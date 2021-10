L’engagement de 1 milliard de dollars du DCG et un dépôt de la SEC sur la spéculation Kindle Fresh sur une « remise en niveaux de gris »

La semaine dernière, Digital Currency Group, une société holding de l’industrie de la cryptographie, a ouvert son portefeuille pour défendre Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) de sa filiale Grayscale, lorsque les actions du fonds se sont négociées à une remise de 20,53% par rapport à ses avoirs sous-jacents en bitcoins – la plus forte en cinq mois.

L’engagement de Digital Currency Group d’acheter jusqu’à 1 milliard de dollars d’actions GBTC aurait pu représenter un timing judicieux et opportuniste. Ou cela aurait pu être une démonstration de soutien au GBTC de 39,45 milliards de dollars, le plus grand fonds bitcoin au monde, face à une concurrence croissante.

Puis, un jour plus tard, Grayscale a officiellement déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour convertir la fiducie en un fonds négocié en bourse (ETF) au comptant, même si le président de la SEC, Gary Gensler, a signalé sa préférence pour un ETF investissant dans des contrats à terme sur bitcoins. . (Ces derniers jours, plusieurs ETF à terme ont été approuvés aux États-Unis)

Grâce à ces développements, la remise GBTC entre le prix de l’actif bitcoin sous-jacent et le prix des actions de la fiducie s’est depuis réduite à environ 16%, sur la base des données de la société de recherche sur les dérivés cryptographiques Skew.

Mais va-t-il encore diminuer ?

Peut-être que si les FNB à terme déjà approuvés par la SEC conduisaient à l’approbation de fonds détenant du bitcoin réel, a écrit la semaine dernière l’analyste des matières premières de Bloomberg, Mike McGlone. Il a ajouté que la remise GBTC s’évaporerait peut-être si la fiducie était autorisée à se convertir en ETF.

« Nous constatons une pression croissante pour que la Securities and Exchange Commission approuve l’ETF GBTC », a déclaré McGlone dans la mise à jour du marché partagée avec CoinDesk le 20 octobre. « Grayscale a déclaré qu’il s’était engagé à convertir GBTC en ETF. On le voit comme une question de temps, notamment avec l’ouverture d’une nouvelle fracture numérique [against] La Chine, qui pourrait faire du succès du bitcoin et de la crypto un intérêt direct des États-Unis »

Cependant, d’autres analystes qui ont parlé à CoinDesk la semaine dernière ne sont pas d’accord, affirmant que l’écart de prix persistera probablement dans un avenir prévisible.

« Toute annonce concernant l’achat de GBTC sur le marché libre, ou signalant une conversion en ETF, ne sont que des promesses vides dans le but d’attirer des arbitragistes et n’auront probablement pas beaucoup d’impact », a déclaré Jeff Dorman, CIO chez Arca Funds, à CoinDesk dans un e-mail. « Je ne pense pas que la remise se fermera de sitôt et devrait probablement s’élargir. »

DCG, qui possède également CoinDesk en tant que filiale indépendante, a déclaré qu’il achèterait jusqu’à 1 milliard de dollars de GBTC, contre une autorisation préalable de 750 millions de dollars. Au 19 octobre, DCG avait déjà acheté pour 388 millions de dollars d’actions, selon le communiqué de presse du 20 octobre. DCG a refusé de commenter la question.

Les niveaux de gris permettent aux investisseurs de s’exposer au bitcoin par le biais d’actions de la fiducie, qui détient actuellement 647 540 BTC, selon bybt.com. Cela représente environ 3% de l’offre en circulation de la crypto-monnaie.

Les actions GBTC sont des dérivés du bitcoin et, en théorie, devraient suivre de près le prix de la crypto-monnaie. Ainsi, une remise ou une prime substantielle est une opportunité pour les arbitragistes – les traders exploitant les écarts de prix – de gagner de l’argent.

Par exemple, avec des actions actuellement négociées avec une décote de 16% au moment de la publication, un arbitragiste s’attendant à ce que l’écart de prix se réduise achèterait des actions GBTC sur le marché secondaire et vendrait simultanément des bitcoins sur le marché au comptant. La position neutre sur le marché produirait 16 % de rendement si les actions de GBTC convergeaient avec le prix au comptant. Un arbitragiste peut également couvrir le commerce long GBTC avec une position courte sur le marché à terme, auquel cas, le rendement serait plus élevé car les contrats à terme se négocient généralement avec une prime par rapport au prix au comptant et convergent avec le prix au comptant à l’expiration.

« La possibilité d’acheter du GBTC et des contrats à terme courts et de s’exposer au bitcoin avec un avantage de prix d’environ 25 % devrait continuer à attirer l’arbitrage, à réduire la volatilité et à réduire les écarts », a déclaré McGlone de Bloomberg le 20 octobre, lorsque la remise dépassait les 20 % et le contrat à terme de six mois tirait une prime de 4%.

Grayscale Investments LLC a récemment déposé les documents réglementaires pour convertir la fiducie bitcoin en un ETF au comptant. Un ETF au comptant permettrait une création et un rachat plus continus de nouvelles actions par les teneurs de marché, de sorte qu’il suivrait apparemment le prix du bitcoin de plus près que la structure de confiance actuelle. Ainsi, cela pourrait être un grand succès à Wall Street.

