L’énième opportunité pour Messi

21/09/2021 à 10h24 CEST

Metz vs Paris Saint Germain

Mercredi, 21h00

Cristiano bat Leo Messi en début de saison. Quatre buts ont déjà été inscrits par le Portugais, alors que l’Argentin n’a pas encore vu la porte. La tendance doit commencer à changer Et la prochaine opportunité pour Messi, c’est ce mercredi en semaine de Ligue 1.

Après trois matches sans marquer, contre Reims, Bruges et Lyon, Messi revient à la charge contre les Metz, le bas de la Ligue 1. Une occasion unique de peaufiner le but devant le but. Bien qu’il puisse y avoir un problème pour le Rosario. Et c’est que lorsque Mauricio Pochettino l’a retiré du terrain à 20 minutes de la fin contre Lyon, il l’a fait par précaution, car il avait reçu un coup au genou et ne voulait pas prendre de risque.

Messi ne s’est pas entraîné ce lundi et sa participation contre Metz reste à voir. Pour jouer (Messi ne peut pas se permettre de rester aussi longtemps sans marquer), son but à tout moment reste à un prix très bas, juste [1.4]. Ses coéquipiers ne sont pas loin et le but de Kylian Mbappé à tout moment est à [1.57] et Neymar à [1.73], on comprend donc que le marché connaît la faiblesse de Metz, qui après six jours n’ajoute que trois points.

Metz en moyenne plus de deux buts encaissés par match, tandis que le PSG marque en moyenne trois buts dans chaque match et en reçoit un dans chacun d’eux. C’est pourquoi croire que ce sera un match de but est justifié. Qu’il y ait plus de 3,5 buts dans le match est indiqué sur [2.05]. A noter également qu’une victoire à plus d’un but du PSG est à portée de main [1.67].