L’énigme des quotas : la clarté nécessaire sur la définition de la couche crémeuse

La déclaration de la Cour suprême selon laquelle l’exclusion de la « couche crémeuse » des quotas ne peut pas être simplement fondée sur la force économique ouvre potentiellement une boîte de Pandore. Le tribunal suprême a estimé mardi que les personnes disposant de « revenus suffisants et en mesure d’employer d’autres personnes » devaient être traitées comme n’appartenant pas à la classe arriérée. Il a également déclaré que la promotion sociale, l’augmentation de l’emploi dans les services gouvernementaux, etc., jouaient un rôle égal dans la décision du statut de « couche crémeuse » ; cela pourrait encore brouiller le débat sur les quotas.

Un ménage OBC avec un revenu important peut-il donc faire valoir qu’un manque de « promotion sociale » peut être considéré comme un facteur pour l’empêcher d’être classé dans la « couche crémeuse » ? Le tribunal suprême doit clarifier davantage et définir ce qui constituerait un « être socialement avancé », en dehors de ce qui est déjà prévu par l’arrêt Indra Sawhney. Compte tenu de la difficulté à définir cela, la meilleure solution, bien sûr, est de s’appuyer sur un critère économique d’exclusion des quotas. Avec le seuil de revenu de la couche crémeuse (actuellement à Rs 8 lakh par an) pour révision – il y a eu des rapports d’un seuil annuel de Rs 12 lakh en cours d’examen, bien que le Centre n’ait rien indiqué jusqu’à présent – cela favoriserait les OBC à le coût des catégories non réservées ; Gardez à l’esprit que le quota EWS de 10% du Centre pour la catégorie sans réserve limite l’admissibilité au revenu à Rs 8 lakh par an. Une «couche crémeuse» de Rs 12 lakh pour les OBC signifie que, alors que le revenu moyen des ménages a augmenté de 14% entre FY17 et FY20 – la pandémie aurait certainement entamé le taux de cette croissance au cours de FY21 – le seuil de revenu pour l’exclusion de la réservation OBC serait être fixé à 33 % de plus. Un énorme 80 % des ménages du pays gagnent moins de Rs 8 lakh par an et plus de 95 % gagnent moins de Rs 12 lakh.

Le tribunal suprême doit être conscient de l’effet de la politique de quotas concurrentiels. Si le courant politique qui prend de l’ampleur balaie le plafond de 50 % sur les quotas globaux institué par l’arrêt Indra Sawhney, le mérite subira un coup dur dans le pays. Dans un tel contexte, tout ce qui donne lieu à plus de demandes de quotas doit être évité. Alors que la classe politique n’hésite pas à traire la vache des castes, les tribunaux n’ont pas été entièrement irréprochables. Il y a eu de nombreux jugements problématiques dans le passé – de la Haute Cour de Bombay faisant place à la violation du quota de 50%, dans le contexte de la loi de réserve Maratha du Maharashtra (qui a été déclarée inconstitutionnelle par la cour suprême plus tôt cette année) à la Cour suprême L’arrêt Ajay Kumar Singh (1994) de la Cour, qui autorisait les réserves dans l’enseignement supérieur qu’Indra Sawhney avait proscrites. En effet, dans Ajay Kumar Singh, la Cour a même considéré les cours de médecine post-universitaire comme « pas des surspécialités » aux fins de la réservation des admissions. Dans KL Narasimhan, il a démoli le concept des notes en tant que métrique du mérite ; la Haute Cour du Karnataka est allée plus loin en juin 2019, dans le cas de la réservation dans les promotions.

Pour que l’Inde fasse les progrès dont elle a besoin dans la quatrième révolution industrielle, les réserves doivent être fortement ciblées, voire supprimées, au profit de ceux qui en ont le plus besoin. Le pouvoir judiciaire, comme les autres, doit s’assurer que nous n’avons pas de réserves à perpétuité, et cela aussi pour les groupes dominants.

