L’engouement pour les introductions en bourse se poursuivra au cours du trimestre de mars ; 23 cos alignent des émissions publiques d’une valeur de Rs 44 000 cr

La poursuite de l’activité sur le marché primaire intervient à un moment où Sebi a décidé de durcir les règles d’introduction en bourse pour faire face à l’extrême volatilité des cours des actions le jour de leur cotation.

La ruée vers les introductions en bourse est loin d’être terminée et le marché primaire connaîtra une activité frénétique au cours du trimestre de mars 2020 avec près de deux douzaines d’entreprises qui cherchent à lever collectivement près de 44 000 crores de roupies grâce à des ventes d’actions initiales, ont déclaré des banquiers d’affaires.

De la collecte de fonds totale, une grande partie sera recueillie par des entreprises axées sur la technologie.

Cela survient après que 63 entreprises ont essuyé un crore record de Rs 1,2 lakh en 2021 grâce à des offres publiques initiales (IPO) alors même que la morosité pandémique a assombri l’économie au sens large.

En dehors de ces entreprises, PowerGrid InvIT (Infrastructure Investment Trust) a récupéré 7 735 crores de roupies grâce à son introduction en bourse, tandis que Brookfield India Real Estate Trust a levé 3 800 crores de Rs via REIT (Real Estate Investment Trust).

Une liquidité excessive, des gains de cotation énormes et une participation accrue des investisseurs de détail ont suscité une euphorie persistante sur le marché des introductions en bourse en 2021.

Les entreprises qui devraient lever des fonds via leurs introductions en bourse au cours du trimestre de mars comprennent l’agrégateur d’hôtels OYO (8 430 crores Rs) et la société de chaîne d’approvisionnement Delhivery (7 460 crores Rs), ont déclaré les banquiers d’affaires.

De plus, Adani Wilmar (Rs 4 500 crore), Emcure Pharmaceuticals (Rs 4 000 crore), Vedant Fashions (Rs 2 500 crore), Paradeep Phosphates (Rs 2 200 crore), Medanta (Rs 2 000 crore) et Ixigo (Rs 1 800 crore) sont attendus. pour lancer leurs ventes d’actions initiales, ont-ils ajouté.

En outre, Skanray Technologies, Healthium Medtech et Sahajanand Medical Technologies devraient réaliser leurs introductions en bourse au cours de la période sous revue, ont déclaré les banquiers d’affaires.

Ces entreprises lèvent des fonds pour des initiatives de croissance organique et inorganique, les remboursements de dettes et donnent des sorties aux actionnaires existants.

« La cotation initiale des sociétés est effectuée pour lever des capitaux par l’intermédiaire du public, ce qui augmente la liquidité de l’action et aide à la découverte de l’évaluation », a déclaré Eklavya, fondateur de Recur Club.

Le fondateur et PDG de LearnApp.com, Prateek Singh, a déclaré que les entreprises technologiques souhaitent désormais se développer à l’échelle mondiale et que pour ce faire, elles auront besoin de capitaux ; et ce capital est récupéré par la voie de l’introduction en bourse.

En outre, les investisseurs clés de ces sociétés attendaient une sortie pour être récompensés, cette sortie est proposée aux investisseurs clés par le biais de l’introduction en bourse, a-t-il ajouté.

La poursuite de l’activité sur le marché primaire intervient à un moment où Sebi a décidé de durcir les règles d’introduction en bourse pour faire face à l’extrême volatilité des cours des actions le jour de leur cotation.

Ces mesures incluent le plafonnement du montant des produits d’émission qu’une entreprise peut utiliser pour une croissance inorganique non identifiée, ainsi que la restriction du nombre d’actions pouvant être offertes par les actionnaires vendeurs et l’augmentation du blocage des actions souscrites par les investisseurs principaux.

Yash Ashar, associé et responsable (marchés des capitaux) chez Cyril Amarchand Mangaldas, a déclaré : les actionnaires existants ne sont pas désireux de vendre.

Il a ajouté que ces modifications sont principalement une réaction à plusieurs introductions en bourse en 2021.

« Ces modifications proposées à la loi pourraient avoir un impact à long terme… Ces modifications pourraient avoir un impact sur les plans des émetteurs prévoyant de s’inscrire sur les bourses indiennes », a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.