L’énigme du Myanmar: l’Inde doit être prudente

Par Amb P Stobdan

La réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Londres a mis en évidence la crise du Myanmar – ce que le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a décrit comme un problème géopolitique pressant comparable à la Russie, la Chine et l’Iran. Les ministres ont regardé une mise à jour vidéo du gouvernement d’unité nationale du Myanmar (NUT) récemment formé, qui a également exprimé sa solidarité avec le gouvernement exilé par le biais d’un communiqué conjoint, et a annoncé des sanctions ciblées contre la junte.

Auparavant, le sommet du Quad a également discuté du Myanmar, bien qu’il ait publié une déclaration modulée «soulignant la nécessité urgente de restaurer la démocratie».

Une campagne diplomatique aussi médiatisée sur le Myanmar ressemble à un jeu géopolitique plus vaste dont la dimension n’est pas encore claire. Ce qui est intéressant, c’est que le Royaume-Uni, dans son avatar post-Brexit, prend le manteau de cette crise comme une grande enchilada pour démontrer sa dextérité coloniale passée et son coup de fouet en Asie.

Le Myanmar fait également parfaitement partie de l’agenda principal des États-Unis en tant que meilleur moyen d’affronter la Chine – il n’est pas clair si cela fait partie de l’agenda de Quad. Mais, de toute évidence, une série de travaux préparatoires semble déjà en cours, y compris la formation d’un gouvernement en exil, son intention de former une armée de l’Union fédérale comprenant des transfuges, des groupes rebelles et des volontaires. Un éventail d’une coalition de groupes armés ethniques semble émerger, en plus de redonner de l’énergie au groupe rebelle Karen (un mandataire britannique) pour saigner l’armée, et ainsi de suite.

Un nouveau récit se déroule en Occident pour la naissance d’un nationalisme inclusif et la création d’un État démocratique du Myanmar où les non-bouddhistes (chrétiens, musulmans et autres) ne sont pas confrontés à la discrimination institutionnelle.

La scène est certainement préparée pour de plus grandes choses. Est-ce destiné à déraciner la junte birmane ou y a-t-il quelque chose au-delà?

Le ministre S Jaishankar aurait discuté de la question à Londres avec Antony Blinken, Dominic Raab et Heiko Maas. Mais il sait bien que le Myanmar est d’une importance stratégique vitale pour l’Inde, car il a décrit une fois l’importance unique du pays pour l’Inde en raison de sa situation géographique différente. Le pays faisait autrefois partie de l’espace indien Swarna Bhumi qui a glissé dans l’isolement au détriment de l’Inde pour des raisons incontournables.

L’Inde est également pleinement consciente du rôle primordial de l’armée dans la politique du Myanmar, de sa réalité géopolitique; a) partage de longues frontières avec la Chine et l’Inde; b) la majorité (73%) des Birmans oscille peu de contrôle sur 50% du territoire du pays habité par 135 minorités ethniques, et c) l’héritage de multiples insurrections héritées qui a été alimenté plus tôt par la monarchie et plus tard par les Britanniques.

Ces Birmans ont souffert d’un sentiment instinctif de paranoïa de perdre leur souveraineté et leur identité au profit de la Chine et de l’Inde, car ils ont aussi parfois évité tout contact avec le monde extérieur.

Nous savons à quel point le facteur chinois a scellé singulièrement le destin du Myanmar. Pendant toutes ces décennies, Pékin a pleinement exploité le comportement idiosyncratique du Myanmar tout en utilisant tous les moyens, diplomatiques et économiques, en tant que condition sine qua non, pour faire du pays la porte d’entrée plutôt que la porte arrière pour empêcher l’entrée du lobby anglo-américain à Yangon qui Pékin pensait que cela constituerait une menace pour son ventre vulnérable du sud.

Il est vrai que les dirigeants birmans, militaires ou civils, ont défendu les intérêts de Pékin dans le plus grand respect; ils entretenaient également une ferveur nationaliste xénophobe contre la Chine. Ils sont instinctifs et profondément enracinés.

