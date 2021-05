L’engouement brutal de Lindsey Graham pour Donald Trump vient de prendre une tournure pathétique ⋆ .

Liz Cheney a gardé son indépendance, son intégrité et s’est battue avec courage. Mais elle est sur le point d’être jetée par-dessus bord pour une raison, elle refuse de s’incliner, d’embrasser la bague et de répéter ce que tout le monde sait être le mensonge le plus grand, le plus dangereux et le plus égoïste de l’histoire récente du pays. Elle refuse de dire que Trump a remporté l’élection dans un glissement de terrain, l’élection a été volée et que Joe Biden est un président illégitime. Liz Cheney dit que la plus grande menace pour la démocratie est le parti républicain car il doit accueillir un homme fou et donc elle est sur le point de s’en sortir.

L’une des personnes qui la poussent le plus anxieusement hors de la planche est l’homme qui a traité Trump de cinglé qui détruirait le parti et qu’ils le mériteraient. Lindsey Graham avait raison. Trump a détruit le parti républicain en tant que parti politique. Le «parti» républicain n’est plus qu’un mouvement fasciste et un mouvement fasciste a besoin d’un chef. Il a besoin d’un leader, et tout le monde doit promettre fidélité, sinon ce n’est pas un mouvement fasciste. Le leader n’est pas remplaçable.

Hier soir sur Hannity, Lindsey Graham a donné à Liz le baiser de la mort:

«Pouvons-nous avancer sans le président Trump? La réponse est non. J’ai toujours aimé Liz Cheney ** mais elle a décidé que le Parti républicain ne pouvait pas grandir avec le président Trump. J’ai déterminé que nous ne pouvons pas grandir sans lui.

** Bénissez son cœur.

Dans le Sud, on est obligé de dire quelque chose d’incroyablement gentil à propos d’une personne juste avant que cette personne n’enterre la victime avec mépris. Lindsey a raison de dire que le parti républicain, tel qu’il est actuellement constitué, ne peut pas se développer sans Donald Trump, mais cela ne signifie pas qu’il ne pourrait pas évoluer dans une direction différente.

Mediaite le ferme parfaitement:

La condamnation par Graham de Cheney et le soutien de Trump sont très différents d’un discours qu’il a prononcé au Sénat lors du deuxième procès historique de destitution de Trump dans lequel il a déclaré «Je suis absent» concernant sa relation avec Trump. Peu de temps après, une vidéo est apparue dans laquelle des partisans de Trump lui avaient crié dessus dans un aéroport, et peu de temps après, Graham a changé (à nouveau) sa mélodie et, comme le clip ci-dessus l’illustre parfaitement, il est de retour pour être à fond sur Trump.

Cela revient toujours à Trump. Les électeurs, ceux qui ont perdu, veulent toujours Trump. Les Polonais républicains n’ont nulle part où aller sans ces électeurs. Beaucoup de Polonais détestent sûrement Donald Trump. Mais encore une fois, que vont-ils faire? Comme Graham l’a dit, ils sont mieux avec lui que sans lui.

Il a détruit le parti républicain et ils l’ont mérité. Maintenant, ils ne savent plus quoi faire. Un parti républicain sans place pour un Cheney n’est pas le parti républicain. Comme le dit Trump, «et tout le monde le sait.»

Lindsey Graham: Pouvons-nous avancer sans le président Trump? La réponse est non. J’ai toujours aimé Liz Cheney, mais elle a décidé que le Parti républicain ne pouvait pas grandir avec le président Trump. J’ai déterminé que nous ne pouvons pas grandir sans lui. pic.twitter.com/ptdo7AQCKD – Acyn (@Acyn) 7 mai 2021

Twitter a été vraiment effrayé par la fidélité continue de Lindsey:

Lindsey Graham est un chien de poche inutile qui se nourrit au fond de lui-même. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 7 mai 2021

Je suis assez vieux pour me souvenir quand Lindsey Graham a illégalement fait pression sur les responsables électoraux géorgiens pour qu’ils rejettent beaucoup de votes. Comment n’est-il pas encore en prison? Plus la justice attend, plus ces traîtres se sentiront enhardis. – Andrea Junker ® ​​(@Strandjunker) 7 mai 2021

Qu’ont-ils sur Lindsey Graham? – Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) 7 mai 2021

Lindsey Graham dit que le Parti républicain ne peut pas survivre sans Trump. Le problème est que la démocratie ne peut pas survivre avec lui. # FreshFire – Southern Sister Resister – Wordsmith #IAmTheStorm (@ ResisterSis20) 7 mai 2021

Tout ce que vous devez savoir sur Lindsey Graham, c’est que même si les gens continuent de se demander s’il est soumis à un chantage pour se comporter comme ça ou s’il est mentalement incapable, tout le monde convient qu’au moins une de ces deux choses doit être vraie à son sujet. – Rapport Palmer (@PalmerReport) 7 mai 2021

Lindsey Graham (Q-Mar-a-Lago): «Le GOP ne peut pas grandir sans Trump.» Narrateur: Lapdog Graham ne peut pas faire pousser une colonne vertébrale avec Trump. – Lindy Li (@lindyli) 7 mai 2021

Ceci est un rappel que Lindsey Graham fait l’objet d’une enquête criminelle par le Fulton County DA pour ses efforts d’ingérence dans les élections présidentielles et sénatoriales en GA. – Oreiller spatial explosif Singh, MD 🌊 (@labyrinthweaver) 7 mai 2021

Une fois de plus, Lindsey Graham reste le chien de poche raciste parasite d’un insurrectionnel violeur orange maléfique. Quelle dégoûtante créature séditieuse il est. – Ricky Davila (@TheRickyDavila) 7 mai 2021

Lindsey Graham dit que le Parti républicain ne peut pas se développer sans Donald Trump. Il a raison parce qu’il ne peut pas du tout grandir. – John Collins 🌊 (@JohnCollins_KP) 7 mai 2021

