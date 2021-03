L’énigme douce: le sucre peut être l’ennemi selon de nombreuses modes de régime, mais l’éviter complètement n’est pas une bonne idée

Le sucre n’a peut-être pas beaucoup de propriétés en matière de santé, mais sa principale propriété est de transmettre la saveur

Le problème avec les régimes à la mode, c’est qu’ils sont souvent soutenus par des recherches creuses. Le mot «mode» précède de telles habitudes et pourtant cela n’empêche pas des millions de personnes d’y affluer, comme si un mantra magique allait faire à leur corps ce que des milliers d’années de preuves empiriques ont montré se comporter autrement. Le corps fonctionne d’une certaine manière et les tentatives de le bricoler dans le sens extrême du terme produisent des résultats drastiques et soudains. Mais le plus souvent, bien que ces résultats soient de courte durée, les répercussions peuvent s’aggraver beaucoup plus longtemps et refaire surface même des décennies après.

L’une de ces tendances consiste à éviter complètement le sucre. Maintenant, accrochez-vous à votre angoisse criblée de glucides et permettez-moi d’élucider. Le sucre est, je l’admets, la drogue la plus légale au monde, une avec une avance considérable sur la deuxième drogue la plus légale: la caféine. Il n’y a pas de contrôle sur ce que l’on ajoute à leurs produits même si l’alcool et la nicotine sont taxés. Et le cannabis? Ne commençons même pas. Mais le sucre et la caféine franchissent toutes les portes, même pas subrepticement, mais effrontément et sans vergogne, comme si leurs noms figuraient en tête de la liste VIP.

Dans un monde de plus en plus obèse à chaque siècle, et en particulier dans notre pays, qui est en proie à la malnutrition et aux maladies de la richesse en même temps, la consommation consciente est le seul moyen de prévenir les dommages à long terme. Je comprends donc la nécessité de réduire le sucre, de surveiller la caféine et de prendre des mesures pour manger et vivre plus sainement.

Mais éliminer tout le sucre n’est pas une bonne idée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, certains ne sont pas mauvais, nous devons juste être conscients de la quantité que nous consommons. C’est pire quand les gens le remplacent par des alternatives comme l’aspartame et pensent qu’ils font une faveur à leur corps en buvant des canettes de sodas et de boissons sans calories. D’autres passent à la stévia, qui est peut-être meilleure, mais qui n’offre pas la même richesse savoureuse. Peu de gens s’en tiennent aux vrais produits et réduisent simplement l’apport global, ce qui est la chose la plus intelligente à faire. Le sucre n’a peut-être pas beaucoup de propriétés en matière de santé (enfin, il en a, mais gardons cela de côté pour l’instant), mais sa principale propriété est de transmettre la saveur. Trop peu et un dessert peut sembler trop fade.

La même chose se produit quand on est avare de sel ou de l’élément acide. Ce sont des catalyseurs basiques pour nos récepteurs sensoriels et, sans eux, d’autres saveurs (qui sont principalement olfactives) semblent faibles et diluées. Le chocolat est plus chocolaté lorsqu’il est teinté de sel, le jus de pastèque est rehaussé d’une touche de jus de citron. De la même manière, le sucre apporte de nombreuses saveurs à l’avant. Ce ne sont pas que des trucs de grand-mère, il y a de la science biochimique derrière.

Il en va de même pour les glaces, les shakes, les sodas, les mixers, les chocolats et les desserts – tous ont besoin de sucre. Certains plus, certains s’en tirent avec moins, mais limiter la teneur en sucre non pas par goût, mais en mesurant sur une échelle de calories est la façon la plus ennuyeuse de concevoir un produit. Malheureusement, de nombreuses marques semblent vouloir le faire précisément. Les sachets de protéines de la nouvelle marque Habbit sont les seuls à ne pas avoir le goût d’un cocktail de laboratoire d’acides aminés.

Cependant, avec leur crème glacée (vendue sous le surnom de « Wise Cream » * shuddder *), dans le frisson d’être en dessous de 40 calories par portion, je pense qu’ils ont oublié de goûter le produit final, ce qui , bien que crémeux, avait l’intrigue de saveur du carton. Franchement, je préfère obtenir une bonne glace avec toutes ses qualités calorifiques sucrées et crémeuses (Naturals me vient à l’esprit; Venezia est une autre marque que j’ai récemment essayée à l’ambassade d’Italie et que je recommande vivement). Mais au lieu de me gaver tous les jours, je le réduirais à une fois par semaine (ou quinzaine) et aurais un vrai régal à part entière plutôt qu’une tasse compromise de «ressemble à de la glace».

La même logique que j’étends aux colas et aux desserts. Ayez la vraie affaire. Juste avoir moins et moins fréquemment. Penser que vous pouvez manger plus de quelque chose simplement parce qu’il contient moins de calories n’est pas la bonne façon d’aborder la santé. La joie de savourer quelque chose et comment cela se montre le mieux, même s’il en est ainsi avec du sucre ou du sel, peut devenir une indulgence limitée. La fréquence baissée la rendra très attendue et cette joie, au mieux éphémère, sera au moins réelle.

L’écrivain est un sommelier

