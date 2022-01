Lenglet et Umtiti reviennent à l’entraînement de Barcelone après des tests Covid négatifs

Les défenseurs de Barcelone Clement Lenglet et Samuel Umtiti ont été autorisés à reprendre l’entraînement après avoir rendu des tests négatifs pour Covid-19.

Les défenseurs français étaient deux des 10 joueurs de Barcelone contraints de s’isoler après avoir été testés positifs, mais ils se sont maintenant rétablis et peuvent se remettre au travail.

Les deux joueurs ont été inclus dans l’équipe de Xavi pour le premier match de Liga de l’année de demain au Real Majorque et pourraient même voir quelques minutes en équipe première.

Clément Lenglet du FC Barcelone a passé un test PCR pour Covid-19 et le résultat est négatif, ce qui signifie qu’il est en mesure de reprendre l’entraînement. Le club a informé les autorités correspondantes. pic.twitter.com/SBEW0BTtwA – FC Barcelone (@FCBarcelona) 1er janvier 2022

Samuel Umtiti du FC Barcelone a passé un test PCR pour Covid-19 et le résultat est négatif, ce qui signifie qu’il est en mesure de reprendre l’entraînement. Le club a informé les autorités correspondantes. pic.twitter.com/LDoModQKNG – FC Barcelone (@FCBarcelona) 1er janvier 2022

Xavi est sans les défenseurs Jordi Alba, Sergiño Dest, Dani Alves et Alejandro Balde à cause de Covid mais a Ronald Araujo, Gerard Piqué, Eric García et Oscar Mingueza disponibles ainsi qu’Umtiti et Lenglet

Le patron du Barça a clairement indiqué lors de sa conférence de presse d’avant-match qu’il pensait que le match aurait dû être annulé en raison du nombre de joueurs manquants à cause de Covid et des blessures.

Lenglet a fait neuf apparitions pour le Barça cette saison et a joué comme remplaçant la dernière fois contre Séville, tandis que la seule sortie d’Umtiti en 2021-2022 est survenue lors du match nul 2-2 contre Osasuna le 12 décembre.