L’engagement maritime de l’Inde avec l’Afrique va se développer

Plus de 90 % de leurs échanges commerciaux transitent par ses eaux et leur ZEE riche en ressources se situe également dans l’océan Indien.

Par le commodore Anil Jai Singh,

La récente visite du ministre indien des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar au Kenya à l’invitation du secrétaire du Cabinet kenyan aux Affaires étrangères, l’ambassadrice Rauychelle Omamo, SC EGH du 12 au 14 juin 2021 n’a pas seulement souligné les liens historiques et civilisationnels profonds entre les deux pays. mais a également mis en évidence la priorité que l’Inde attache à son engagement avec le continent africain. Cela a été souligné par le Premier ministre Modi dans son discours historique au Parlement ougandais en 2018, où il a décrit les 10 principes qui guideront l’avenir de l’engagement Inde-Afrique et s’est concentré sur le fait que l’Inde prenne l’initiative d’une approche multisectorielle coopérative et inclusive vers renforcement des capacités. L’Inde a toujours été à l’avant-garde de la défense de la cause de l’Afrique sur la scène mondiale, elle a soutenu la lutte contre l’apartheid, elle a préconisé la représentation du continent africain au Conseil de sécurité de l’ONU et elle a investi plus de 13 milliards de dollars dans les efforts de renforcement des capacités, ce qui a contribué de manière significative vers le développement économique et social de la région.

D’un point de vue maritime, travailler ensemble pour assurer la liberté des océans avec une approche inclusive et coopérative soutenue par le SAGAR (Sécurité et croissance pour tous dans la région) de l’Inde est inclus dans les principes directeurs. La côte Est de l’Afrique fait partie intégrante du littoral de l’océan Indien avec ses eaux baignant les côtes de 10 nations de ce continent, qui dépendent toutes fortement de l’océan Indien pour leur subsistance et leur bien-être économique. Plus de 90 % de leurs échanges commerciaux transitent par ses eaux et leur ZEE riche en ressources se situe également dans l’océan Indien. Ils offrent également un accès à la mer à de nombreux pays enclavés du continent africain, ce qui constitue également une source importante de revenus. Par conséquent, ces pays partagent l’engagement de l’Inde à garantir un ordre international fondé sur des règles pour le passage sûr et sécurisé du commerce maritime à travers les SLOC de l’océan Indien. La sécurité maritime est donc un élément important de l’engagement Inde-Afrique.

Au cours des deux dernières décennies environ, qui ont coïncidé avec l’essor de la Chine, l’orientation orientale de l’Inde s’est manifestée à travers sa politique Act East, la revitalisation de ses relations avec l’ASEAN, l’implication dans la dynamique de sécurité de l’Indo-Pacifique et la traction croissante générée par le Quad dirigé à la perception que l’Inde n’accordait pas à l’océan Indien occidental l’attention qu’il méritait alors que cette région était critique pour la sécurité économique et énergétique de l’Inde. C’est la source de la plus grande part des envois de fonds de la diaspora indienne et contribue de manière significative aux réserves de change saines de l’Inde tout en compensant également les principaux déficits commerciaux de l’Inde avec la plupart des principales nations du monde. Plus de 60 % des besoins énergétiques de l’Inde proviennent soit de l’Asie occidentale, soit sont transportés à bord de pétroliers en transit depuis l’ouest. Le Pakistan reste un irritant majeur. Sa dépendance stratégique vis-à-vis de la Chine, y compris son soutien militaire et ses investissements dans le CPEC, en font un mandataire commode et volontaire pour que la Chine tire sur les talons de l’Inde tandis que la Chine poursuit son intention de dominer l’océan Indien.

