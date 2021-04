L’énigme de “ l’électeur silencieux ” et de la minorité: la banque de vote traditionnelle de Mamata Banerjee pourrait renverser la vapeur

Élection au Bengale occidental 2021: Il y a de nombreux sièges, y compris à Kolkata, North 24 Parganas, South 24 Parganas, Hooghly et Howrah où les électrices sont plus nombreuses que les hommes.

Alors que les sondages du Bengale occidental se dirigent vers leur point culminant, les stratèges politiques peuvent être impliqués dans la recherche des bons calculs politiques derrière la forte participation électorale dont le BJP a prétendu bénéficier. Au Bengale, il y a 3,58,45,115 électeurs de sexe masculin et 3,40,45,313 électrices. Les femmes électrices représentent 48,71% du total des 6,98,91 751 électeurs. Tout comme le Bihar, où les électrices ont joué un rôle clé pour ramener Nitish Kumar au pouvoir, Mamata Banerjee a misé sur les femmes et les électrices musulmanes pour son retour en tant que ministre en chef pour un troisième mandat consécutif. Traditionnellement, un taux de participation élevé a principalement entraîné la perte de la présidence des CM assis.

Il y a de nombreux sièges, notamment à Kolkata, North 24 Parganas, South 24 Parganas, Hooghly et Howrah où les électrices sont plus nombreuses que les hommes. Si nous ne parlons que de 44 sièges de la phase IV, il y avait 11 circonscriptions où les électrices sont plus nombreuses que leurs homologues masculins. Dans six d’entre eux – Sonarpur Dakshin, Sonarpur Uttar, Jadavpur, Tollygunj, Behala Uttar et Behala Dakshin, les électrices ont un avantage sur les hommes. Sur ces 11 circonscriptions, le nombre total d’électeurs féminins est de 15,70,392 tandis que celui des hommes est de 15,66,161.

L’histoire n’est pas différente dans d’autres circonscriptions où les électrices sont soit presque à égalité avec les hommes, soit légèrement inférieures en nombre mais jouent un rôle décisif. Alors que le TMC a sorti le slogan “ Bangla Nijer Meyeke Chai ” (le Bengale veut sa fille) pour contrer le BJP et tirer profit de sa planche “ extérieure ”, le parti admet qu’il est confronté à une force redoutable. Le parti safran a promis de nombreuses mesures, notamment la gratuité des transports et la réservation des emplois gouvernementaux pour attirer les électrices. Notamment, les électeurs des SC / ST, qui ont voté majoritairement pour le BJP, comprennent également des femmes.

Le manque d’emplois et d’industries a contraint de nombreuses personnes, en particulier des hommes, du Bengale à se rendre au Kerala, au Tamil Nadu et à l’Andhra Pradesh à la recherche d’un moyen de subsistance. La promesse du BJP d’amener les MPME et les industries au Bengale occidental est considérée comme un espoir par les électrices, car les hommes n’auront pas à quitter l’État à la recherche d’un emploi.

Ensuite, il y a les électeurs musulmans qui représentent 27% de la population. Traditionnellement, ils avaient soutenu la gauche. Mais après 2011, ils ont largement voté ensemble pour le TMC. Le BJP a accusé le TMC de politique d’apaisement qui a également été acceptée par le stratège de sondage du TMC, Prashant Kishor, lors d’une récente discussion du Clubhouse. Selon les rapports, sur les 211 sièges remportés par le TMC en 2016, 98 sièges sont allés au TMC en grande partie à cause des électeurs musulmans. Cette fois, le TMC fait face à une compétition triangulaire en termes de banque de vote musulmane. Le Congrès conteste les sondages en alliance avec le CPIM-M et l’ISF dirigé par Abbas Siddiqui. L’entrée du débutant AIMIM dirigé par Asaduddin Owaisi a contraint Mamata Banerjee à lancer un appel commun à la minorité pour qu’elle vote solidairement pour le TMC. Le Ministre principal est également conscient de la répartition des voix minoritaires selon des critères religieux entre l’ISF, l’AIMIM et le TMC. Même un basculement de 5% dans la banque de vote musulmane ainsi qu’un changement dans le mode de scrutin des femmes peuvent considérablement entamer le rêve de Banerjee de conserver le pouvoir dans l’État, ce qui profite finalement au BJP, qui aurait polarisé l’élection sur les lignes d’Hindutva.

Alors que l’État vote pour les quatre phases restantes au cours des deux prochaines semaines, tous les yeux sont rivés sur les sondages de sortie du 29 avril et le jour du dépouillement le 2 mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.