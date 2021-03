L’engagement de salaire vital est lancé par le PDG de Wonolo, Yong Kim – WWD

Pourquoi attendre?

Après avoir évoqué les avantages de l’adoption d’un salaire décent par rapport au salaire minimum, le PDG de Wonolo, Yong Kim, prend des mesures.

Dans une annonce pleine page publiée la semaine dernière dans le New York Times, Kim a appelé d’autres chefs d’entreprise à prendre l’engagement d’un salaire décent. Le calculateur du salaire vital a été développé pour estimer le coût de la vie dans une communauté ou une région en fonction des dépenses typiques. L’outil vise à aider les individus, les communautés et les employeurs à déterminer un salaire local qui permet aux résidents de respecter un niveau de vie minimum.

Il s’agit d’une approche basée sur le marché qui s’appuie sur des données de dépenses géographiquement spécifiques liées à la nourriture minimale probable d’une famille, à la garde d’enfants, à l’assurance maladie, au logement, au transport et à d’autres nécessités de base comme les vêtements et les articles de soins personnels.

Avec 200 employés en entreprise, Wonolo aide à sous-traiter des concerts pour environ 500 000 travailleurs sur sa plate-forme de marché. Après avoir évoqué la perspective de soutenir un salaire décent avec les chefs d’entreprise suscitait souvent un intérêt mais aucun engagement, le PDG de Wonolo a décidé de passer à l’action. «Ce que nous avons dit, c’est: » Au lieu d’attendre qu’une grande entreprise prenne position et agisse comme il se doit, nous allons prendre l’affaire en main « . Plus nous en parlons et illustrons ce qui peut être fait, j’espère que de nombreuses autres grandes entreprises prendront cet engagement. »

L’objectif de Wonolo est d’amener toutes les entreprises avec lesquelles il travaille via sa plate-forme à s’engager sur ou au-dessus d’un salaire vital d’ici la fin de l’année. Soixante-dix pour cent sont à bord.

Un engagement en faveur d’un salaire décent ne devrait pas conduire les entreprises à accélérer l’automatisation pour éviter des coûts supplémentaires, a déclaré Kim. «Nous avons travaillé avec de nombreuses entreprises qui ont implémenté divers systèmes d’automatisation dans leurs installations, en particulier pour les emplois de première ligne. Ce que nous avons vu, cependant, c’est que cela a toujours créé différents types d’emplois. »

La créatrice de la calculatrice du salaire vital, Amy Glasmeier, professeur de géographie économique et de planification régionale au Massachusetts Institute of Technology, était d’accord. «Des salaires plus élevés incitent les employeurs à augmenter leur productivité. Nous sommes sur le point de faire face à une pénurie de main-d’œuvre, étant donné la génération vieillissante des baby-boomers, une génération Z plus petite et une immigration réduite », a-t-elle déclaré.

Les analystes et les décideurs ont tendance à comparer le revenu au seuil de pauvreté fédéral afin de déterminer la capacité d’un individu à vivre dans un certain niveau de vie. Ces repères de pauvreté n’examinent pas le coût de la vie, sauf les budgets alimentaires. Glasmeier a noté que le salaire minimum est basé sur un calcul qui remonte aux années 1960 et que «la composition n’a pas changé depuis».

L’administration du président Joe Biden a proposé d’augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure, bien que cela ait rencontré une résistance au Congrès, en particulier de la part des républicains.

De nombreuses entreprises ont déjà adopté le salaire vital comme référence, a déclaré Glasmeier. «Les preuves empiriques sont de plus en plus nombreuses que le paiement d’un salaire décent est non seulement possible, mais qu’il aura des retombées positives sur la productivité.»

Kim a déclaré que sa carrière était en grande partie liée à son expérience personnelle. «Je suis un immigrant qui est arrivé seul aux États-Unis au début des années 90. Je suis venu de Corée du Sud dans une petite ville du New Hampshire appelée Wolfeboro. Imaginez un garçon sud-coréen de 15 ans, sans famille, qui ne parlait la langue ou ne connaissait personne. C’était bien avant le début d’Internet et du Google du monde », a-t-il déclaré.

En plus d’apprendre la langue et d’étudier, Kim a dû trouver un emploi. À l’époque, la seule façon «pour quelqu’un comme» d’en chercher un consistait à se rendre en ville pour chercher des pancartes «embauche» ou «aide voulue». «Je marchais dans le froid et commençais à lancer mon anglais cassé. J’ai eu tellement de mal à trouver un emploi, même comme lave-vaisselle dans un restaurant à cause de mon apparence ou de ma façon de parler. Cette expérience m’a vraiment marqué tout au long de ma carrière et m’a vraiment aidé à définir mon caractère et ce que je voulais accomplir dans ma carrière.

Le premier emploi de Kim était un empileur de livres dans une bibliothèque locale qui payait 7 $ de l’heure avant taxes. Bien qu’il s’appuie sur un outil basé sur le MIT, Kim a fréquenté «une école concurrente de l’autre côté de la rivière» – la Harvard Business School.

Trente ans plus tard, en 2013, Kim s’est rendu compte que même avec les progrès de la technologie et des logiciels RH, plus de 60% de la population américaine gagnait moins de 50 000 dollars par an. «La lutte est toujours là. Si vous gagnez 10 $ de l’heure dans un entrepôt, ce n’est pas comme si vous alliez montrer vos informations d’identification sur un profil LinkedIn ou que des chasseurs de têtes vous contacteraient. Si vous êtes dans ce segment, vous avez toujours du mal à trouver des revenus supplémentaires et des opportunités d’emploi. Vous devez encore passer par le processus d’examen du curriculum vitae et d’entrevue », a déclaré Kim.

