« L’engagement budgétaire pour le sport aura un impact sur Paris 2024 »

23/11/2021 à 14:13 CET

José Manuel Franco, président du Conseil supérieur du sport (CSD), est convaincu que les « budgets historiques » qui seront alloués au sport dans ce cycle olympique « auront un impact » sur le nombre de médailles aux Jeux de Paris 2024.

Dans une déclaration à Efe, Franco s’est également montré optimiste quant à la configuration d’une candidature gagnante pour les Jeux d’hiver de 2030, indiquant que le gouvernement soutiendrait « avec enthousiasme » une tentative de Madrid pour 2036 s’il s’agissait d’un « projet de pays ». il serait satisfait si la nouvelle loi sur le sport parvenait au Congrès avant la fin de l’année.

P. À Tokyo 2020, la délégation olympique espagnole a égalé le nombre de médailles, 17, de Rio 2016 et cela a été considéré comme un succès. Compte tenu de l’augmentation des investissements dans le sport dans ce nouveau cycle, est-il possible d’envisager une amélioration du tableau des médailles à Paris 2024 ?

R. C’était considéré comme un succès car nous sortions d’une tendance à la baisse du nombre de médailles et le même nombre s’est maintenu que dans les précédentes. Mais le succès des Jeux ne tient pas qu’aux médailles : il faut aussi voir le nombre de finalistes et de diplômes et là on s’est amélioré. Et il faut voir les conditions dans lesquelles les Jeux ont été préparés. Les athlètes n’avaient aucune référence à ce qui se passait dans d’autres pays. Compte tenu de ces prémisses, le résultat est positif. Et l’équipe paralympique a été très positive, tant au niveau du nombre de médailles que des exemples de vie qu’elle nous a donnés. J’ai été impressionné par son comportement et sa leçon d’amélioration de soi.

Concernant Paris, j’ai la ferme conviction que ce pari fait par le gouvernement espagnol pour le sport, de fournir plus de fonds avec des budgets que je considère presque historiques, va avoir un impact sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Je suis convaincu qu’il en sera ainsi. Mais dans trois ans, faire un pronostic de médaille est très compliqué.

Q. Le sport espagnol peut-il être serein avec le budget alloué pour 2022 ?

R. Ce sont des budgets historiques, avec un total de 315 millions d’euros, soit 25 % de plus que l’année précédente, dans le cadre de l’investissement d’un milliard d’euros que le Gouvernement va consacrer au sport dans les trois prochaines années. Le gouvernement espagnol a été le seul de l’Union européenne à avoir inclus le sport dans ces fonds qui contribueront 300 millions d’euros au sport qui seront alloués à la numérisation, à l’amélioration des infrastructures pour optimiser les questions énergétiques et une part très importante qui est la partie sociale destinée à professionnaliser, à honorer et à améliorer le sport féminin, à le rendre visible et à lui faire acquérir l’importance qu’il a vraiment et qu’on ne lui accorde pas actuellement.

Q. Dans quelques jours les finales de la Coupe Davis, les championnats du monde de handball et de badminton auront lieu en Espagne… la crise puis la pandémie ?

R. Spain a démontré sa capacité à organiser de grands événements. Honnêtement, ceux d’entre nous qui organisent payent avec une bonne note. Même d’autres pays nous copient. Et l’organisation a aussi à voir avec la partie sociale du sport : promouvoir que des athlètes d’autres pays viennent en Espagne pour faire leur entraînement, avec un moyen possible d’alléger l’Espagne vide, avec le tourisme … Le sport est multiforme et nous devons profiter de toutes les opportunités qu’il nous offre.

P. Aussi pour organiser des Jeux Olympiques ? La candidature pour l’hiver 2030 devrait définir son périmètre : Barcelone-Pyrénées, Pyrénées Catalogne et Aragon…

R. Sans vouloir être trop optimiste, je pense qu’un accord sera possible entre toutes les institutions concernées. Des travaux se font dans ce sens et les choses sont actuellement sur la bonne voie. Je suis convaincu qu’à terme ces Jeux d’hiver se dérouleront en Espagne.

P. Et des Jeux d’été à Madrid dans le lointain 2036 ?

R. Cette idée est née de manière informelle à la mairie de Madrid. Si les forces gouvernantes sont d’accord, ce qu’elles n’étaient pas au début, et promeuvent une candidature pour Madrid 2036, le Conseil la soutiendrait bien sûr avec enthousiasme. Parce que ce serait un projet de pays. Mais cela nécessite un grand accord de la Mairie et du reste des institutions impliquées. Le gouvernement serait ravi et solidaire.

Q. Une nouvelle loi antidopage et une nouvelle loi sur le sport sont en cours d’élaboration. Que vont-ils changer et quand pourront-ils être approuvés ?

R. La loi sur le dopage était une loi qui était nécessaire, qui devait être rédigée pour faire face à ce qui se passait au niveau européen parce que nous étions un peu en retard. Il a passé le processus du Congrès avec un très large soutien et il en sera de même au Sénat. Il était important de donner du prestige au sport espagnol plus qu’il ne l’est. Quels que soient les résultats, en termes d’organisation, de sécurité et autres, je pense que nous pouvons être fiers du sport en Espagne.

Quant à la Loi sur le sport, en ce qui concerne le CSD c’est déjà fini. L’avis, le consensus, l’avis de nombreuses parties prenantes du sport espagnol ont été sollicités et il est sûr que cela ne satisfait toujours pas tout le monde, mais c’était nécessaire. C’est une loi essentielle car celle que nous avons date des années 90 et beaucoup de choses se sont passées en Espagne. Il inclut les droits et obligations des athlètes, s’engage brutalement en faveur de l’égalité dans le sport entre hommes et femmes et, autre facette très importante, condamne, combat et essaie de conjurer tout type d’agression, qu’elle soit physique ou psychologique, envers les groupes LGTBI . Ce sera un avant et un après. Je serais satisfait si vous entrez au Congrès avant la fin de cette année.