« La confiance cherche désespérément à revenir à sa valeur nominale, et je pense qu’elle en aura besoin d’une manière ou d’une autre », a déclaré Ben Lilly, économiste crypto chez Jarvis Labs. « A 17 % de remise, je trouve cela attrayant. »

‘Arb loin’

Selon Dorman d’Arca, les commerçants peuvent être moins enclins à « écarter » la remise uniquement en supposant que le projet de Grayscale de convertir la fiducie en ETF gagnerait l’approbation ; qui semble actuellement être un événement à faible probabilité, à son avis. En outre, les traders peuvent presque gagner des rendements à deux chiffres via d’autres stratégies qui semblent relativement moins risquées.

A déclaré Dorman: «Acheter GBTC pour cette remise de 17% équivaut à acheter un coupon à 0%, une obligation à deux ans à 83 cents par dollar (sans compter les frais de gestion de 2% de Grayscale, ce qui le rend encore moins attrayant à posséder). Il s’agit d’un rendement annuel de 9,5%, à peu près équivalent à ce que vous pouvez gagner en prêtant une pièce stable en ce moment – ​​le « taux sans risque » des actifs numériques. En tant que tel, GBTC n’est pas un instrument très attrayant à posséder.

La perspective que la SEC revienne sur sa position et approuve le plan de Grayscale de se convertir en un ETF au comptant semble improbable à certains observateurs dans un proche avenir.

« L’idée de transformer la fiducie en ETF était de fermer la remise sur le marché libre », a déclaré Kevin Kang, directeur fondateur de BKCoin Capital. « Cependant, le président de la SEC mentionnant seulement qu’il était à l’aise avec les FNB à terme, je ne sais pas quand cela se produira. »

Selon Laurent Kssis, directeur de CEC Capital et ancien directeur général des produits négociés en bourse (ETP) chez 21Shares : « Vous ne transformez pas du jour au lendemain un fonds fermé en une structure ouverte aux États-Unis »

« Tout comme avec les émetteurs de crypto européens, je vois un nouveau programme ETF être déposé (anciennement structure fermée) et introduit, marquant une nouvelle ère pour Grayscale », a déclaré Ksiss à CoinDesk dans une conversation Telegram.

Dorman a déclaré qu’il était sceptique quant au fait que Grayscale renoncerait volontairement à ses frais de gestion de la fiducie Grayscale, estimés à 800 millions de dollars par an.

«S’ils se convertissent en ETF, ce revenu garanti disparaît et ils entrent immédiatement dans une course sursaturée où les frais tendront vers 0%, et ils seront en concurrence avec des entreprises avec des marques plus grandes et meilleures qu’elles. C’est une formule pour l’échec », a déclaré Dorman. « Il vaut mieux qu’ils soient détestés par leurs investisseurs mais qu’ils génèrent des frais perpétuels. Pourquoi détruire volontairement le plus grand modèle économique de l’histoire ? »

Un « coup de relations publiques ? »

Selon un fil Twitter du 20 octobre de Ryan Selkis de Messari, les plans de DCG pour étendre les achats sont un « coup de relations publiques pour faire croire aux investisseurs involontaires que DCG peut fermer » la remise GBTC, ce qui est « impossible compte tenu de la taille de la confiance ».

Mais il dit qu’il peut être difficile pour Gensler, le président de la SEC, d’affirmer qu’empêcher GBTC de se convertir en un ETF au comptant relèverait de la rubrique de la « protection des investisseurs », car cela se ferait « au détriment des actionnaires », a écrit Selkis. Si la fiducie était autorisée à se convertir en ETF, les actions du fonds se négocieraient probablement à un niveau proche de la valeur du bitcoin sous-jacent. En d’autres termes, la remise en niveaux de gris disparaîtrait.

Dans les ETF, les traders spécialisés connus sous le nom de participants autorisés créent et rachètent des actions pour maintenir leur prix en ligne avec la valeur liquidative ; ce processus n’est pas disponible avec Bitcoin Trust de Grayscale.

Le véhicule peut uniquement créer un panier d’actions, offrir des liquidités en vertu de la règle 144 des reventes et ne peut pas fournir de programme de rachat, ce qui signifie que les actions peuvent uniquement être créées et non détruites. (En 2016, la SEC a giflé Grayscale pour avoir proposé des rachats.)

Pendant plusieurs années, le Bitcoin Trust de Grayscale était la seule option crédible permettant aux institutions de s’exposer au bitcoin sans acheter directement l’actif numérique. Cela a conduit à une forte prime sur ses actions sur le marché secondaire. La prime persistante a fortement incité les investisseurs accrédités à acheter du GBTC à sa valeur liquidative en déposant des bitcoins pour capturer le spread six mois plus tard. La prime a atteint jusqu’à 40 % en décembre de l’année dernière.

Selon la société de recherche sur les dérivés cryptographiques Skew, la prime était la fonction de « l’exposition au bitcoin dans un véhicule réglementé sans avoir à faire face aux défis de la garde, l’éligibilité à certains régimes fiscalement avantageux, une forte distribution via des comptes de courtage réguliers, le manque de alternatives telles qu’un ETF.

Cependant, avec l’avènement des ETF au comptant en Europe et au Canada au début de cette année, la demande de GBTC s’est affaiblie et la prime est devenue une remise au premier trimestre, tuant le soi-disant commerce de portage en niveaux de gris.

Le nombre d’options disponibles pour s’exposer au bitcoin n’a fait qu’augmenter avec le lancement de ProShares Bitcoin Strategy ETF et de Valkyrie’s ETF la semaine dernière. Les deux produits investissent dans les contrats à terme Bitcoin basés sur CME dans le but de reproduire les performances de la crypto-monnaie.

« Je ne prévois aucune amélioration des niveaux de performance de GBTC par rapport à son taux réduit, car les produits cryptographiques de qualité institutionnelle attendus arrivent sur le marché », a déclaré Kssis de CEC Capital.