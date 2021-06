L’énigme du commandement du théâtre en Inde – The Financial Express

Il est rapporté que le PMO a chargé le CDS d’achever la mise en œuvre des « commandes de théâtre » d’ici 2022. (Image de représentation : AP)

Par le maréchal de l’air M Matheswaran (retraité),

Au cours des deux dernières semaines, divers médias ont fait état de la formation imminente de commandements de théâtre en tant qu’étape critique vers l’amélioration de la cohésion et de l’efficacité de l’armée indienne. L’un des journaux a même laissé entendre que l’IAF était réticente à soutenir le commandement intégré du théâtre. C’était probablement une nouvelle délibérée et artificielle. Lorsque le CDS a été nommé le 1er janvier 2020, l’amélioration de l’articulation et la création de commandements de théâtre ont été ses tâches prioritaires. Il y a un sentiment d’empressement à faire passer les réformes du « commandement intégré du théâtre ». Cependant, le MOD a raison d’apporter un sentiment d’équilibre lorsqu’il a reconnu la semaine dernière que davantage de délibérations sont nécessaires et que la question ne peut pas être précipitée.

La question du « CDS et des commandements de théâtre » a animé les discussions militaires et sécuritaires au cours des deux dernières décennies depuis le rapport du Groupe des ministres en 2001 sur la gestion de la défense. La nomination définitive du CDS est un grand pas vers la réalisation de réformes et de restructurations attendues depuis longtemps. Bien qu’il existe de nombreux domaines tels que l’intégration service-MOD, la gestion du renseignement, l’optimisation de la main-d’œuvre, l’entraînement conjoint, etc. Il n’y a aucune ambiguïté que la nature de la guerre moderne nécessite l’articulation et, par conséquent, le commandement du théâtre comme la forme la plus efficace pour poursuivre la guerre. S’il est certain que beaucoup de travail et de réflexion ont dû être faits au niveau de la direction des trois services, IDS et CDS, on a toujours l’impression que le concept est bousculé alors qu’il manque encore de clarté dans termes de structure, de contrôle opérationnel et de divers aspects des forces à tenir et à entraîner.

Pendant près de soixante-dix ans, les trois chefs de service ont fonctionné en tant que commandants opérationnels ainsi que chefs d’état-major. Le passage au système de commandement du théâtre modifiera radicalement leurs positions et leurs rôles. Cela devra être fait avec soin en établissant et en opérationnalisant de nombreuses étapes intermédiaires. Le plus important d’entre eux est l’établissement d’une philosophie opérationnelle interarmées et de processus de planification opérationnelle interarmées. A cela s’ajoute l’énorme problème de la rationalisation des nominations aux cadres supérieurs, de l’optimisation des effectifs, de la politique des commandants de théâtre et des commandants de composantes, et de la formation des états-majors interarmées.

Il est rapporté que le PMO a chargé le CDS d’achever la mise en œuvre des « commandes de théâtre » d’ici 2022. Il y a une faille fondamentale dans ce processus de réflexion. La création des “Theatre Commands” est une énorme transformation de l’armée indienne qui aura un impact majeur sur les aspects opérationnels, technologiques, structurels, financiers et des ressources humaines. Cela changera également les structures de commandement et de contrôle de manière importante. Un tel changement ne peut être précipité avec la seule étude mandatée par la CDS. Cela doit être fait par un comité mandaté par le parlement sur le modèle du comité Goldwater-Nichols. Un tel comité devrait définir en détail la structure de commandement, la chaîne de reporting, le développement des ressources, l’optimisation des effectifs, etc. Quelle sera la chaîne de reporting du commandement ? Ce seront les commandants de théâtre au ministère de la Défense à travers le CDS, ce qui sera un changement majeur pour le MOD. Cela exige nécessairement la bonne intégration du quartier général de service avec le MOD comme condition préalable aux réformes du commandement de théâtre.

Il y a un aspect opérationnel plus important qui doit être pris en considération. Dès l’indépendance, l’approche centrée sur la terre de l’armée a dominé le processus de réflexion stratégique de l’Inde. Influencées par notre insistance politique sur la défense uniquement, nos stratégies opérationnelles ont été contraintes par une approche défensive et réactive et une sous-exploitation des avantages de la puissance aérospatiale et maritime. L’Inde n’a pas besoin de commandements de théâtre si elle doit continuer sur la même trajectoire défensive. Les guerres modernes sont fortement dominées par les capacités aérospatiales qui peuvent punir, dissuader, contraindre et imposer la paix. Le commandement du théâtre est plus une question de combat efficace que la question de l’optimisation en termes de coûts et de main-d’œuvre. Malheureusement, la plupart des commentaires se concentrent sur ce dernier. Ce qui est plus important pour l’efficacité du commandement de théâtre, c’est la centralité de la puissance aérospatiale qui doit être comprise.

Un commandement de théâtre est intrinsèquement adapté à la puissance de projection. Un concept de commandement de théâtre centré sur la défense contre le Pakistan et la Chine uniquement est problématique. En tant que pays, nous aspirons à être une grande puissance et à avoir notre mot à dire dans la gouvernance mondiale. Rien de tout cela ne viendra sans la puissance militaire nécessaire. Bien sûr, nous n’avons pas besoin de singer aveuglément les formats des autres pays. Mais nous devons étudier attentivement leurs systèmes pour tirer les bonnes leçons. Les États-Unis sont une hégémonie mondiale qui exploite près de 800 bases à l’étranger. Ses commandes de combattant projettent la puissance pour maintenir ses avantages. La récente restructuration des commandes de théâtre en Chine est instructive et diffère du modèle américain. L’Inde a besoin de projeter de la puissance dans ses domaines d’intérêts stratégiques, qui sont à peu près la plupart de l’Asie.

Compte tenu des défis de se précipiter dans la restructuration des commandements opérationnels, il serait plus sûr et judicieux de travailler sur les commandements fonctionnels déjà existants et proposés. Le commandement des forces stratégiques et le commandement d’Andaman Nicobar fonctionnent déjà comme des commandements unifiés. Le cyber commandement, le commandement des forces spéciales et le commandement aérospatial proposés pourraient être établis et étendus. Ces cinq commandements peuvent être perfectionnés, et les leçons apprises seraient utiles pour sauter par la suite dans les commandements unifiés opérationnels. Cela donnera aussi le temps de repenser les propositions actuelles pour une meilleure viabilité. L’idée d’un commandement de théâtre maritime unique pour l’ensemble du domaine maritime paraît absurde.

(L’auteur est un ancien chef d’état-major adjoint de la Défense intégrée. Il est actuellement président de la Peninsula Foundation. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

