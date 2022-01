L’énigme COVID-19 du Bayern Munich et les possibilités pour vendredi

Il semble que toutes les quelques heures, une autre chaussure tombe pour le Bayern Munich concernant son statut pour le premier match de Rückrunde, alors examinons quelles sont les possibilités pour le match de Bundesliga de vendredi contre le Borussia Mönchengladbach :

1. Jouons : « En route pour l’Allianz Arena »

Si le LDF estime que le Bayern Munich a suffisamment de corps capables, les garçons continueront. Même avec toutes les absences, le Bayern Munich pourrait encore techniquement en avoir assez pour jouer le jeu (du moins en théorie). Voici la liste des joueurs absents ou dans le doute :

COVID-19[FEMININE: Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sané, Kingsley Coman, Lucas Hernández, Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso, Alphonso Davies

Coupe d’Afrique des nations : Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr

Blessures — douteuses : Josip Stanišić

Blessures — Discutable : Léon Goretzka, Niklas Süle

Alors… qui d’autre peut jouer ? Techniquement, Gabriel Vidovic, Christopher Scott, Bright Arrey-Mbi, Armindo Sieb et Taylor Booth sont tous éligibles (par botteur tel que capturé par @iMiaSanMia), mais aucun n’a encore été à l’entraînement. Probablement parce qu’ils sont en vacances. Vidovic est aussi malade pour ce qu’il vaut.

Il est également possible que Tolisso, Coman et Richards sortent de l’isolement juste avant le match, mais avec Coman déjà défoncé et les deux autres joueurs qui viennent de sortir d’une pause, ce n’est peut-être pas la meilleure option.

Selon Kicker, le DFL hésite à reporter le match car il attirerait l’attention du monde entier, mais cela pourrait être de la pure spéculation.

2. Annulation : « Peut-être la prochaine fois ! »

Bild, cependant, a un rapport qui indique que si Davies est positif pour la variante Omicron, cela pourrait mettre hors de combat toutes les personnes qui ont été exposées à lui pendant deux semaines.

Aïe !

C’est clairement le pire des cas pour entamer la seconde moitié de la saison. Alors que le Bayern Munich n’a pas interdit à ses joueurs de voyager à l’étranger, il est clair que les restrictions lâches – même si tout a été fait judicieusement et soigneusement pendant les vacances – ont eu de terribles répercussions.

Que va-t-il officiellement se passer ? Nous le saurons probablement dans les heures à venir.