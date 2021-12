L’énigme de la nomination judiciaire continue ; Le problème du NJAC est de nouveau soulevé

La déclaration du ministre, curieusement, intervient quelques jours seulement après les remarques de CJI NV Ramana selon lesquelles le débat sur l’élaboration des lois a été négligé par les parlementaires. Néanmoins, si un nouveau NJAC est le besoin de l’heure mérite discussion.

Le ministre de la Justice, Kiren Rijiju, a déclaré au Parlement qu’il y avait une vague de fond pour ramener le projet de loi sur la Commission nationale des nominations judiciaires (NJAC). La déclaration du ministre, curieusement, intervient quelques jours seulement après les remarques de CJI NV Ramana selon lesquelles le débat sur l’élaboration des lois a été négligé par les parlementaires. Néanmoins, si un nouveau NJAC est le besoin de l’heure mérite discussion.

Le système collégial des nominations judiciaires, bien qu’il soit considéré comme un instrument important pour préserver l’indépendance de la magistrature qui fait partie de la structure de base de la Constitution, n’est pas sans poser de problèmes. Des questions ont été soulevées dans le passé au sujet de la transparence des nominations. Alors que certains experts soutiennent que la résolution d’octobre 2017 du collège de la Cour suprême de publier en ligne toutes ses résolutions futures répond à cette préoccupation, l’effet, tout bien considéré, n’est que partiel. L’opacité sur les critères/considérations d’éligibilité à l’origine d’une recommandation de nomination ou de mutation demeure. En effet, certaines décisions récentes reflètent clairement cela ; alors juge en chef de la Haute Cour du Tamil Nadu, Vijaya Kamlesh Tahilramani, a démissionné en septembre 2019 après que le collège a confirmé sa décision de la transférer à la Haute Cour de Meghalaya, l’une des plus petites du pays. Gardez à l’esprit que Tahilramani était à l’époque le plus haut juge de la Haute Cour de tout le pays. Le collège a répondu à la controverse en disant simplement qu’il avait des « raisons impérieuses » et qu’il les révélerait si nécessaire. S’il y avait effectivement des motifs authentiques et irrécusables derrière sa décision finale, ceux-ci auraient dû être mis en lumière.

Il existe d’autres cas, principalement des transferts, où la décision du collège s’est heurtée à une vive résistance de la fraternité juridique parce qu’elle les jugeait injustes ou insuffisamment étayées. Une sélection considérablement opaque signifie également qu’il est difficile d’identifier tout conflit d’intérêts qu’un candidat peut avoir jusqu’à ce qu’une nomination soit finalisée. En dehors de cela, le mécanisme de nomination actuel a fait que la magistrature supérieure est devenue une sorte de fraternité. Cela a créé un syndrome de « juge oncle » et a conduit à la prédominance des membres du barreau dans la magistrature supérieure sur ceux promus de la magistrature subordonnée qui, sans doute, représente un bassin plus diversifié.

Cela dit, la loi NJAC adoptée en 2014 – et invalidée par la Cour suprême en 2015 comme inconstitutionnelle – souffrait d’une grave lacune. Alors que les jugements des deuxième et troisième juges de la Cour suprême avaient consolidé la primauté du pouvoir judiciaire dans les nominations judiciaires, la loi NJAC aurait pu potentiellement diluer cela avec sa disposition de veto. Deux membres quelconques de la commission de six membres pouvaient opposer leur veto à une nomination; étant donné que le ministre des Affaires juridiques de l’Union et deux membres « éminents » non judiciaires – nommés par un comité composé du CJI, du ministre des Affaires juridiques et du chef du principal parti d’opposition – pourraient en théorie mater les trois membres judiciaires (le CJI et les deux suivants). juges les plus hauts placés de la cour suprême), l’équilibre des pouvoirs aurait très bien pu se déplacer vers le pilier législatif de l’État. Aussi, sans critères définis d’« éminence », même des idéologues politiques, dont certains peuvent croire en un « pouvoir judiciaire engagé », auraient pu devenir des outils pour atteindre les objectifs de la classe politique.

Dans le même temps, les nominations judiciaires ne peuvent être laissées au seul pouvoir judiciaire. Les nombreux postes vacants en instance dans la magistrature supérieure sont la preuve que le système collégial n’a fait que prolonger une guerre de territoire ; le gouvernement affirme qu’il fait « de diligence raisonnable » sur certaines recommandations, mais près de quatre postes sur 10 pour les juges de la Haute Cour sont vacants. En effet, les retards, délibérés si l’exécutif n’est pas une partie désintéressée ou autrement, peuvent effectivement signifier des mandats plus courts pour les juges même si leurs nominations sont finalement approuvées. Une alternative plus solide qui protège l’indépendance judiciaire est nécessaire.

