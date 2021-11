L’engagement climatique du prince Harry et de Meghan Markle éclipsé par William, Kate et Charles | Royale | Nouvelles

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk que la promesse du couple d’atteindre le zéro net, annoncée plus tôt cette semaine sur le site Web d’Archewell, « ne retiendra probablement que peu d’attention » en raison de l’accent mis sur les membres de la famille royale. . M. Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk: « Harry et Meghan se sont souvent exprimés sur les questions environnementales et leur déclaration, programmée pour coïncider avec la COP26, continue.

« Ils y ont énuméré certains de leurs objectifs. Cependant, cela risque de ne recevoir que peu d’attention.

« La reine a participé à la COP26 dans une vidéo préenregistrée magnifiquement rédigée, le prince Charles a prononcé un discours important et le prince William vient de lancer le prix Earthshot et sa présence et celle de Catherine à divers événements à Glasgow sont évidemment d’une importance considérable. «

Cela survient après que Harry et Meghan ont fait une déclaration s’engageant à atteindre Net Zero d’ici 2030.

Cependant, la présence de membres de la famille royale à la COP26 a beaucoup attiré l’attention des médias, laissant Harry et Meghan sur la touche.

William et Charles ont tous deux prononcé des discours lors du sommet, Charles s’adressant aux délégués lors de la cérémonie d’ouverture, appelant les dirigeants mondiaux à aborder le changement climatique sur un « pied de guerre ».

Il a utilisé son discours bien placé pour dire aux dirigeants mondiaux que le temps pour sauver la planète était « littéralement épuisé ».

Parlant de Meghan et Harry, M. Fitzwilliam a déclaré: « Si les Sussex avaient réellement assisté, cette déclaration aurait eu plus de poids car il y aurait également eu tellement d’intérêt pour leur apparence.

« Ils sont en effet très médiatisés, certainement de l’avis de Time Magazine qui les a mis sur une de leurs couvertures récentes, mais pas pour le moment ! »

Le duc et la duchesse de Sussex ont été nommés par le magazine Time comme deux des 100 personnes les plus influentes au monde, apparaissant sur l’une des couvertures du magazine en septembre de cette année.

En référence à leurs nouveaux objectifs environnementaux, une déclaration publiée sur le site Web de la fondation Archewell a déclaré: « Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent pour la COP26 pour s’engager à trouver des solutions à notre crise climatique, nous tous à Archewell, dirigés par le duc et la duchesse de Sussex, partageons notre engagement envers un avenir plus durable en devenant zéro net d’ici 2030.

« Nos co-fondateurs, le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex ont un engagement de longue date envers la planète, à la fois ensemble et avant leur union, avec des projets mondiaux et des partenariats remontant à plus d’une décennie.

« Alors que nous avons activement fait des choix pour compenser et équilibrer cette empreinte carbone, maintenant, avec les outils fournis par les organisations partenaires, nous savons que nous pouvons tous faire mieux. Nous pouvons être Net Zero, et c’est ce que nous nous engageons à faire. »

D’ici 2022, la fondation mettra en œuvre un nouveau plan qui s’inspirera d’un certain nombre d’organisations environnementales, dont le Greenhouse Gas Protocol, une entreprise qui aide les entreprises des secteurs privé et public à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre.

Le couple a déclaré qu’il compenserait toutes les émissions restantes en investissant dans des projets d’élimination du carbone de haute qualité.

L’annonce du duc et de la duchesse de Sussex est intervenue juste un jour après que la reine a félicité le prince William et le prince Charles pour leur campagne environnementale, mais n’a pas mentionné le prince Harry.

Le monarque de 95 ans a déclaré: « C’est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William .

« Je ne pourrais pas être plus fier d’eux.

« En effet, j’ai tiré un grand réconfort et une grande inspiration de l’enthousiasme incessant de personnes de tous âges – en particulier les jeunes – en appelant à ce que chacun joue son rôle. »

Le mois dernier, le prince William a organisé la cérémonie inaugurale très médiatisée de remise du prix Earthshot, dans le cadre d’une initiative climatique de 50 millions de livres sterling.

Il vise à financer et à promouvoir des moyens innovants de réparer la planète en décernant cinq prix d’un million de livres sterling chaque année pour les dix prochaines années.