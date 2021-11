L’ancien vice-président de Mercedes, Norbert Haug, a déclaré que les entrées d’Audi et de Porsche seraient « merveilleuses » pour la Formule 1.

La rumeur court depuis un certain temps maintenant que l’une ou les deux marques allemandes détenues par Volkswagen rejoindront la grille dans les années à venir.

Ces liens se sont intensifiés ces derniers temps, et les deux prétendent le faire lorsque de nouvelles réglementations sur les moteurs seront introduites en 2026 et rapportent qu’Audi va acheter McLaren, bien que cela ait été démenti par l’équipe britannique.

Compte tenu des ressources dont ils disposeraient, Audi et Porsche constitueraient sûrement une menace pour Mercedes à condition que les champions en titre décident de rester eux-mêmes dans le sport.

Néanmoins, Haug aimerait toujours les voir intégrer des équipes, estimant que ce serait une très bonne chose pour la F1 dans son ensemble – et il dit que le coût de leur participation montre que Mercedes a rejoint la mêlée au bon moment.

« Ce serait merveilleux pour tous ceux qui s’intéressent à la Formule 1 », a-t-il déclaré. Ciel Allemagne.

« Cela souligne à quel point il était juste et important que nous ayons fait cela chez Mercedes avec notre propre équipe il y a plus de 10 ans dans des conditions financières beaucoup plus favorables à l’époque et que nous nous en sortions bien depuis – même si cela ne fonctionne pas. avec le huitième titre consécutif en 2021.

« OUI!! » Toto était nous tous dimanche. pic.twitter.com/jcRmscvMdj – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 16 novembre 2021

Il est très incertain que Toto Wolff and co prétende effectivement à ce huitième titre à trois manches de la fin, car ils mènent de justesse Red Bull au championnat des constructeurs et Lewis Hamilton talonne de justesse Max Verstappen dans le championnat des pilotes.

Lors de la dernière manche de la bataille, au Brésil, l’Autrichien a quelque peu perdu son sang-froid lorsque Hamilton a été disqualifié des qualifications de vendredi en raison d’une infraction technique tandis que Red Bull a été autorisé à apporter des modifications à l’aileron arrière de Verstappen sans pénalité dans des conditions de parc fermé, suggérant la FIA favorisait l’équipe du Néerlandais.

Alors que Haug pense que les chefs d’équipe devraient être calmes, il ne pense pas que Wolff soit en colère soit une mauvaise chose.

« Être calme, mieux informé, fiable et objectif est la condition préalable la plus importante pour des représentants performants, même dans le sport de haut niveau », a-t-il déclaré.

« Mais cela ne veut pas dire qu’un week-end de course comme le dernier au Brésil, avec de nombreuses décisions – pour le moins douteuses – qui étaient toutes dirigées contre une équipe ne peut pas faire éclater votre chapeau.

« Avant tout, un chef d’équipe doit montrer à son équipe que vous ne pouvez pas faire de la luge avec eux.