Alors que l’attention de l’Inde à l’ouest semblait manquer de l’élan que l’on voyait dans son engagement avec l’est, la Chine augmentait régulièrement son empreinte dans l’océan Indien grâce à une présence navale permanente mais plus significativement grâce à son ambitieuse initiative Belt and Road. Alors que la viabilité économique du projet était débattue, moins d’attention était accordée au fondement stratégique de ce modèle de développement qui donnait à la Chine l’accès à des ports stratégiquement importants de son continent dans le Pacifique à Rotterdam en Europe, y compris le port kenyan de Mombasa. Les largesses économiques chinoises et les investissements en Afrique ont conduit à une réduction significative de l’influence indienne sur ce continent.

L’Afrique de l’Est présente un grand intérêt pour la Chine car elle est riche en ressources naturelles et en richesses minérales dont la Chine a besoin en quantités de plus en plus importantes pour répondre à son exigence insatiable de conserver sa domination dans la fabrication mondiale et les technologies émergentes. Il a injecté d’importantes sommes d’argent sur tout le continent africain et les routes maritimes traversant la région sont essentielles au succès stratégique de son initiative “la Ceinture et la Route”. La base chinoise à Djibouti, qui serait en train d’être agrandie pour permettre l’amarrage d’un porte-avions, signale clairement l’intention chinoise de projeter la puissance maritime et de façonner les contours de la sécurité régionale dans l’ouest de l’océan Indien avec sa marine en expansion rapide tout en défiant la primauté navale de l’Inde dans ces eaux .

La poursuite incessante par Pékin de son ambition mondiale hégémonique avec sa stratégie à plusieurs volets dans l’océan Indien englobant une quête de ressources et de marchés, établissant une influence militaire, diplomatique et économique, révisant l’ordre fondé sur des règles existantes et contrôlant les points d’étranglement stratégiques et la mer critique voies est donc très préoccupante.

L’Inde, en tant que principale puissance résidente de l’océan Indien et fournisseur de sécurité réseau, doit développer une stratégie pour contrer non seulement la menace chinoise, mais également pour faire face aux nombreuses menaces de sécurité maritime traditionnelles, non traditionnelles et transnationales qui affligent cette région. L’Inde n’a pas la puissance économique de la Chine et doit donc calibrer son approche pour contrer l’influence chinoise en renforçant la confiance entre les pays de la région en tant que partenaire de confiance avec l’objectif commun de développement régional grâce à une approche inclusive et collective du renforcement des capacités.

La région de l’ouest de l’océan Indien est déchirée par l’instabilité politique, les privations économiques, les conflits ethniques, les luttes de pouvoir internes et un déficit de confiance entre les nations. Cela rend la région vulnérable aux influences extérieures qui compromettent non seulement la sécurité des nations individuelles, mais aussi la dynamique de sécurité de l’ensemble de la région. Diverses initiatives ont été prises de temps à autre pour relever ces défis avec une approche multilatérale inclusive, par exemple, le Code de conduite de Djibouti qui a été signé en janvier 2009 et a fourni un mécanisme pour lutter contre la piraterie dans la région. En 2017, ce code a été amendé à Djeddah pour inclure le développement de l’économie bleue comme source de développement durable et pour contrer les défis émergents dont le terrorisme maritime, la pêche INN (pêche illégale, non déclarée et non réglementée) etc.

L’Union africaine a également élaboré une stratégie maritime intégrée 2050, dont l’énoncé de vision se lit comme suit : « La vision globale de la stratégie AIM 2050 est de favoriser une création de richesse accrue à partir des océans et des mers d’Afrique en développant une économie bleue durable et prospère dans un environnement sûr et respectueux de l’environnement. de manière responsable et durable”. Il s’agit d’une stratégie à long terme très ambitieuse dans laquelle toutes les parties prenantes devront faire un effort soutenu et sincère pour assurer sa mise en œuvre réussie et en temps opportun, ce qui en soi sera son plus grand défi. Il s’agit d’une opportunité pour le continent africain, qui, bien qu’il soit riche en ressources naturelles et doté d’un long littoral, a rarement exploité son potentiel pour une multitude de raisons, à la fois internes et externes. On s’attend à ce qu’il prenne tout son sens au 21e siècle et c’est à des pays comme l’Inde qui doivent fournir les moyens, par le biais du renforcement des capacités et des capacités, dans l’intérêt plus large de toute la région de l’océan Indien.

