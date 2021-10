L’engagement de LinkedIn continue de croître, les revenus publicitaires augmentent dans un contexte de reprise économique

LinkedIn continue d’enregistrer des « niveaux record » d’engagement, avec des sessions d’utilisateurs en hausse de 19% au cours du dernier trimestre, comme l’a rapporté la société mère Microsoft.

Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive du rapport sur les résultats du premier trimestre 2022 de Microsoft, l’engagement sur LinkedIn a de nouveau augmenté, tandis que les revenus publicitaires de la plate-forme ont également augmenté de 42% en glissement annuel « en raison d’une forte demande publicitaire et d’un marché du travail en amélioration ».

LinkedIn est bien placé pour capitaliser sur la reprise de l’activité commerciale alors que le déploiement du vaccin COVID se poursuit. Avec de plus en plus de personnes à la recherche de nouveaux emplois et d’entreprises cherchant à remodeler leurs processus, dont beaucoup pour s’adapter à de nouvelles approches de la participation hybride, la plate-forme sera un connecteur clé, reliant les organisations B2B, en particulier, à de nouvelles opportunités.

LinkedIn a continué à prospérer sous Microsoft, qui a acheté la plate-forme en 2016 – bien qu’il ait eu un hoquet important ces derniers temps, l’application étant essentiellement forcée de quitter la Chine en raison de la réglementation gouvernementale croissante dans la région.

Au dernier décompte, LinkedIn comptait jusqu’à 774 millions de membres au total, mais la perte de la Chine supprimera quelque 54 millions de cette statistique.

Bien sûr, comme nous l’avons noté précédemment, « membres » et « utilisateurs actifs » ne sont pas la même chose, mais les données d’utilisation montrent que l’engagement global de LinkedIn continue d’augmenter, même sans un nombre précis sur le nombre de personnes, exactement, utiliser la plateforme tous les mois.

LinkedIn a continué d’ajouter de nouveaux outils pour aider les annonceurs à tirer parti de l’engagement croissant de l’audience, notamment la possibilité d’augmenter les publications avec une portée payante, des outils de publication longs pour les pages d’entreprise et un nouveau centre d’apprentissage pour faciliter le développement professionnel.

LinkedIn cherche également à tirer parti de l’intérêt croissant pour les événements numériques, qui diminuera quelque peu à mesure que les restrictions COVID s’assoupliront, mais LinkedIn voit toujours une opportunité importante dans l’hébergement de fonctions virtuelles sur sa plate-forme, permettant aux marques de maximiser la portée et l’exposition via l’application.

LinkedIn cherche également à puiser dans l’économie des créateurs, avec ses propres outils de création et initiatives de financement, conçus pour inciter davantage les leaders d’opinion à maximiser leur présence sur LinkedIn.

Ce qui semble être moins attrayant, en général, que des programmes similaires sur des plateformes plus créatives comme TikTok ou Instagram, mais de nombreux professionnels cherchent également à établir leur présence via LinkedIn, et le contenu plus intéressant et plus attrayant que LinkedIn peut ajouter à sa plate-forme, mieux c’est.

De toute évidence, les chiffres suggèrent que c’est sur la bonne voie, bien qu’il soit impossible de dire dans quelle mesure cela est motivé par les publications LinkedIn et dans quelle mesure est motivé par les tendances plus larges de la main-d’œuvre.

Quoi qu’il en soit, quelques données d’utilisation supplémentaires à prendre en compte dans votre approche marketing LinkedIn.