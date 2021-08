Lenia Ruvalcaba accroche le bronze aux Jeux paralympiques

in

Les athlètes mexicains continuent d’avoir de bons résultats aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, depuis cette fois Lenia Ruvalcaba a obtenu la médaille de bronze dans la discipline du judo. La native de Guadalajara continue de maintenir son rythme dans le monde entier, puisqu’elle compte déjà trois médailles dans différentes éditions.

Ruvalcaba a affronté le turc Raziye Ulucam et est sorti vainqueur dans la catégorie des -70 kilos de judo, malgré des complications dans les premières minutes du combat. Après le grand résultat, le Comité paralympique mexicain Il a félicité son athlète via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux et a souligné l’excellent travail qu’il a accompli au Japon.

“Lenia Ruvalcaba a fait ressortir le caractère et la force qui la caractérisent pour confirmer sa place dans l’élite mondiale en obtenant la médaille de bronze en Judo. Lenia Ruvalcaba, est une fierté mexicaine, COPAME reconnaîtra toujours votre succès constant et votre passion pour surmonter toute adversité, que, année après année, vous montrez que vous êtes une femme très précieuse pour notre pays et le sport mondial », lit-on dans le tweet.

Une fois de plus, la griffe mexicaine et le travail constant ont décerné au Mexique une médaille à Tokyo 2020. Ce bronze signifie la 2️⃣9️⃣5️⃣ médaille de notre histoire. ️ pic.twitter.com/7jIgdagJSo – Comité Paralympique Mexicain (@COPAME) 29 août 2021

Il faut se rappeler que Lénia Ruvalcaba a remporté la médaille d’argent au Jeux paralympiques de Pékin 2008, mais Londres 2012 était à la quatrième place après avoir été battu par le Hongrois Nikolatt Szabo. C’était à Rio 2016, lorsque l’athlète de 35 ans a culminé en remportant l’or.