L’énigme, la croissance et l’expansion de l’IDFA d’Apple – WWD

Poshmark a réussi à développer son marché de la revente sociale, dépassant les estimations des analystes ainsi que ses propres prévisions pour le trimestre. Mais l’activité, impactée par les modifications apportées à la plate-forme iPhone, a enregistré une forte baisse de ses bénéfices ajustés.

Poshmark a généré des revenus nets de 81,8 millions de dollars au cours du deuxième trimestre se terminant en juin, dépassant les attentes de 80,3 millions de dollars ainsi que les prévisions de la société, qui se situaient entre 79 et 81 millions de dollars.

Alors que les chiffres de l’entreprise montrent une croissance continue, elle arrive à un rythme plus lent. Le chiffre d’affaires et le GMV ont augmenté de 22 % et 25 %, respectivement, par rapport à la même période l’année dernière. Au premier trimestre, l’augmentation d’une année sur l’autre a montré 42 % du chiffre d’affaires et 43 % du GMV.

Pendant ce temps, Poshmark a enregistré une perte par action de 0,04 $, ou 2,9 millions de dollars, contre 61 cents au deuxième trimestre de l’année dernière, et le bénéfice ajusté s’est élevé à 6,1 millions de dollars avec des marges de 7,4%, une baisse par rapport aux 23,7 millions de dollars de l’année- il y a trimestre.

Les actions ont chuté de 5,6% dans les échanges après les heures normales mardi sur les nouvelles.

Les chiffres racontent une histoire complexe, surtout ce trimestre, car les problèmes externes du secteur technologique au sens large ont influencé la plate-forme, en particulier sur mobile.

“Nous avons été l’une des premières plateformes de commerce électronique à parier sur le mobile”, a déclaré le fondateur et PDG Manish Chandra à WWD, expliquant que l’entreprise a commencé comme une seule application iPhone avant de devenir un site Web.

Toujours une entreprise axée sur le mobile, elle est sujette à des modifications apportées par les fournisseurs de plates-formes de smartphones, en particulier Apple et ses mises à jour de confidentialité “IDFA”. Plus tôt cette année, le fabricant de l’iPhone a publié des mises à jour qui entravent le suivi par les spécialistes du marketing numérique en leur demandant d’obtenir l’autorisation des utilisateurs pour collecter des données.

Selon Anan Kashyap, directeur financier sortant de l’entreprise, les dépenses de marketing numérique ont grimpé en flèche, avec “32 millions de dollars au deuxième trimestre 2021, soit une augmentation de 179% par rapport aux 11 millions de dollars du deuxième trimestre 2020”, a-t-il déclaré lors de l’appel des résultats mardi.

La raison : IDFA.

“Au cours du deuxième trimestre, à l’instar d’autres qui utilisent le marketing numérique, nous avons commencé à voir l’impact de l’IDFA, qui a effectivement augmenté le coût de la publicité mobile en raison d’une efficacité moindre lors de l’exécution de programmes de marketing ciblés”, a-t-il expliqué. « Parce que notre mix marketing est très diversifié et adaptable, nous justifions de nous concentrer sur des canaux d’acquisition d’utilisateurs à fort retour sur investissement ainsi que d’investir [in] stratégies de l’entonnoir supérieur, telles que la télévision et l’influence des partenariats pour contrer les effets de l’IDFA. »

L’augmentation des coûts de marketing a entraîné une baisse de la rentabilité, a expliqué Kashyap.

« Nous avons livré un EBITDA ajusté [earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization], qui exclut la rémunération à base d’actions, de 6,1 millions de dollars, avec des marges d’EBITDA ajustées de 7,4% – en hausse par rapport à 5,2% au premier trimestre – par rapport à 23,7 millions de dollars et une marge de 35,4% au deuxième trimestre 2020 », a-t-il déclaré, notant que le deuxième la comparaison semble particulièrement velue, car la société avait réduit ses dépenses marketing lors de la première apparition de COVID-19.

