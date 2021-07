L’engagement post-Megxit de Meghan Markle et du prince Harry envers la reine «est tombé à l’eau» | Royale | Nouvelles

Meghan Markle : commentatrice sur une visite “maladroite” au Royaume-Uni

Angela Levin a affirmé que Meghan et le prince Harry avaient dit à la reine qu’ils “n’utiliseraient pas la monarchie” à des fins lucratives. Cependant, a-t-elle ajouté, ils l’ont fait au cours des derniers mois.

Dans un commentaire pour le Sun, le biographe royal a déclaré: “Combien de fois le prince Harry va-t-il attaquer la famille royale, tout en s’accrochant à tous les meilleurs éléments?”

Elle a poursuivi: “Quand ils sont partis pour l’Amérique, Harry et Meghan ont dit à la reine qu’ils n’utiliseraient pas la monarchie pour gagner de l’argent.

“Cela a complètement disparu et ils ne seront pas arrêtés.”

Le prince Harry et Meghan n’ont jamais déclaré publiquement qu’ils n’utiliseraient pas leur lien royal pour gagner de l’argent.

Meghan Markle et le prince Harry avec la reine en 2018 (Image : GETTY)

La reine a accédé au trône en 1952 (Image: GETTY)

Mais une déclaration partagée par le palais de Buckingham le 18 janvier à la suite du soi-disant sommet de Sandringham entre la reine, le prince Charles, le prince William et le prince Harry, mentionnait l’engagement du duc et de la duchesse de Sussex de « défendre » les valeurs de Sa Majesté.

La déclaration disait: “Comme convenu dans ce nouvel arrangement, ils comprennent qu’ils sont tenus de se retirer de leurs fonctions royales, y compris les nominations militaires officielles.

“Ils ne recevront plus de fonds publics pour les fonctions royales.

“Avec la bénédiction de la reine, les Sussex continueront de maintenir leurs parrainages et associations privés.

Meghan Markle et le prince Harry ne sont plus des membres de la famille royale (Image: GETTY)

“Bien qu’ils ne puissent plus officiellement représenter la reine, les Sussex ont clairement indiqué que tout ce qu’ils font continuera à défendre les valeurs de Sa Majesté.”

Au cours du sommet, la famille royale a également convenu que le prince Harry et Meghan ne seraient pas déchus de leurs titres mais ne pourraient plus utiliser leurs styles de RHS après mars 2020.

De plus, il a été révélé en février 2020, les Sussex ne peuvent plus utiliser le mot “royal” dans leur image de marque.

Une déclaration publiée sur le site Web défunt de SussexRoyal disait: “Le duc et la duchesse se concentrent sur les projets de création d’une nouvelle organisation à but non lucratif, étant donné les règles spécifiques du gouvernement britannique entourant l’utilisation du mot” Royal “, il a donc été convenu que leur organisation à but non lucratif n’utilisera pas le nom « Sussex Royal » ou toute autre itération de « Royal ».

Meghan Markle et la reine lors d’un engagement conjoint en 2018 (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry ont déménagé en Californie en mars 2020 (Image: GETTY)

En se retirant de la famille royale, Meghan et Harry ont également perdu la protection payée par les contribuables britanniques.

Et la reine leur a demandé en février 2021 de rendre tous leurs parrainages militaires et royaux.

À leur tour, ils sont devenus financièrement indépendants, peuvent vivre à l’étranger et sont libres de poursuivre des affaires rentables sans que leurs projets soient approuvés par le Palais.

Cela semble avoir été le cas également avec les mémoires du prince Harry.

Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés en 2018 (Image: EXPRESS)

Le correspondant royal de Newsweek, Jack Royston, a écrit sur Twitter : « Il y aura inévitablement des questions sur ce que le prince Harry dira à la famille royale et à la reine du contenu de ses mémoires.

“Pour l’instant, un porte-parole m’a dit que le prince Harry avait parlé du livre en privé à sa famille, très récemment.

“Le porte-parole souligne qu’il n’y aurait aucune attente d’un besoin d’obtenir l’autorisation du palais pour un projet comme celui-ci.”

Le prince Harry a annoncé lundi qu’il travaillait sur un mémoire “intime” – une nouvelle qui aurait déclenché un “tsunami de peur” dans les cercles royaux.

Meghan Markle et le prince Harry lors d’une visite royale (Image : GETTY)

Parlant de son livre, qui devrait sortir en 2022, le duc a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”