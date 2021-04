L’énigme du satellite en bande C et du spectre 5G

Ils citent l’exemple du régulateur de Hong Kong (l’Office of the Communications Authority) dont les études ont établi cette exigence.

En Inde, le spectre des télécommunications est une bande fertile de fréquence interminable de différends et de controverses, justifiant même parfois l’intervention de la Cour suprême.

Qu’il s’agisse de l’annulation stupéfiante par la Cour suprême de plusieurs licences mobiles en raison des aspects du spectre ou du différend GSM-CDMA antérieur ou de la controverse sur le spectre de la bande S Dewas, ce pays a tendance à générer des questions et des débats inutiles sur les questions traitées. beaucoup plus objectivement et à l’amiable dans d’autres régimes.

Actuellement, des débats animés font rage autour de ce qu’on appelle le spectre de la bande C (fréquences radio dans les bandes 4 GHz et 8 GHz) et les camps en guerre impliqués sont les opérateurs de satellites et de radiodiffusion en place, opposés aux nouveaux et futurs opérateurs de la technologie 5G.

Une partie de la bande – de 3,7 GHz à 4,2 GHz – a été et est toujours utilisée par les radiodiffuseurs et les opérateurs multi-systèmes (MSO) pour fournir des services par câble et satellite (C&S) depuis plus de deux décennies conformément à la la politique d’attribution du spectre du gouvernement, le Plan national d’attribution des fréquences 2018 (NFAP) – qui lui-même est aligné sur l’organisme mondial, le Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications.

Une partie de la bande C, en particulier de 3,3 GHz à 3,6 GHz, est globalement le « spectre moyen de bande » convoité, réservé par le NFAP pour l’attribution aux opérateurs 5G. Cette bande est extrêmement importante pour la nouvelle technologie 5G. Selon l’organisme faîtier mondial des opérateurs de téléphonie mobile, la GSMA, la bande de spectre représente «un point d’équilibre entre la couverture et la capacité qui fournit l’environnement parfait pour la première connectivité 5G».

À proprement parler, il n’y a aucune difficulté dans la situation ci-dessus et une «coexistence pacifique» est sûrement possible et les deux technologies pourraient prospérer et se développer sainement. En effet, il existe une séparation ou «bande de garde» de 100 MHz entre les deux technologies pour exclure les possibilités de toute interférence. Il va sans dire que toute interférence entre les fréquences de différentes technologies nuirait directement à la qualité de service pour les clients des services par satellite / radiodiffusion ainsi que des services de télécommunications, et conduirait à une situation inacceptable.

Il est incontestable que l’Inde doit déployer rapidement des réseaux 5G de bonne qualité pour les clients ainsi que pour accélérer notre développement économique global dans les multiples secteurs verticaux de la santé, de la fabrication, de l’industrie 4.0, du transport et de la logistique, etc. Par conséquent, la disponibilité d’un spectre moyen de bande adéquat est un besoin très critique pour la nation.

Les experts du monde entier conviennent généralement que pour fournir des services 5G efficaces, il faut disposer de 80 à 100 MHz par opérateur. D’une manière générale, plus le spectre est élevé, meilleure est la qualité de service en termes de vitesse, de fiabilité, etc. En Inde, la Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) avait également récemment déclaré (selon les médias) qu’un opérateur devrait avoir au moins 80 MHz chacun dans la bande médiane.

Hong Kong, Singapour et la Malaisie, avec des climats similaires à ceux de l’Inde, offrent des cas d’allocation intéressants.

Hong Kong a attribué 300 MHz (3,3 GHz à 3,6 GHz) pour la 5G. La Chine est similaire, bien que 3,3 GHz à 3,4 GHz soient réservés pour une utilisation partagée. À Singapour, 225 MHz sont attribués (3425 MHz à 3650 MHz) et seules deux licences 5G sont attribuées – l’une à Singtel et l’autre à une coentreprise de ses rivaux ORM. Chacun a reçu 100 MHz en 3,5 GHz. En outre, le régulateur de Singapour a conseillé à la 5G et aux opérateurs de satellites d’utiliser des filtres passe-bande (BPF) appropriés pour répondre à la bande de garde réduite de 50 MHz entre les deux services. En Malaisie, une seule entité, qui est un consortium de licences multiples, se voit attribuer 100 MHz de 3,5 GHz.

