L’engagement audacieux de Kyle Kuzma envers les sorciers après avoir quitté les Lakers

Kyle Kuzma faisait partie intégrante du commerce à succès qui a finalement débarqué Russell Westbrook avec les Lakers de Los Angeles il y a quelques semaines.

Kuzma, qui était à un moment donné le plus ancien joueur titulaire de LA, a été envoyé aux Wizards de Washington afin de faire fonctionner les finances. Son contrat d’environ 3 millions de dollars pour la saison 2020-21 devient 13 millions de dollars pour la saison 2021-22.

Après que le commerce soit devenu officiel, il n’était pas immédiatement clair comment Kuzma en pensait finalement. Il aimait clairement être un Laker, et certains de ses premiers commentaires étaient hostiles aux joueurs et à la franchise avec lesquels il avait passé toute sa carrière.

À savoir ses petites fouilles chez LeBron James et Anthony Davis se sont démarquées, tout comme son commentaire franc sur la façon dont les Lakers l’ont utilisé.

En 2018-19, Kuzma a enregistré en moyenne un sommet en carrière de 18,9 points par match. Malheureusement, lorsque les Lakers sont ensuite sortis et ont acquis Davis des Pélicans de la Nouvelle-Orléans – ses totaux sont tombés d’une falaise. L’année dernière, il a récolté en moyenne 12,9 points et 5,5 rebonds par match et a eu beaucoup de mal à avoir un impact significatif sur l’équipe en séries éliminatoires.

À la fin de l’année, les Lakers cherchaient désespérément à le traiter.

Cette semaine, Kuzma a parlé de sa nouvelle situation à Washington et de son enthousiasme pour un nouveau départ.

« En venant dans cette organisation, [general manager] Tommy [Sheppard] a dit qu’ils attendaient beaucoup de moi. Je veux retenir cela », a déclaré Kuzma, selon Chase Hughes de NBC Sports.

Kuzma fait également tout son possible pour vraiment adapter son jeu à ce que les Wizards auront finalement besoin de lui.

«Cette intersaison, j’ai vraiment fait un excellent travail en martelant mon maniement du ballon. Je pense que l’année dernière avec les Lakers, j’ai fait un excellent travail en montrant et en étant un passeur volontaire, quelqu’un qui peut ouvrir les gars et leur donner des regards ouverts », a-t-il noté.

«Pour moi, l’ajout d’une poignée et d’une poignée plus cohérente et plus forte me permettra vraiment d’être du type à balles. Pas seulement un buteur et être ce type de menace, mais être une menace pour ouvrir les gars. Obtenez Rui [Hachimura] plans ouverts, obtenez [Bradley Beal] regards plus faciles, aide Spencer [Dinwiddie] descendre, devenir grand [Daniel] Lobs pick-and-roll de Gafford; toutes ces choses, ça va aider.

Après avoir enregistré le deuxième meilleur pourcentage de tirs à trois points de sa carrière la saison dernière, Kuzma veut également continuer à s’améliorer dans ce domaine.

« C’est quelque chose sur lequel j’ai vraiment travaillé pendant cette intersaison. Être capable, que ce soit du pick-and-roll, briser un gars », a-t-il poursuivi. « Obtenir juste un tir rapide et efficace, que ce soit en dribble ou en milieu de gamme. C’est quelque chose que je veux continuer à améliorer parce que je crois que je peux le faire à un niveau élevé.

Kuzma a beaucoup de talent, comme il l’a montré au début de sa carrière. Étant donné que les Wizards n’ont pas une tonne de joueurs confirmés à part Beal, il devrait avoir un nombre décent d’opportunités pour améliorer ses statistiques. La question pour lui est de savoir s’il peut passer de remplisseur de statistiques sur une mauvaise équipe à un contributeur significatif sur une bonne. Il n’a pas pu le faire à LA.

Les sorciers seront-ils une autre histoire ? Le temps nous le dira.