L’Inde a été à l’avant-garde pour encourager la participation africaine dans divers cadres multilatéraux dans la région de l’océan Indien. L’Indian Ocean Rim Association (IORA), une initiative dirigée par des Indiens dont le siège est à Maurice, comprend huit membres africains, dont les États insulaires stratégiques comme les Comores et Madagascar. Le Symposium naval de l’océan Indien, un mécanisme naval multinational établi par la marine indienne en 2008 pour développer une meilleure compréhension entre les marines de la région et favoriser une plus grande interopérabilité et une conscience partagée du domaine maritime tout en abordant les questions de sécurité au niveau opérationnel comprend également six États membres africains – Kenya, Maurice, Seychelles, Mozambique, Tanzanie et Afrique du Sud.

L’Inde doit encourager une plus grande participation africaine aux organisations multilatérales mondiales. Le Kenya et l’Inde sont actuellement membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU depuis deux ans ; cela pourrait être l’occasion pour ces deux grandes puissances régionales de forger une approche commune pour répondre aux préoccupations maritimes régionales, en particulier sur les problèmes mondiaux comme le changement climatique qui constituent une menace existentielle pour les petits États insulaires de l’océan Indien occidental. La prochaine présidence indienne du G20 sera une autre occasion pour l’Inde de renforcer ses références en tant que première puissance de l’océan Indien et de démontrer son approche inclusive en mettant en évidence les problèmes qui impactent cette région et en recueillant le soutien de 20 des nations les plus influentes du monde.

La région de l’océan Indien reste la première zone de responsabilité de l’Inde. En tant que fournisseur de sécurité Internet dans la région, il a été à l’avant-garde pour encourager les efforts de renforcement des capacités grâce à une approche inclusive qui renforce la confiance et encourage la confiance, deux éléments importants dans une région caractérisée par un déficit des deux. Les efforts de l’Inde en matière de renforcement des capacités maritimes comprennent la formation, les levés hydrographiques, l’offre d’assistance en matière de sécurité maritime, une réponse rapide pour offrir une assistance humanitaire et des secours en cas de catastrophe (HADR), et diverses autres mesures visant à développer une approche globale pour garantir les intérêts maritimes des pays dans le Région.

L’Inde a également été à l’avant-garde du développement d’un réseau de sensibilisation au domaine maritime dans la région grâce à de fréquents déploiements navals et visites portuaires, améliorant la synergie entre les marines régionales et les garde-côtes par le biais d’exercices, en établissant une infrastructure de sécurité maritime régionale inclusive avec la participation volontaire de la États insulaires stratégiquement situés et interaction fréquente au niveau opérationnel. L’Inde a mis en place un solide mécanisme de partage d’informations pour surveiller la région de l’océan Indien grâce à des installations qui ont été mises en place dans des emplacements stratégiques clés et hors des points d’étranglement critiques qui parsèment l’océan Indien occidental.

L’engagement de l’Inde avec l’Afrique de l’Est est appelé à croître. Il existe une préoccupation partagée pour la sécurité maritime de la région ouest de l’océan Indien face à une série de défis et de vulnérabilités en matière de sécurité, dont certains menacent l’existence même des petits États insulaires de la région et d’autres mettent en péril les biens souverains. La région est limitée par l’insuffisance inhérente des ressources dont disposent les nations pour y faire face individuellement, ce qui nécessite une approche globale et inclusive de renforcement des capacités pour atténuer ces vulnérabilités collectivement. La primauté maritime de l’Inde dans la région est également susceptible de faire face à un défi. Par conséquent, une approche inclusive et coopérative menée par l’Inde est un impératif pour atténuer ces vulnérabilités

(L’auteur est un vétéran de la marine indienne et un sous-marinier. Actuellement, il est vice-président de la Fondation maritime indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.