De toute évidence, la prise en compte de tous les cas ci-dessus (sources: GSMA et GSA) ne fournit pas de solution car il y a autant de pays fournissant 300 MHz ou moins que le nombre de pays fournissant 400 MHz ou plus.

Le cas des États-Unis est d’un intérêt particulier. Là, après discussion, dialogue et incitations, la Federal Communications Commission (FCC) a persuadé plusieurs opérateurs de satellites en place de quitter leur spectre en bande C pour une énorme compensation de près de 10 milliards de dollars. Même avec cela, certains opérateurs ne sont pas d’accord et il existe un risque de litige pour faire valoir les droits contractuels de l’opérateur historique.

Il faut comprendre que le secteur C&S est important pour les services de communication et de divertissement du pays qui atteignent 207 millions de foyers TV dans les zones rurales et urbaines. Le secteur comprend 911 chaînes de télévision enregistrées, toutes transmises par des satellites en bande C et reçues simultanément par 1 701 opérateurs de plates-formes de distribution (DPO) enregistrés répartis dans toute l’Inde. Le secteur fournit des emplois directs et indirects à près de 2 millions de personnes. La consommation de médias par habitant par le biais de la télévision a augmenté au taux de 6,7% TCAC de 2018 à 2020, pour atteindre environ 4,2 heures par jour. Un secteur économique aussi important ne doit pas être perturbé. L’importance de la bande C pour un besoin de transmission par tous temps dans un environnement tropical comme l’Inde est bien plus importante que dans des environnements non tropicaux comme les États-Unis, l’Europe ou le Moyen-Orient.

Selon le NFAP 2018, les fréquences en bande C de 3,3 GHz à 3,6 GHz (soit 300 MHz) sont réservées à la 5G. De toute évidence, cela pourrait être insuffisant pour les quatre opérateurs de téléphonie mobile en Inde, et il y a des rumeurs selon lesquelles la bande de garde de 100 MHz entre 3,6 GHz et 3,7 GHz est envisagée pour donner à la 5G. Ce faisant, il est évident que chaque opérateur de téléphonie mobile pourrait obtenir 100 MHz dans le spectre moyen de la bande, ce qui est un bon quantum pour fournir des services de haute qualité.

Cependant, le mouvement ci-dessus a causé beaucoup de consternation et d’alarme dans le secteur C&S car ils craignent que l’émission hors bande inévitable (OBE) interfère avec leur bande satellite de 3,7 GHZ à 4,2 GHz, car les signaux 5G seraient loin plus puissant et omniprésent par rapport aux signaux satellites. Ils soutiennent qu’une séparation de 100 MHz est essentielle entre les services 5G et les services par satellite afin d’assurer la continuité des signaux satisfaisants dans les bandes de 3,7 GHz à 4,2 GHz. Ils citent l’exemple du régulateur de Hong Kong (l’Office of the Communications Authority) dont les études ont établi cette exigence.

Alors que les camps C&S et 5G ont une position complètement opposée dans ce domaine, il existe un camp modéré qui suggère que le gouvernement pourrait travailler sur 80 MHz par opérateur 5G comme conseillé par de nombreuses autorités, et ce faisant, il serait nécessaire de ne prendre que jusqu’à 20 MHz sur la bande de garde de 100 MHz, ce qui pourrait représenter une situation de qualité acceptable en ce qui concerne les brouillages entre les deux technologies. Cependant, le secteur des satellites s’oppose avec véhémence même à cela, car cela cause des interférences nuisibles comme le montrent certaines études.

Chaque camp a sa propre justification bien fondée. En fin de compte, une résolution politique durable devrait être fondée sur un juste équilibre entre les aspects d’équité et de respect des droits des acteurs existants et la nécessité de progresser grâce à l’adoption de nouvelles technologies. Il n’est pas nécessaire et ne devrait pas y avoir de perturbations ou de perturbations pour les occupants légaux existants et leurs clients. La coexistence pacifique de tous est le but, et en s’inspirant du FCC américain, il pourrait y avoir des discussions saines pour déterminer une voie acceptable pour aller de l’avant grâce à des incitations appropriées. Le gouvernement pourrait bien déclarer, comme Marlon Brando dans Le Parrain: «Je vais leur faire une offre qu’ils ne peuvent refuser!»

