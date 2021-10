L’engagement pour l’égalité de ‘El Periódico de España’

22/10/2021 à 10h58 CEST

EPE

Presse Ibérique et son nouveau média national, Le journal d’Espagne, ont démarré le projet en travaillant sur un objectif commun : l’engagement clair en faveur de l’égalité. C’est pourquoi le journal a un domaine spécifique de l’Égalité qui couvrira toutes les sphères du projet. Non seulement par le contenu, mais aussi par le traitement de leurs informations, en évitant de s’engager dans des expressions ou des pratiques journalistiques dans lesquelles toute écriture, par inertie, est susceptible de tomber.

La pandémie a plus durement touché les femmes : la Forum économique mondial a prédit que la réalisation de l’égalité sera retardée de 36 ans en raison de la Covid et il faudra 135 ans pour combler tous les écarts entre les sexes. Au Espagne, les mois de pandémie ont entraîné la perte de six places au classement par pays de l’égalité, de 8 à 14.

Malgré les progrès réalisés dans le domaine de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, le chemin est encore long. La précarité de l’emploi, le manque de conciliation et de coresponsabilité dans les soins, les écarts de salaire et de retraite, les différences d’éducation et la violence sexiste sont quelques-uns des principaux problèmes auxquels l’Espagne doit faire face afin de réduire les inégalités et d’éradiquer la discrimination.

Espagne il a gravi les échelons dans la lutte pour l’égalité. C’est une référence mondiale dans la lutte contre les violences de genre, les chiffres sont bons en représentation politique et de plus en plus de professionnels composent les conseils d’administration (26 %, contre 3 % en 2003) mais, dans le même temps, la pauvreté a le visage d’une femme et des millions de citoyens subissent des violences sexistes.

LA PÉRIODIQUE DE L’ESPAGNE il se concentrera sur les femmes dont les obstacles les empêchent de prospérer. Le chômage des femmes en Espagne est supérieur de quatre points à celui des hommes, le taux d’activité est inférieur de dix points chez les femmes, trois emplois à temps partiel sur quatre sont pour elles, qui continuent à gagner moins que leurs collègues pour le même travail, 19,5% moins.

Pour chaque femme qui accède à un poste professionnel pertinent, il y en a beaucoup qui sont exclues du marché du travail, celles qui ne peuvent prétendre qu’à des contrats temporaires ou partiels, celles qui démissionnent. Ainsi, au-delà des statistiques, le JOURNAL D’ESPAGNE il mettra un visage et racontera les histoires de tous ceux qui sont touchés par une problématique encore très actuelle.

Lutte contre les violences sexistes

Mettre fin à la précarité est urgent, mais le plus urgent est d’éradiquer la violence qui s’attaque aux femmes pour le simple fait d’être des femmes.

Une femme sur trois âgée de plus de 16 ans a été agressée par un partenaire ou un ex-partenaire. Toutes les cinq heures un viol est signalé (seulement 8% sont signalés) et 36 200 femmes vivent sous protection policière car elles sont victimes de violences de genre, en plus d’être l’un des territoires européens les plus exploités sexuellement.

Depuis 2003, 1 113 femmes ont été assassinées par leur partenaire ou ex-partenaire. La plupart des agressions sexuelles sont commises par des hommes connus des victimes. La société et la politique doivent maintenir leur engagement face à ce grave problème et comprendre qu’en plus de lutter contre la violence existante, nous devons prévenir les comportements violents de demain, qui mutent et trouvent de nouvelles failles dans les nouvelles technologies, ce qui permettra également de souligner particulièrement l’ensemble d’informations de LA PÉRIODIQUE DE L’ESPAGNE.

Un pari amélioré

L’étendue du groupe Presse Ibérique, avec 25 journaux régionaux et locaux distribués dans toute la géographie espagnolele, contribue à renforcer l’engagement en faveur de l’égalité des LA PÉRIODIQUE DE L’ESPAGNE. Tous travailleront dans le même sens pour apporter aux lecteurs les histoires qui soutiennent ce pari.

Le pari national de Presse Ibérique, consolidée dans ce lancement, intervient à un moment historique. Le 12 octobre, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA est né, un journal qui entre dans une nouvelle ère, un an et demi après que la première pandémie mondiale a brisé tous les schémas connus ; du sanitaire et du scientifique à l’économique, dans les premiers pas de nouveaux modèles qui se sont ouverts à la lumière de scénarios dystopiques devenus réalité, comme le confinement, qui a permis la délocalisation de la main-d’œuvre et le retour sur les territoires, avec les enjeux numériques et économiques qu’elle implique et les demandes croissantes d’un Espagne équilibrés dans leurs régions.