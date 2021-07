L’énigme de Kerala Covid: En fin de compte, la réponse de Covid-19 sera jugée par la mortalité

Le résultat net a été qu’il n’a jamais eu de surpeuplement des hôpitaux, et sa mortalité Covid-19 est l’une des plus faibles au monde. En fin de compte, la seule chose pour juger de la gravité de la pandémie sera le taux de mortalité.

Par Jayaprakash Muliyil

Le Kerala a signalé un taux de positivité des tests obstinément plus élevé pour Covid-19 que la plupart des autres États. Maintenant, le taux de positivité du test a deux facteurs qui l’affectent. L’un est le taux de transmission général et l’autre est l’algorithme que vous utilisez pour les tests. Si vous vous concentrez principalement sur l’incidence du SARI, les personnes fiévreuses, etc.—les personnes symptomatiques—alors votre positivité sera légèrement plus élevée. Il est conseillé à un état ou à une ville/arrondissement d’avoir le même algorithme géographiquement et temporellement. Ainsi, sur une période de temps, vous pouvez réellement étudier la dynamique de transmission.

L’autre problème est que, dans de nombreux États, nous avons une grande proportion de personnes qui n’ont jamais été diagnostiquées, car elles étaient soit légèrement symptomatiques, soit asymptomatiques, ou n’ont pas terminé l’examen. La variante delta est également apparue à cette époque, entraînant une augmentation de la dynamique de transmission. Le niveau attendu d’immunité collective est passé du niveau attendu précédemment d’environ > 50 % à > 70 %, ce qui signifie qu’un grand nombre a dû être infecté avant que le taux de transmission ne commence à baisser. Le Kerala semble avoir beaucoup essayé de courber la courbe d’infection. Le résultat net a été qu’il n’a jamais eu de surpeuplement des hôpitaux, et sa mortalité Covid-19 est l’une des plus faibles au monde. En fin de compte, la seule chose pour juger de la gravité de la pandémie sera le taux de mortalité.

Est-il conseillé aux autres États de suivre un algorithme de test comme celui du Kerala ? Cela dépend de la façon dont les derniers rapports de sérologie de l’ICMR se présentent aux États. Dans les États où la proportion de séropositifs dans la population totale est supérieure à 70 %, il est probable que la baisse soit réelle en raison du manque de population sensible. Il faut se poser la question : que s’est-il passé dans les États qui ont enregistré une baisse alors que les cas enregistrés n’étaient pas élevés ? La sérologie vous dira l’histoire des infections. Il y a deux taux de positivité dont nous parlons, l’un est le taux de positivité des tests et l’autre est le taux de séropositivité. Chaque fois qu’il y a un taux de séropositivité élevé, la probabilité d’une autre vague à venir devient extrêmement faible. Certaines zones ont atteint une séropositivité de 80%+. Nous devons juger l’action en fonction de ces domaines. Ainsi, au lieu de sur-agir, nous devons nous assurer que nous gérons la situation de manière plus raisonnable.

Alors, s’agit-il effectivement uniquement de gestion que de contrôle de la propagation, même avec la possibilité d’émergence de nouvelles variantes, avec une plus grande évasion immunitaire ? Les personnes qui se sont rétablies sont aujourd’hui très nombreuses, ce qui exclut les personnes infectées de manière subclinique. Nous avons eu une petite proportion d’ennuis avec l’infection à Covid, mais l’ensemble de notre système de santé manque cruellement de sa capacité à faire face même à cette petite proportion. Le plus grand instrument dont nous disposons tous, que nous négligeons souvent, est l’immunité de l’individu. Il y a de fortes chances que la plupart d’entre nous puissent gérer le virus sans aucune difficulté. Maintenant, qu’en est-il d’un mutant qui ignore complètement l’immunité que les gens ont développée ? L’expérience serait probablement une répétition de ce que nous avons vécu lorsque le virus est arrivé en premier. Ce sera presque comme ça – en retraçant tout ce processus, même si nous pouvons nous assurer de ne pas être infectés en portant un masque, en évitant les foules, etc. Mais, ce qui se passera lorsqu’un nouveau mutant arrivera, tout le monde le devine. Il peut être beaucoup plus faible et ne provoquer que des infections, mais n’est pas assez fort pour tuer. L’autre chose est que le modèle de mortalité de Covid se répète dans tous les pays – vous voyez la même chose que les enfants sont relativement en sécurité, les jeunes adultes sont légèrement touchés et les personnes âgées sont principalement touchées. Je ne pense pas qu’il y aura d’écart par rapport à ce modèle parce que ces maladies ont leur propre modèle.

Certains États, autres que le Kerala, ont connu une mortalité très faible malgré une stratégie de gestion de la maladie très différente. La mortalité Covid signalée par le Bihar, c’est-à-dire la létalité, est presque aussi faible que celle du Kerala. Mais la mortalité déclarée peut être très différente de la mortalité réelle. Alors que, dans certains cas, la faible mortalité déclarée pourrait être proche d’une faible mortalité réelle, dans de nombreux cas, il y a eu une grave sous-déclaration. Cela peut se produire pour diverses raisons – de nombreux décès n’ont jamais eu lieu dans un hôpital. Vous pouvez avoir une situation où il était difficile de se rendre à l’hôpital. Et, il se pourrait que même si vous pouviez atteindre un hôpital, vous choisissiez de ne pas le faire. Donc, il n’y a aucun moyen que nous puissions blâmer qui que ce soit ; en ce sens que comment rapporter avec précision de tels décès, ceux qui ont eu lieu à domicile ? Ainsi, lorsque vous effectuez un audit ultérieur et recherchez une surmortalité, vous obtenez une image plus précise.

L’auteur est président du comité consultatif scientifique de l’Institut national d’épidémiologie de l’ICMR

