé publique sur les lignes directrices et les vaccinations contre les coronavirus. Ici, nous avons eu un médecin et ancien fonctionnaire d’Obama Medicare, qui a couru avec le “Faites confiance à la science, faites confiance au CDC!” arguments toute l’année dernière, n’étant pas en mesure d’expliquer la science derrière les directives du CDC et le message de la Maison Blanche sur le port de masque pour les personnes entièrement vaccinées. Ce type est censé être un «expert médical» de confiance. Alors, où était l’expertise?

Et si nous sommes censés «faire confiance à la science!», Pourquoi Biden et son équipe ne peuvent-ils pas mieux démontrer qu’ils lui font confiance?

Je n’aurais jamais pensé voir le jour où je dirais cela, mais il semblerait que Biden perd maintenant même des segments de ses pom-pom girls CNN habituelles à ce stade, avec ses messages mitigés sur les masques et les vaccinations. Lorsque vous êtes démocrate et que vous avez perdu CNN, vous savez que le moment est venu pour vous d’envisager de réévaluer votre message.