Bien entendu, les partenaires et plateformes technologiques externes peuvent également bénéficier à Poshmark. Par exemple, la société a publié son Poshmark Mini en juillet sur Snapchat, étendant le marché et ses événements de shopping Posh Party à un nouveau public.

« L’une des statistiques que nous pouvons partager est que 77% des actifs quotidiens à ce sujet, sur le Poshmark [Mini] sont la génération Z. Et c’est donc juste une autre incursion pour s’engager avec un public plus jeune, et le public partout où ils émergent sur la plate-forme », a poursuivi Chandra dans ses remarques à WWD. “Ils sont le moteur, à bien des égards, de l’avenir du shopping, mais aussi de l’avenir de la revente.”

Le récit de la revente est important, car le marché de la mode d’occasion de Poshmark permet à l’entreprise d’exploiter un thème majeur pour, en particulier, les jeunes consommateurs.

D’autres domaines qui jouent dans sa stratégie de croissance sont son modèle « d’inventaire léger » – dont l’adaptabilité offre le type de flexibilité qui peut résister aux fluctuations provoquées par une pandémie, selon Chandra – ainsi que son accent sur l’innovation et le développement de plates-formes. Il s’agit notamment d’un éventail croissant de fonctionnalités vidéo et d’outils de vente ou d’achat.

Poshmark a récemment déployé des balises de style pour personnaliser les annonces et améliorer la recherche et la découverte, une fonction de recommandation de prix pour les vendeurs, des alertes aux acheteurs et des actions d’annonces groupées afin que les vendeurs à grand volume puissent partager ou gérer des quantités d’annonces à la fois.

Les efforts d’expansion plus littéraux de l’entreprise sont également cruciaux. Du côté des catégories, Poshmark a lancé Art & Design en tant que sous-catégories au sein du département Maison, rejoignant Animaux de compagnie et Beauté et bien-être, au-delà de la catégorie mode.

Géographiquement, il a étendu sa présence avec un lancement en Australie plus tôt cette année, et il se prépare à lancer en Inde d’ici la fin du trimestre en cours.

À cette fin, la société vient d’embaucher deux nouveaux cadres, l’un pour diriger son entrée sur le marché indien et l’autre pour diriger la croissance internationale de Poshmark dans tous les domaines. D’autres changements internes verront Kapil Agrawal, vice-président des finances chez Poshmark, remplacer Kashyap en tant que directeur financier par intérim, tandis que le conseil d’administration accueillera le nouveau membre Ebony Beckwith, directeur de la philanthropie chez Salesforce et PDG de sa Fondation Salesforce.

Bien que l’expansion mondiale puisse certainement attirer des acheteurs plus actifs sur la plate-forme, elle s’accompagne également de certaines mises en garde, en particulier en ce qui concerne les dépenses publicitaires de l’entreprise.

“Si vous regardez certains des nouveaux marchés, il y aura un peu plus d’investissements, avant les revenus”, a déclaré Kashyap, qui a ajouté que les marchés de la société au Canada, où elle opère depuis 2019, et aux États-Unis, où il a lancé, sont évidemment plus matures. “[But] en Australie et en Inde, l’investissement est un peu plus sain.

Combien plus sain reste à voir. Pendant ce temps, le prochain rapport sur les résultats couvrira le troisième trimestre, qui comprend les ventes de rentrée qui seraient normalement considérées comme une période de vente clé dans d’autres circonstances. Mais il y a beaucoup d’incertitude cette année, avec la résurgence alimentée par Delta des infections à COVID-19.

Chandra pense que Poshmark peut y résister. « La demande est dynamique », a-t-il déclaré. “Et c’est finalement le vrai nord par lequel nous conduisons, et si les 18 derniers mois nous ont appris quelque chose, c’est d’être adaptable et flexible, et de continuer à investir dans cette adaptabilité et cette flexibilité.”

Poshmark a publié des prévisions pour le troisième trimestre avec des revenus compris entre 81 et 83 millions de dollars, remorquant l’estimation consensuelle de 82,1 millions de dollars.