L’engagement de dernière minute sur la facture d’infrastructure peut ne pas être assez rapide pour économiser les crypto-monnaies américaines.

Source : Adobe / Julia Khvosch

Cela pourrait être un cas proche mais pas pur pour le secteur américain de la cryptographie, avec deux groupes rivaux de sénateurs extrêmement proches d’un compromis sur un projet de loi d’infrastructure hautement calomnié et chaotique, alors que le temps presse.

Le Sénat prévoyait de voter sur la mesure samedi, mais a finalement manqué de temps, ce qui a conduit à un vote pour clore le débat et le vote aux premières heures du mardi 10 août.

Dans les heures précédant le vote, les sénateurs devront décider lequel (le cas échéant) des deux amendements liés aux crypto-monnaies concurrentes rejoindra le projet de loi, qui a été conçu pour lever des fonds pour des centaines de milliards de dollars dans des projets de dépenses publiques.

Le projet de loi cherchera à forcer plus de joueurs crypto que jamais à signaler leurs activités au Service des impôts , classant les développeurs de logiciels de cryptographie, les validateurs et les mineurs comme des « courtiers ». Cela pourrait retirer environ 28 milliards de dollars de l’industrie de la cryptographie, avec quelques mises en garde selon lesquelles les acteurs de la cryptographie devraient déménager à l’étranger s’ils veulent rester à flot.

Des personnalités éminentes de la communauté crypto ont approuvé une proposition du président de la commission sénatoriale des finances, Ron Wyden, et des sénateurs républicains Pat Toomey et Cynthia Lummis, tandis que le bureau de presse de la Maison Blanche a publiquement approuvé un amendement distinct excluant les mineurs de preuve de travail du « couloir », mais pas des validateurs de preuve de participation.Ce dernier est le fruit du sénateur républicain Rob Portman et des démocrates Mark Warner et Kyrsten Sinema.

Au cours du week-end, les deux parties semblent avoir discuté d’un éventuel compromis, qui pourrait éventuellement conduire à une proposition consolidée.

Bloomberg a cité Wyden disant que lui et le groupe rival “parlaient toujours”, bien que le média ait déclaré qu’il “avait refusé de discuter des problèmes non résolus”.

Cependant, le rapport note que “la frénésie de dernière minute pour parvenir à un accord peut s’avérer infructueuse” si les sénateurs ne parviennent pas à un accord avant le vote du projet de loi.

Une période de débat de 30 heures est entrée en vigueur dimanche soir, après quoi les sénateurs doivent voter sur le projet de loi.

Lummis a été cité comme disant :

“Je ne sais pas s’ils le permettront, les responsables d’étage et la direction, ils nous permettront de proposer notre amendement dans les 30 dernières heures, mais nous le saurons.”

Un champion potentiel quelque peu improbable du secteur de la cryptographie a émergé sous la forme du franc-sénateur texan Ted Cruz, qui a publié une sinistre mise à jour.

Cruz a lancé une tirade sur Twitter contre les partisans du projet de loi, écrivant que les démocrates s’étaient “objectés à tous les amendements supplémentaires” au projet de loi. Cela, a-t-il affirmé, signifiait qu’il n’y aurait “pas de vote” sur l’amendement Wyden-Lummis-Toomey, ou sur son propre amendement qui implique “l’abrogation complète des nouvelles règles de cryptographie”.

Le désaccord sur les conditions du projet de loi a laissé le Sénat dans une “impasse”, car certains membres se demandent combien de temps le projet de loi sera débattu et un total de 22 amendements (y compris les deux mesures liées à la crypto) avant un vote.

CNN a rapporté que le vote décisif du Sénat « est désormais attendu aux premières heures de mardi matin » et que si certains sénateurs sont « confiants que le projet de loi sera adopté », des personnes comme le sénateur républicain Todd ont mis davantage d’obstacles à l’œuvre. Young, un des premiers partisans du projet de loi qui déclare maintenant qu’il votera contre, affirmant qu’il était “mal à l’aise avec plusieurs des priorités démocrates qu’il contient”.

Sur Twitter, Lummis a lancé un avertissement sévère, écrivant que “la position de l’Amérique en tant que leader financier mondial est un privilège, pas un droit”. Elle a ajouté:

« Les autres pays ont un avantage sur nous dans le développement des actifs numériques. Si nous commettons des erreurs, nous nous blessons et mettons notre prospérité future en danger. »

Cruz, quant à lui, a critiqué les démocrates et le Sénat, écrivant que «le Sénat va infliger des milliards de dollars de dommages à l’industrie croissante et passionnante de la cryptographie et en conduire une grande partie à l’étranger. Il n’y a pas cinq sénateurs qui comprennent grand-chose à la crypto.”

