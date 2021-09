Lenglet est exclu de l’équipe de France

30/09/2021 à 17h26 CEST

L’ostracisme de Clément Lenglet est aussi contagieux en équipe nationale. Le défenseur central du Barça, quasi inédit ce début de parcours, n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour affronter la phase finale de la Ligue des Nations qui se jouera à Milan la semaine prochaine. Avec 90 minutes jouées contre Getafe – son seul titre – et une minute contre le Real et deux contre Levante, il était plus que probable que l’entraîneur décide de l’exclure. En réalité, Il l’a déjà fait lors de l’appel précédent mais la perte d’Upamecano l’obligea à le convoquer au dernier moment.

Pour sa part, la sevillista Jules Koundé revient en équipe de France tandis que le joueur de l’Atlético de Madrid est retiré de la liste Thomas lemar. Koundé apparaît dans la défense avec l’ex-Madridista Raphaël Varane. Le Séville de 23 ans participera pour la quatrième fois à l’équipe de France avec laquelle il a disputé 2 matchs. Le joueur de l’Atlético de Madrid figure également sur la liste Antoine Griezmann et celui du Real Madrid Karim Benzema.

Deschamps a indiqué que Koundé “réalise une bonne performance avec Séville malgré son transfert frustré” l’été dernier et a ajouté qu’en raison de ses caractéristiques, il peut jouer à la fois comme défenseur central et comme arrière droit. “Je sais que ce n’est pas sa position préférée, il préfère jouer au centre, mais je suis convaincu qu’il a un potentiel international.”, a-t-il assuré.

La liste comprend les frères Lucas et Théo Hernandez, a préféré le premier en défense à Lenglet, après qu’au Bayern Munich il joue comme défenseur central et non comme ailier. L’appel de Théo, le second à la sélection, provoquera il y a deux frères sur la liste pour la première fois depuis les années 70.

Deschamps a avoué qu’avant la décharge de N’golo Kanté, positif au covid, a envisagé la possibilité de convoquer le madridista Eduardo Camavinga, 18 ans, mais qui a préféré le quitter pour les U21, “qui affrontent un match important” le 8 octobre.

“Il sort d’une période difficile, le fait qu’il soit venu à Madrid, qu’il ait fait un match de départ et qu’il soit entré dans le cours des autres montre qu’il est sur la bonne voie, avec le potentiel qu’il a montré en arrivant au national équipe et avec la possibilité de revivre des jours heureux”expliqua l’entraîneur.

“Il doit continuer dans ce sillage. C’est un U-20 qui a des matchs importants dans les prochains jours. Mais je n’en doute pas. est l’un des joueurs qui devrait jouer un rôle dans l’équipe nationale dans un avenir proche“il ajouta.

Retour à la sélection Paul Pogba, en ne venant toujours pas Olivier Giroud, meilleur buteur actif de l’équipe nationale, tandis que le gardien vétéran tombe Steve Mandanda, 36 ans, qui joue à peine pour l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli.

L’entraîneur était confiant avec Antoine Griezmann, malgré son retour difficile à l’Atlético de Madrid. “Avec nous, il a toujours une bonne performance. Ce n’est jamais facile de revenir dans un club où l’on a très bien fait, mais son match à Milan, avec un but, se passe dans le bon sens et il retrouvera le sourire. Il savait que de retour à Madrid, il devait se réhabituer à de nouvelles choses. Il y a beaucoup d’attentes, mais je connais son football et ses capacités mentales et cela ne m’inquiète pas”, a-t-il déclaré.

“C’est un attaquant et il doit être décisif. Avec nous, il l’est toujours, et quand il l’est moins, il contribue beaucoup à l’équipe, il fait partie de ces joueurs offensifs qui quand on n’a pas le ballon, ça contribue beaucoup à la phase défensive“, a-t-il répété.

Griezmann fait partie des attaquants de la liste aux côtés de Benzema, le Parisien Kylian Mbappé, le monégasque Wissam ben Yedder, le joueur de Manchester United Antony Martial et le joueur du Bayer Leverkussen Moussa Diaby, une autre des surprises de la liste.

Le Bayern Munich, en plus de Lucas, apporte deux autres défenseurs, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano.

Annonce de la France :

Gardiens de but : Hugo Lloris (Tottenham/ING), Mike Maignan (Milan/ITA), Benoît Costil (Bordeaux/FRA)

Défenses : Lucas Digne (Everton/ING), Léo Dubois (Lyon/FRA), Lucas Hernandez (Bayern Munich/ALE), Presnel Kimpembe (Paris SG/FRA), Jules Koundé (Sevilla/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/ALE) , Dayot Upamecano (Bayern Munich / GER), Raphaël Varane (Manchester United / ING).

Milieu de terrain : Mattéo Guendouzi (Marseille/FRA), Théo Hernandez (Milan/ITA), Paul Pogba (Manchester United/ING), Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA), Aurélien Tchouaméni (Monaco/FRA), Jordan Veretout (Roma/ITA).

En avant : Wissam Ben Yedder (Monaco/FRA), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Moussa Diaby (Bayer Leverkussen/ALE), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ING), Kylian Mbappé (Paris SG) / FRA).