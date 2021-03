L’engouement NFT et l’argent institutionnel pour amener les 100 prochains millions d’utilisateurs de crypto, déclare le PDG de Crypto.com

Regardez la dernière interview de Cointelegraph avec le PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, pour comprendre les catalyseurs qui pousseront la crypto à 200 millions d’utilisateurs. Pour plus de contenu crypto et blockchain, consultez et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Cointelegraph!

Quand l’adoption?

Il a fallu plus d’une décennie pour que la cryptographie atteigne 100 millions d’utilisateurs, soit ~ 1% de la population mondiale, selon une étude de Crypto.com. Mais Marszalek s’attend à ce que les 100 millions d’utilisateurs suivants arrivent dans un laps de temps beaucoup plus rapide.

Il a dit:

«Passer de 100 à 200 millions sera beaucoup, beaucoup plus rapide que de passer de 50 à 100, vous savez [million]. »

Il a expliqué que l’expansion de l’effet de réseau de crypto résulterait d’une combinaison de tendances convergentes.

Tous à bord du train de l’argent institutionnel

L’arrivée d’institutions notables dans l’espace cryptographique a signalé à beaucoup que l’adoption par le grand public est en cours. Des noms de famille tels que Paypal et Tesla renforcent leurs acquisitions Bitcoin et prennent en charge les rails de paiement Bitcoin pour les clients natifs non crypto.

Marszalek a commenté:

«Il y a juste un grand nombre d’institutions financières qui investissent maintenant une certaine partie de leurs actifs dans Bitcoin. Cela conduit donc à beaucoup d’action. »

NFTeeing jusqu’à l’adoption

Les NFT se sont imposés jusqu’à présent comme le sujet le plus brûlant de 2021. La NBA, Jack Dorsey et certaines des maisons de ventes aux enchères les plus prestigieuses du monde profitent tous de l’engouement. Marszalek est enthousiasmé par la perspective que «les grandes célébrités qui comptent 100, 200 millions d’adeptes, 250 millions d’adeptes» impliquent leurs fans dans la crypto. Il pense que cela pourrait entraîner une augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs:

«Aujourd’hui, la culture est dirigée par des influenceurs qui ne font qu’opérer en ligne. C’est le moment idéal pour les NFT de se généraliser. »

«Aujourd'hui, la culture est dirigée par des influenceurs qui ne font qu'opérer en ligne. C'est le moment idéal pour les NFT de se généraliser. »