Il a qualifié le projet de loi d'”imprudent et nuisible” et a ajouté :

“Ce que le Sénat a dit ce soir: nous allons taxer quelque chose dont nous ne savons rien, afin que nous puissions adopter un projet de loi géant que nous n’avons pas lu et dépenser l’argent du peuple américain pour des choses que nous ne pouvons pas nous permettre .”

Jake Chervinsky, l’avocat général de Financement composé et l’un des partisans les plus virulents de l’amendement Wyden-Lummis-Toomey de la communauté crypto américaine, a proposé une analyse sur Twitter, déclarant que les sénateurs “pourraient encore amender le projet de loi avant” mardi.

Chervinsky a également ajouté qu’il était “probablement” peu probable que le monde de la cryptographie “obtienne l’amendement Wyden que nous avons vu plus tôt”, en raison du fait que les sénateurs “travaillent maintenant sur un compromis”.

Cependant, si la mesure passe au Sénat sans amendement et parvient au Congrès, il a estimé que “le processus est difficile à résoudre”.

Le fondateur et PDG Messari Ryan Selkis a écrit,

« À ce stade, il semble peu probable que [la] [propuesta] de Wyden voir un peu de temps au sol. Ça veut dire ce morceau de merde [el proyecto de ley] il est renvoyé à la Chambre, qui peut proposer ses propres amendements. S’il y a des différences, les deux versions sont « mises en conférence » ».

____

Réactions :

Si nous ne pouvons pas déroger à l’ensemble de la disposition afin que nous puissions avoir des audiences et des délibérations appropriées, simplifions le… https://t.co/SohRKS5rjR – jack⚡️ (@jack)

@brian_armstrong @MarkWarner D’accord, ce n’est pas le moment de choisir les gagnants ou les perdants de la technologie de crypto-monnaie… https://t.co/0wGGgfzueM – Elon Musk (@elonmusk)

@JStein_WaPo Jeff, voici l’histoire: La structure d’incitation #Bitcoin qui arrive à l’individu est la même à… https://t.co/tTaxdfBct2 – Preston Pysh (@PrestonPysh)

C’est la seule option intelligente. -Angela Walch (@angela_walch)

Merci aux États-Unis d’avoir fait cela. J’espère que la liberté l’emportera sur la sécurité dans ce domaine. – Raj (@RajarshiMaitra)

@ asianhodl1 @FriarHass Wtf. Est-ce grave ? Les gens ont perdu la tête ! 100k$ pour une photo en niveaux de gris. Une vraie folie. – 🇦🇺TimBuckTwo HODL (@TimBuckTwoHodl)

2/ La commande est simple : – Ryan Selkis (@twobitidiot)

Je n’aime pas Ted Cruz, mais il est là. – jeet (@jeetsidhu_)

C’est ainsi que le gouvernement adopte à son insu la norme Bitcoin. https://t.co/y46pTsWCg0 – Frank (@ubeenfranked)

@washingtonpost Les politiciens doivent être pleinement informés des questions sur lesquelles ils votent. Simple bon sens.… Https://t.co/i6DFNtQrWx – Lena Ruiz (@lena_ruizx)

19) Et, la prochaine fois, commencez les conversations le plus tôt possible. – SBF (@SBF_FTX)

Lors du vote de la surveillance de l’État face à l’innovation et à la domination future, la surveillance a de nouveau gagné. – Ran Neuner (@cryptomanran)

____

Apprendre encore plus:

– Les PoS Coins, Lightning, DeFi et DEX sont menacés alors que le chaos des factures américaines s’intensifie.

– “Ne vous laissez pas bercer” alors que la Commission européenne considère le piège Crypto KYC

– Le projet de loi américain sur les infrastructures porte atteinte à la confidentialité, à l’innovation et à la décentralisation – EFF

– Les chaînes de preuve de participation « de type Fiat » favorisent la centralisation et les joueurs riches

– Le pouvoir de lobbying de l’industrie de la cryptographie augmente à mesure que d’anciens responsables changent de camp

– Vous voulez corriger l’éducation financière ? Focus sur les milliardaires et les politiciens