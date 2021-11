L’engagement de New Delhi avec le gouvernement taliban en Afghanistan

La NSA Ajit Doval avec son homologue ouzbek Victor Makhmudov et d’autres dignitaires lors de leur rencontre, à New Delhi, le mardi 9 novembre 2021. (Source photo : PTI)

Par Farooq Wani

Le premier dialogue de sécurité régionale sur l’Afghanistan organisé par l’Inde après la prise du pouvoir par les talibans s’est tenu à New Delhi le 10 novembre 2021 sous la direction de la NSA indienne Ajit Doval. Y ont participé l’Iran, le Kazakhstan, la République kirghize, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. Bien que la Chine et le Pakistan aient également été invités, tous deux ont refusé d’offrir de très faibles excuses – tandis que Pékin a cité des « difficultés de calendrier », le conseiller à la sécurité nationale du Pakistan, Moeed Yusuf, a déclaré: « Je n’irai pas… un spoiler [India] ne peut pas être un artisan de paix. Cependant, l’absence de l’un ou de l’autre n’a fait aucune différence car, compte tenu de leurs intérêts particuliers et de leur mentalité anti-indienne, la Chine et le Pakistan n’auraient apporté aucune contribution positive et pourraient plutôt être d’une immense valeur de nuisance.

Le Pakistan et la Chine ne peuvent tout simplement pas penser au-delà de leurs intérêts égoïstes. Alors que le premier a de grands espoirs que sa condition préalable aux pourparlers avec l’Inde seulement après la révocation de l’article 370, forcera New Delhi à obliger, selon le leader modéré Hurriyat, le Dr GM Hubbi, c’est la forte réponse indienne à la belligérance chinoise répétée qui a embarrassé Pékin. et c’est l’une des raisons pour lesquelles il a refusé l’invitation de l’Inde.

Le Pakistan s’est toujours efforcé d’assurer une dispense souple à Kaboul et son plan de jeu trompeur de deux décennies de guerre extérieure contre le terrorisme tout en abritant subrepticement les talibans afghans et en renforçant le réseau Haqqani a porté ses fruits. Cependant, alors que le gouvernement taliban de Kaboul écoute Islamabad, il ne suit pas aveuglément ses diktats. Par exemple, alors qu’Islamabad veut que Kaboul jette simplement Tehreek-e-Taliban Pakistan [TTP] de son sol, le gouvernement taliban a refusé de le faire et à la place ; son ministre de l’Intérieur Sirajuddin Haqqani a négocié une négociation entre Islamabad et le TTP.

Bien que les conséquences de l’arrivée au pouvoir des talibans n’aient pas été exactement ce qu’Islamabad avait imaginé et espéré, il trouve du réconfort dans la conviction que l’Afghanistan est désormais hors de la sphère d’influence de l’Inde. Bien que cela puisse être vrai dans une large mesure, ce serait une grave erreur de jugement de la part du Pakistan de penser qu’en donnant ce qui semble être une froideur à Kaboul, New Delhi a irréversiblement contrarié les talibans. Le fait est que les talibans savent très bien que l’Inde a une capacité et une capacité bien plus grandes que le Pakistan pour aider à la reconstruction de l’Afghanistan déchiré par la guerre et fournir de l’aide à sa population appauvrie, et donc ils ne peuvent tout simplement pas se débarrasser de New Delhi.

Certains pensent que New Delhi a été négligente dans l’engagement des talibans et, en tant que telle, a perdu face à la Chine et au Pakistan. S’il ne fait aucun doute que l’Inde ne semble pas pressée à cet égard, elle n’est certainement pas inactive. Lors d’une réunion de haut niveau des Nations Unies sur la situation humanitaire en Afghanistan qui s’est tenue en septembre, le ministre indien des Affaires étrangères, S Jaishankar, s’est exprimé au nom de tous les pays donateurs, soulignant qu’il est « essentiel que les fournisseurs d’aide humanitaire bénéficient d’un accès sans entrave, sans restriction et direct à l’Afghanistan. . » Plus important encore, l’Inde a offert une aide en nature mais n’a promis aucune somme, abordant ainsi la crise humanitaire sans réduire la pression sur les talibans pour qu’ils tiennent leurs promesses de garantir les droits des minorités et l’égalité des sexes.

Après la deuxième rencontre de l’Inde avec les talibans, son porte-parole Zabihullah a déclaré : « L’envoyé indien à la réunion au format de Moscou a déclaré que le peuple afghan a besoin d’une aide humanitaire, l’Afghanistan traverse une situation difficile. L’Inde est prête à fournir une aide humanitaire à l’Afghanistan. Cette reconnaissance publique a indiqué que tout allait bien en ce qui concerne les relations diplomatiques indo-afghanes.

Il y a quelques jours à peine, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a réitéré que « le soutien de l’Inde au peuple afghan est très clair. Il s’agit d’une interaction et d’une implication dirigées par les gens avec ce pays. Nous soutenons depuis de nombreuses années le peuple afghan. » Sans citer de noms, il a également fait une référence évidente au refus du Pakistan d’autoriser l’utilisation de son territoire pour le transport de 50 000 tonnes de blé vers l’Afghanistan en déclarant : « Nous avons étudié les possibilités, mais il y a eu des difficultés dues au manque d’accès sans entrave. «

Alors que la demande de New Delhi d’autoriser l’aide humanitaire à l’Afghanistan par voie terrestre à travers le Pakistan était tout à fait raisonnable, le refus d’Islamabad de faciliter le mouvement de l’aide humanitaire de la source aux destinataires était criminel. Le fait qu’après la rencontre du Premier ministre Imran Khan avec le ministre des Affaires étrangères par intérim des talibans, Amir Khan Muttaqi, le bureau du Premier ministre pakistanais a publié une déclaration disant : du blé offert par l’Inde via le Pakistan à titre exceptionnel à des fins humanitaires et selon des modalités à définir », est la preuve que les talibans ont contraint Imran Khan à accepter la demande de l’Inde.

Alors que la Chine et le Pakistan se plient en quatre pour tenter d’amener la communauté internationale à reconnaître les talibans, l’Inde suit sagement un système pratique et sans ambiguïté consistant à lier la reconnaissance du gouvernement de Kaboul à son acceptation des normes internationales des droits et de l’égalité des sexes. Puisque c’est aussi la position considérée de la communauté internationale, Pékin et Islamabad sont les seules exceptions qui ont des critères très discutables pour reconnaître le gouvernement taliban d’Afghanistan. Ainsi, l’Inde a le plein soutien de la communauté internationale et donc il n’y a vraiment rien à craindre.

