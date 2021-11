L’engagement de Nicola Sturgeon envers le changement climatique a appelé « Tiny ! » | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a été interpellé sur les engagements climatiques de l’Écosse par le correspondant politique en chef de BBC News. Adam Fleming a rencontré le Premier ministre écossais lors du sommet COP26 à Glasgow et a qualifié de « minuscule » la contribution de 2 millions de livres sterling de Scotlan au climat financier ! Mme Sturgeon a défendu les actions du gouvernement écossais pour lutter contre le réchauffement climatique et a souligné que l’Écosse, bien qu’étant un petit pays, avait fait preuve de « leadership ».

M. Fleming au chef du SNP: « Mais vos 2 millions, c’est minuscule, minuscule, n’est-ce pas?

« Moins que minuscule », a-t-il ajouté.

« L’Ecosse est un petit pays, je ne vais pas prétendre le contraire », a répondu Mme Sturgeon.

« Mais parfois, vous devez faire ce que vous pouvez pour faire preuve de leadership et cela a été chaleureusement accueilli par les pays en développement, les pays vulnérables, les ONG, en fait l’une des choses les plus positives dont on a parlé autour de ce sommet, mais cela fait partie de notre approche globale de justice climatique. »