Cela ne signifiait cependant pas automatiquement les Indiens adorés des Birmans. Les liens avec l’Inde sont restés encore plus controversés malgré le lien Theravāda, principalement en raison de l’animosité raciale (Kala-Admi), des exploiteurs (Chettiar, Marwari), communaux dus aux musulmans (Bengalis / Rohingyas), et du fait que les Indiens étaient trop obséquieux, dangereusement soumis et servile aux puissances étrangères – agissant comme des motivateurs pour les efforts missionnaires – quelque chose que les Birmans détestaient.

La plupart des Indiens ont été chassés entre 1930 et les années 1960. Mis à part le cas des Rohingyas, leur vision de l’Inde n’a pas changé depuis.

Cependant, il est difficile d’imaginer comment le Myanmar est tombé dans les genoux de la Chine malgré des liens culturels partagés, une longue frontière et l’héritage commun du Raj britannique avec l’Inde.

Parmi les pas de folie, la douleur occasionnelle de New Delhi pour avoir joué la carte pro-démocratie (1988), qui a reçu les applaudissements du monde occidental, mais a suscité une forte antipathie parmi les Birmans dans la mesure où ils considéraient l’Inde comme une menace militaire pour le Myanmar. Agacé Yangon s’est même une fois tourné vers Islamabad pour une aide militaire, en plus d’embrasser un large éventail de soutien chinois.

Depuis les années 1990, les impératifs de sécurité nationale ont nécessité la réparation des barrières avec la junte qui a en fait payé un dividende important. Ce qui se présente aujourd’hui est une politique indienne pragmatique d’une approche à deux voies consistant à maintenir un engagement constructif avec la junte tout en poursuivant un soutien normatif général pour la restauration de la démocratie.

À un moment où le Myanmar a commencé à occuper une place importante dans les domaines critiques de la politique indienne «Act East», New Delhi devrait s’abstenir de rejoindre le train en marche occidental. L’Inde ne peut tout simplement pas se permettre d’ennuyer un autre voisin.

D’une part, le rôle de l’armée au Myanmar ne peut être souhaité, alors que le statut bien ancré de la Chine dans le pays est soutenu même par le leader démocratique Aung San Suu Kyi. Le coup d’État militaire actuel reflète probablement l’équilibre interne des forces, une interaction nécessaire pour sauvegarder la souveraineté du pays.

Soutenir les valeurs démocratiques, aussi souhaitables soit-elles, n’est pas nécessairement la priorité de l’Inde. New Delhi a tiré les leçons de son action précédente. Ses objectifs doivent être uniquement guidés par le principal intérêt d’assurer la stabilité le long de ses frontières dans le Nord-Est.

L’Inde a toutes les raisons de contrer l’incursion stratégique de la Chine dans le golfe du Bengale. Mais l’Occident peut avoir d’autres objectifs que le déracinement de la junte. En fait, la véritable contestation au Myanmar semble davantage porter sur l’expansion de la cause missionnaire anglo-saxonne qui pourrait démentir les propres objectifs de l’Inde. Sans l’intérêt commun de saper la Chine, l’Occident pourrait avoir moins d’appétit pour entrer dans le bourbier du Myanmar, semblable au chaos afghan.

Pour souligner, le Myanmar suit toujours un système politique compatible avec les traditions culturelles asiatiques en accord avec les vertus du bouddhisme et de l’hindouisme. La démocratie pour les Birmans ne consiste pas à apprécier les droits individuels, mais à assumer une obligation dharmique et un sens du devoir envers l’État que l’Occident qualifie d’antidémocratique.

Ne vous méprenez pas, la politique du Myanmar consiste à défendre le bouddhisme. L’Occident met en place un nouveau récit selon lequel ce n’est pas le cas et qu’il peut être modifié. Et, la résistance anti-coup d’État actuelle est une couverture politique pour briser l’interaction intrinsèque entre la communauté sangha, la politique et l’État. C’est une tentative renouvelée, sous le couvert de la démocratie, de démolir la sangha de l’État afin de promouvoir les intérêts des musulmans, des chrétiens et d’autres.

Ce qui manque, c’est l’incapacité de l’Inde à exploiter son propre avantage, à trouver une manière originale de remédier aux lacunes conceptuelles de la réflexion politique qui pourrait susciter un plus grand enthousiasme chez les Birmans à rechercher des affinités plus étroites au sein de l’Inde.

(L’auteur est Senior Fellow au Delhi Policy Group, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. Courriel: pstobdan@gmail.com)

