L’énigme du SEP: la mesure fiscale destinée aux entreprises numériques doit résoudre des questions clés

Par Rajendra Nayak

Les règles fiscales internationales ont été conçues au début du XXe siècle, alors que les activités génératrices de profit étaient encore «briques et mortier». Dans l’environnement actuel, les entreprises peuvent avoir des engagements économiques importants avec les consommateurs et les utilisateurs d’une juridiction sans y être physiquement présentes.

Trois caractéristiques des modèles commerciaux hautement numérisés – une échelle sans masse, une forte dépendance aux actifs immatériels et le rôle des données et de la participation des utilisateurs – fonctionnent ensemble pour permettre la création de valeur. Par exemple, certains modèles commerciaux hautement numérisés peuvent solliciter des contributions substantielles et une utilisation active d’une plate-forme Web par les résidents d’une juridiction, générant une valeur substantielle pour une entreprise mais, en vertu des règles fiscales actuelles, cette juridiction peut ne pas avoir de taxe. directement sur tout revenu de cette entreprise.

Certains de ces modèles commerciaux peuvent faciliter un grand nombre de transactions entre personnes au sein d’un même pays, générant de la valeur pour l’entreprise sans créer de droit fiscal pour l’utilisateur ou la juridiction du marché, malgré l’impact très localisé de l’utilisation de la plate-forme. Une telle participation à distance dans une économie, sans présence physique imposable, est au cœur du débat sur la fiscalité numérique.

L’introduction de la «présence économique significative» ou SEP dans la législation fiscale indienne est motivée par l’idée que la numérisation de l’économie et d’autres avancées technologiques ont permis aux entreprises commerciales d’être fortement impliquées dans la vie économique de l’Inde sans présence physique significative. En vertu de cette règle, la présence imposable d’une entreprise non résidente se produirait sur la base de la preuve d’une interaction délibérée et durable avec la juridiction.

Ceci est défini en fonction des revenus générés par les clients indiens ou du nombre d’utilisateurs en Inde. Le seuil monétaire pour déterminer ce lien a récemment été notifié comme des revenus annuels de 20 millions de roupies ou plus, et le seuil de base d’utilisateurs a été fixé à 300 000 ou plus. La règle est entrée en vigueur le 1er avril 2021.

Il est peu probable que la règle SEP ait un impact immédiat sur les entreprises multinationales qui pourraient être éligibles à la protection dans le cadre du réseau de conventions fiscales de l’Inde. Étant donné que les droits d’imposition dans les conventions fiscales bilatérales existantes sont liés au fait d’avoir une présence physique dans une juridiction, cela empêcherait l’Inde d’appliquer la règle SEP nationale. En outre, compte tenu de l’élargissement récent du champ d’application du prélèvement de péréquation pour couvrir un large éventail de transactions de commerce électronique, il est probable que nombre de ces transactions seraient couvertes par le prélèvement et donc exonérées d’impôt sur le revenu.

Les revenus ou la base d’utilisateurs peuvent être un facteur de base, mais, pris isolément, ces facteurs peuvent-ils démontrer une interaction délibérée et durable avec une juridiction? En outre, les seuils pour les facteurs de base semblent également être assez bas compte tenu de la taille de la base d’utilisateurs potentiels en Inde et de la capacité de la plupart des entreprises numériques à atteindre une échelle dans un laps de temps très court.

Cela peut imposer des charges lourdes aux entreprises numériques relativement petites et moyennes, ce qui a un impact sur leur croissance, ce qui, à son tour, peut avoir des implications sur la concurrence. Même dans une situation où un contribuable a un SEP en Inde, seuls les bénéfices imputables au SEP peuvent être imposés. Par conséquent, toute solution qui cherche à résoudre le lien doit également aborder la question étroitement liée de la répartition des bénéfices, sinon elle est vouée à l’échec – avec une augmentation probable de l’incertitude et de la controverse sans augmentation significative de la répartition des revenus. Le critère des fonctions humaines significatives pertinentes pour la prise en charge des risques et la propriété économique des actifs dans le cadre des activités numériques peut ne pas être suffisant pour garantir une attribution de bénéfices au SEP. Le gouvernement devrait donc examiner comment le principe de pleine concurrence peut être appliqué à un PES.

Au cours des dernières années, le Cadre inclusif OCDE / G20 a progressé dans l’élaboration d’une solution mondiale et a proposé un système à deux piliers. L’Inde s’est engagée à mettre en œuvre la solution mondiale. Un consensus mondial devant émerger sur la nouvelle division des droits d’imposition, on pourrait espérer que certaines de ces mesures unilatérales de droit fiscal interne sont au mieux des solutions provisoires et seraient annulées en temps voulu ou seraient appliquées dans des circonstances plus ciblées.

Associé (Services fiscaux internationaux), EY Inde

Les opinions sont personnelles