Pourtant, de nombreuses entreprises ne peuvent pas trouver de travailleurs pour pourvoir des emplois, la déconnexion étant que les cols bleus ne peuvent pas trouver d’emploi de la manière la plus simple. Cette prise de conscience a contribué à susciter l’idée de Wonolo, qui signifie «Work. Maintenant. Localement. » Lancée fin 2014, l’entreprise participe à la mise en ligne d’intérimaires pour de nombreuses entreprises de e-commerce de mode. Le site peut également gérer la conformité RH, l’assurance et d’autres nécessités en coulisse.

Lorsqu’on lui a demandé si les travailleurs étaient déshumanisés, car beaucoup continuent de travailler à domicile et à toute heure pendant que leurs employeurs se précipitent pour être plus productifs pour compenser les défis financiers provoqués par la pandémie, Kim a déclaré: «Je ne pense pas. Cette notion de flexibilité que la pandémie a apportée à de nombreuses personnes différentes. Tout à coup, les parents ont plus de temps pour s’occuper de leurs enfants et ne doivent pas passer par deux heures de route pour se rendre au travail et en revenir. Ils ont un immense niveau de flexibilité dont ils peuvent tirer parti. Nous avons beaucoup plus de pouvoir autour de certaines des décisions que nous pouvons prendre, de la façon dont nous voulons nous engager et de la façon dont nous pensons à notre carrière et à notre travail. De plus, les progrès de la technologie ont rapproché les gens de bien des manières. Les personnes à qui vous n’avez peut-être pas parlé assez souvent, vous le faites maintenant par le biais de conférences virtuelles et ainsi de suite. En fin de compte, les êtres humains ont définitivement besoin de relations en personne. Une fois que tout le monde sera vacciné, nous nous dirigerons probablement davantage vers le monde hybride. Ce qui est vraiment puissant, c’est que chaque entreprise sort du moule et reconnaît que la flexibilité est là pour rester. »

En regardant de près le vote du syndicat d’Amazon, Kim a déclaré que bon nombre des personnes qui utilisent Wonolo ne sont pas des employés du syndicat. Quant à savoir s’ils aimeraient l’être, il a dit: «Nous ne savons pas. Nous soutenons toujours le droit des travailleurs de négocier leurs termes et conditions. Nous respectons définitivement cela. Que les travailleurs qui choisissent de travailler sur le marché de Wonolo souhaitent ou non les efforts du syndicat, nous n’avons pas fait une étude appropriée. »

Bien que Kim, qui avec sa femme a trois filles de compétition sportive, n’ait aucune aspiration politique (certains se sont enquis), après sa carrière chez Wonolo, il aimerait redonner en travaillant dans les secteurs à but non lucratif ou de l’éducation. Enseigner à la prochaine génération et travailler avec les minorités et les défavorisés sont «ce qui me fait vraiment avancer», a-t-il déclaré.

Reconnaissant à quel point la récente couverture médiatique a contribué à sensibiliser à la violence anti-asiatique, Kim a mentionné qu’il avait récemment partagé l’une de ses propres expériences de son séjour d’adolescent dans le New Hampshire via LinkedIn. «De plus en plus de dirigeants et d’influenceurs asiatiques se sont enfin exprimés. Dans le passé, par respect pour diverses raisons, les Américains d’origine asiatique sont restés relativement calmes. Bien sûr, en tant que communauté d’Américains asiatiques, nous avons toujours soutenu la lutte contre le racisme dans le pays ou dans le monde. Mais beaucoup de ces sujets raciaux ont tourné autour de certains groupes ethniques qui n’étaient pas nécessairement axés sur les Américains d’origine asiatique », a-t-il déclaré. «Aujourd’hui, beaucoup plus de dirigeants se font entendre et de plus en plus d’Américains d’origine asiatique sont représentés dans les affaires et la politique, ayant une voix forte dans le monde. Tous ces efforts ont été positifs. Il y a encore un très long chemin à parcourir. La population américaine d’origine asiatique aux États-Unis est encore un petit pourcentage du total, mais c’est une population croissante. La prochaine génération voit le mouvement et je suis sûr qu’elle fera des choses incroyables.

Quant à ce qui est nécessaire pour que le pays vive plus unifié, Kim a déclaré que cela se résumait à une conversation ouverte et à plus d’éducation. Voyageant dans tout le pays, y compris dans des zones plus homogènes, il entend souvent des gens dire qu’il est la première personne asiatique qu’ils ont rencontrée. Après des heures ou des jours à interagir ensemble, ils ont des conversations ouvertes sur ce à quoi ils pensaient qu’il ressemblerait. «Aucun jugement. [We are] simplement être ouvert de manière très transparente. Cela fait tomber les barrières et change souvent la perception des gens sur qui nous sommes en tant qu’êtres humains. Nous nous rendons compte que nous sommes beaucoup plus similaires que ce que nous avons tendance à croire ou à paraître. Plus de conversations, plus de vulnérabilité, plus d’amour – c’est ce dont nous avons besoin. Et il est très, très important de se mêler davantage à des gens qui sont différents de vous. »